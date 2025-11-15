पीली बंधेज ओढ़नी में छाईं राशि खन्ना, रॉयल राजस्थानी स्टाइल से जीता दिल

राजस्थानी संस्कृति और परंपरा की सुंदरता को दर्शाने वाला राशि खन्ना का यह लुक बेहद शालीन, रंगों से भरपूर और पारंपरिक आभा से सजा हुआ है। राशि ने अपने पूरे लुक को सरलता और ग्रेस के साथ कैरी किया है और वह देखते ही दिल जीत लेता है। चमकदार पीले रंग की बंधेज ओढ़नी, पारंपरिक गहनों की चमक और लाइट मेकअप का संयोजन इस स्टाइल को और भी आकर्षक बना रहा है। चटक रंगों की पैलेट, गोल्ड डिटेलिंग और मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी इसे बिल्कुल ऑथेंटिक और रॉयल टच देती है। यह लुक किसी भी पारंपरिक समारोह, फोक-इवेंट या फोटोशूट के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है।