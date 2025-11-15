पीली बंधेज ओढ़नी में छाईं राशि खन्ना, रॉयल राजस्थानी स्टाइल से जीता दिल
संक्षेप: राशि खन्ना ने पीली बंधेज ओढ़नी और पारंपरिक गोटा-पत्ती ज्वेलरी के साथ ऐसा देसी लुक पेश किया है जो खूबसूरती और संस्कृति दोनों का शानदार मेल दिखाता है। जानें उनके लुक की खास बातें-
राजस्थानी संस्कृति और परंपरा की सुंदरता को दर्शाने वाला राशि खन्ना का यह लुक बेहद शालीन, रंगों से भरपूर और पारंपरिक आभा से सजा हुआ है। राशि ने अपने पूरे लुक को सरलता और ग्रेस के साथ कैरी किया है और वह देखते ही दिल जीत लेता है। चमकदार पीले रंग की बंधेज ओढ़नी, पारंपरिक गहनों की चमक और लाइट मेकअप का संयोजन इस स्टाइल को और भी आकर्षक बना रहा है। चटक रंगों की पैलेट, गोल्ड डिटेलिंग और मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी इसे बिल्कुल ऑथेंटिक और रॉयल टच देती है। यह लुक किसी भी पारंपरिक समारोह, फोक-इवेंट या फोटोशूट के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है।
राशि की स्टाइलिंग डिटेल्स-
- पीली बंधेज ओढ़नी और घाघरा: राशि ने बेहद चमकीले पीले रंग की बंधेज प्रिंटेड ओढ़नी और घाघरा पहना है। किनारों पर लगी गोल्डन गोटा-पत्ती लेस पारंपरिक राजस्थानी टच देती है। ओढ़नी को सिर पर हल्का-सा ड्रेप कर पारंपरिक रानीहार स्टाइल में रखा गया है जो लुक की शालीनता बढ़ाता है।
- पारंपरिक आभूषण: माथे पर मांग-टीका और उसमें लगी पतली चेन उनकी हेयरलाइन को खूबसूरती से उभारती है। छोटे-कुंदन ईयरिंग्स, गोल्डन नेकलेस और लाल चूड़ियां राजस्थानी सुहागन लुक की झलक देती हैं। नाक में छोटा नोज पिन इस पारंपरिक स्टाइल को और भी असली बना देता है।
- मेकअप: मेकअप बेहद सॉफ्ट और नेचुरल है। हल्का आई मेकअप, न्यूड लिपस्टिक और माथे की छोटी-सी लाल बिंदी पूरे चेहरे को संतुलित और पारंपरिक बनाती है।
- हेयरस्टाइल: बालों को क्लीन-मिड पार्टिंग के साथ बैक-कॉम्ब स्टाइल में सेट किया गया है। मांग-टीका इसके साथ बेहद खूबसूरती से फिट बैठता है।
फैशन टिप- राशि खन्ना का यह राजस्थानी लुक कलर कॉम्बिनेशन, ड्रेपिंग और ज्वेलरी के सही मिश्रण का खूबसूरत उदाहरण है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो किसी त्योहार, फोक-डांस इवेंट या वेडिंग सेरेमनी में अपने पारंपरिक लुक को खास और यादगार बनाना चाहते हैं।
