डेढ़ लाख के कुर्ते में राधिका मर्चेंट ने मनाई दिवाली तो वहीं बांधनी प्रिंट में अनंत अंबानी, लुक में थी ये खासियत
राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी दिवाली सेलिब्रेशन के लिए न्यूयार्क में मौजूद थे। जहां उनका सिंपल लुक एक दूसरे के साथ कलर कॉडिनेटेड था और स्पेशल भी। रेशमी धागों की कढ़ाई वाले कुर्ते में राधिका तो बांधनी प्रिंट कुर्ते में अनंत का दिवाली लुक इंटरेस्टिंग दिख रहा था। वहीं लुक की कीमत भी खास थी।
राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए न्यूयार्क में मौजूद थे। जहां पर उनका ट्रेडिशनल अंदाज फेस्टिवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट दिखा। इंटरेस्टिंग कलर कॉम्बिनेशन के साथ दोनों का डिजाइनर अटायर हटके दिखा। राधिका मर्चेंट अक्सर अपने स्टाइलिश और परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक्स के लिए सुर्खियों में रहती हैं और इस बार भी उनके दिवाली सेलिब्रेशन आउटफिट ने इंप्रेस कर लिया। सिंपल दिख रहा उनका कुर्ता हर एंगल से स्पेशल था, साथ ही उसकी कीमत भी खास थी। बता दें कि आइवरी शेड के कुर्ता और मैचिंग स्कर्ट में रेडी राधिका मर्चेंट हमेशा की तरह खूबसूरत नजर आ रही थीं। वहीं अनंत अंबानी रिलैक्स्ड क्लासिक कुर्ता लुक में नजर आए।
व्हाइट कलर के कुर्ते में राधिका मर्चेंट
बता दें कि राधिका मर्चेंट ने न्यूयॉर्क में दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए आइवरी शेड के कुर्ते को वियर किया था। जिसका लक्जूरियस सिल्क फैब्रिक ही स्पेशल था और इस कुर्ते पर की गई हर डिटेलिंग डेलिकेट और इंट्रीकेटेड थी। पूरे कुर्ते पर छोटे फूल और महीन बेलों को बनाया गया था। जिसे राधिका ने स्कर्ट के साथ पेयर किया था। वहीं ये सारी कढ़ाई रेशमी धागों से की गई थी और सटल सिकुइन एंब्रायडरी की डिटेलिंग इसे फेस्टिवल जैसे ओकेजन के लिए परफेक्ट बना रही थी। रिच सिल्क फैब्रिक पर छोटे फूल और मोटिफ्स की महीन कारीगरी इस आउटफिट को खास बना रही थी।
राउंड नेकलाइन और शियर पैनल के साथ कुर्ते के नेकलाइन और शोल्डर एरिया पर पर्ल, बीड्स और थ्रेड की एंब्रायडरी दिख रही। इस कुर्ते के साथ फ्लेयर्ड स्कर्ट पेयर है। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की इन फोटोज को अंबानी के फैन पेज पर शेयर किया गया है।
कीमत भी है खास
राधिका मर्चेंट के इस आउटफिट को पसंद कर रहीं तो इसे कॉपी तो किया जा सकता है। लेकिन इस आउटफिट की कीमत बेहद खास है। सिंपल सा दिख रहा ये कुर्ता और स्कर्ट डिजाइनर लेवल अनीता डोंगरे के कलेक्शन से लिया गया है, जिसकी कीमत है 1,60,000 रुपये।
राधिका ने राउंड नेकलाइन आउटफिट के साथ सिंगल लाइन डायमंड चोकर नेकपीस पहना है। वहीं बात करें मेकअप की तो सॉफ्ट न्यूट्रल वार्म टोन बेस के साथ हल्की डिफाइन आईज और लाइट कलर लिप शेड पूरे लुक को सिंपल बना रहा।
अनंत अंबानी का फेस्टिवल लुक
वहीं, दूसरी तरफ अनंत अंबानी ने पूरी तरह से वाइब्रेंट फेस्टिवल लुक को वियर किया है। नीट मेंडरिन कॉलर, पॉकेट और स्ट्रेट कट डिजाइन का बांधनी प्रिंट कुर्ता क्लासिक लुक दे रहा। जिसे अनंत ने सिंपल स्टाइल के साथ पेयर किया है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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