राधिका मर्चेंट का खूबसूरत अंदाज! हाथ से बुना लहंगा पहन हुई रेडी तो हर पोज दिखा खास
राधिका मर्चेंट का लेटेस्ट लुक सामने आया है। जिसमे वो हाथ से बुने फिरोजी रंग के लहंगे में रेडी हैं और उनका ये सादगीभरा अंदाज भी खूबसूरत नजर आ रहा। पेट डॉग के साथ पोज दे रहीं राधिका की फोटोज को डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने शेयर किया है।
अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट का हर अंदाज सुर्खियां बन जाता है। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लहंगे में रेडी होकर जब उन्होंने पोज दिया तो उनकी खूबसूरती और सादगी ने दिल जीत लिया। और, अब उनकी ये ब्यूटीफुल तस्वीरें चर्चा बटोर रहीं। ट्रेडिशनल आउटफिट में राधिका का लुक हमेशा ही स्पेशल होता है। इस बार भी लहंगे में सजी अंबानी की छोटी बहू का लुक बेहद खास है। वहीं फोटो में वो अपने पेट डॉग के साथ भी पोज देती नजर आ रही हैं।
हाथ से बुने लहंगे में राधिका का खूबसूरत अंदाज
मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने राधिका मर्चेंट की खूबसूरत फोटोज को शेयर किया है। जिसमे वो खास हाथ से बुने लहंगे को पहनकर रेडी हैं और उनका ये लहंगा कलर से लेकर एंब्रायडरी के मामले में खास है। इस लहंगे पर एंटीक गोल्ड एंब्रायडरी की गई है। जिसे फोटोज में देखने पर किसी पेंटिंग के जैसा लग रहा है। लहंगे का कलर से लेकर एंब्रायडरी की डिजाइन बेहद खास है। फिरोजी, मिंट ग्रीन, रोज पिंक, लाइलैक रंगों से फूलों को बारीक से गढ़ा गया है। ब्रोकेड के बने इस लहंगे की खासियत इसका ट्रेडिशनल टेक्सटाइल और हैंडवोवन डिजाइन है।
वहीं लहंगे के साथ कंधे पर सजा दुपट्टा भी बेहद खास है। मिंट ग्रीन ओम्बर शेड कलर के दुपट्टे पर फिरोजी शेड है। साथ में दुपट्टे के किनारे पर डेलिकेट सिक्के वाले टेसल्स लगे हैं, जो चुनरी को मूवमेंट दे रहे हैं।
राधिका की सादगी ने जीता दिल
वहीं इस हैवी लहंगे और भारी-भरकम दुपट्टे के साथ सिंपल सी शार्ट वी नेकलाइन, फ्रंट ओपन डिजाइन, शार्ट स्लीव वाले ब्लाउज के साथ स्टाइल किया गया है। वहीं गोल्ड टोन नेकलेस की डिजाइन इस लुक को खास बना रही है। जिसके साथ मैचिंग ईयरिंग्स कैरी किए गये हैं।
वहीं ग्लॉसी सॉफ्ट ब्राउन न्यूड शेड लिपस्टिक और ग्लिटरी गोल्डन आईशैडो के साथ मिनिमल काजल वाला आई मेकअप लुक को खूबसूरत बना रहा। चेहरे पर सॉफ्ट बेस, सटल ब्लश और नेचुरल ग्लो के साथ माथे पर छोटी सी बिंदी उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए काफी दिख रही है।
वहीं बालों को सेंटर पार्टीशन के साथ सॉफ्ट वेवी कर्ल में मेंटेन कर हाफ बालों को पिन से सेट किया गया है।
राधिका मर्चेंट का ओवर ऑल सादगीभरा लुक उनके लहंगे की खूबसूरती को हाइलाइट कर रहा है और अट्रैक्टिव दिख रहा।
राधिका का दिवाली लुक
अंबानी फैमिली की छोटी बहू अक्सर अपने सादगीभरे अंदाज से दिल जीत लेती हैं। दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज में उनका सिंपल थ्रेड वर्क वाला कुर्ता और स्कर्ट वाला लुक स्टनिंग दिख रहा था।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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