प्योर कॉटन कुर्ता सेट्स के साथ इस गर्मी को बनाएं और भी खास, यहां हैं 10 बजट फ्रेंडली विकल्प
यहां प्योर कॉटन कुर्ता सेट्स के 10 बजट फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध हैं। यानी अब बिना अधिक खर्च किए, आरामदायक कपड़ों में अपना लुक फ्लॉन्ट कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
इस बार गर्मी में आप इन 19 प्योर कॉटन कुर्ता सेट्स को बार-बार रिपीट करने से खुद को रोक नहीं पाएंगी। प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार इन कुर्ता सेट्स की फैब्रिक हल्के और आरामदायक है, जो शरीर पर पूरी तरह हवादार महसूस होगी। इस प्रकार इन्हें समर्स में बेफिक्र होकर कैरी किया जा सकता है। Amazon पर प्योर कॉटन कुर्ता सेट्स के टॉप रेटेड कलेक्शन पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। यहां इन सभी आइटम पर 50 से 80% तक ऑफ मिल जाएगा। इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Amayra ब्रांड के इस प्योर कॉटन कुर्ता सेट को महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। इस बार इन्हें अपने समर कलेक्शन में जरूर शामिल करें। इनका यूनिक कलर और पैटर्न देखने में बेहद आकर्षक है। इन्हें किसी भी मौके पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। वहीं इसकी हवादार फैब्रिक इसे समर फ्रेंडली आउटफिट बनाती हैं। इन्हें लंबे समय तक कैरी करने के बाद भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट गर्म मौसम में कैरी करने के लिए पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। इसे आराम से वर्क वियर आउटफिट की तरह कैरी कर सकती हैं। ये आउटफिट एक फॉर्मल प्रोफेशनल लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 76% का आकर्षक डिस्काउंट चल रहा है। इन्हें आज ही ऑर्डर करें, क्योंकि इस बार समर सीजन आप इन्हें रिपीट पर कैरी करने वाली हैं।
अगर आप अक्सर ऑफिस जाने के लिए जल्दबाजी में रहती हैं, तो प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप इन्हें मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं, और साथ ही इसका रंग भी रिफ्रेशिंग है। गर्मी में इसकी फैब्रिक हिट अब्जॉर्ब नहीं करती जिससे चिलचिलाती गर्मी में भी आपकी बॉडी को रिलैक्स रहने में मदद मिलती है। वहीं इसकी फैब्रिक पसीना सोखती है, जिससे रैशेज एवं इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है।
Amayra ब्रांड का कॉटन फैब्रिक से तैयार स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक सिंपल और अट्रैक्टिव आउटफिट है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं, जो इसे समर्स के लिए एक रिफ्रेशिंग आउटफिट बनाते हैं। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, लंबे समय तक कैरी करने के बाद भी बॉडी को इरिटेट नहीं करती। अगर आप वर्किंग हैं और ऑफिस वियर के लिए लाइटवेट आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें।
100% प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता सेट एक परफेक्ट समर वियर आउटफिट है। इन्हें फेस्टिवल से लेकर किसी भी अन्य ट्रेडिशनल इवेंट पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक हल्की और हवादार है, लंबे समय तक कैरी करने के बाद भी शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। अगर आप भी इस समर हल्के और आरामदायक कुर्ता सेट की तलाश में हैं, तो 72% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।
Arayna ब्रांड का ये कॉटन कुर्ता सेट ब्लैक लवर्स के लिए परफेक्ट आउटफिट है। क्यों इसकी प्योर कॉटन फैब्रिक हल्की और हवादार है, जो शरीर पर लंबे घंटों तक आरामदायक महसूस होगी। आप इसे वर्क वियर के तौर पर स्टाइल कर सकती हैं। वहीं चाहे तो कैजुअल आउटिंग के दौरान भी इन्हें कैरी किया जा सकता है। इसके प्रिंट और पैटर्न काफी अट्रैक्टिव हैं, जिसे महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। अगर आप कॉटन के बजट फ्रेंडली वर्क वियर कुर्ता सेट्स की तलाश में हैं, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें।
प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार कॉटन कुर्ता सेट गर्मियों में आपके वार्डरोब की शोभा बढ़ा देगा। आप चाह कर भी इसे इग्नोर नहीं कर सकती। इसकी कंफर्टेबल फैब्रिक और इसका यूनीक स्टाइल इसे महिलाओं का पसंदीदा बनाता है। इसमें कंट्रास्ट कलर में दुपट्टा आएगा जिस पर प्रिंट ऑफ पैटर्न बने हैं। आप इसे एक बार पहनने के बाद रोजाना कैरी करना चाहेंगी। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो शरीर पर बिल्कुल मक्खन जैसी महसूस होगी। तो ज्यादा न सोचें, इससे पहले की ऑफर खत्म हो इन्हें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें।
लंबे समय से कुर्ता सेट लेने पर विचार कर रही हैं, तो 100% प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार इस प्रिंटेड कुर्ता सेट पर एक नजर जरूर डालें। इसका कलर कांबिनेशन मुझे बेहद पसंद आया है। साथ ही इस पर बने फ्लोरल प्रिंट भी बेहद आकर्षक हैं। हालांकि, इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 68% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं।
प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार A लाइन कुर्ता सेट गर्मी में आपकी पसंदीदा बन जाएगी। इसे 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो बेहद हवादार है। अगर आपको अत्यधिक पसीना आता है, तो इस आउटफिट को एक बार जरूर ट्राई करें। ये पसीना अवशोषित करती है और बॉडी को पूरी तरह शांत और रिलैक्स रहने में मदद करती है। इस तरह बॉडी पर पसीना जमा नहीं होता। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी बेहद आकर्षक हैं। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 50% के ऑफ पर आधे दाम में इसे आज ही ऑर्डर करें।
यूनीक और कंफर्टेबल प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड कॉटन कुर्ता, प्लाजो और दुपट्टा सेट उन महिलाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, जो फैशन के साथ-साथ कंफर्ट को भी प्राथमिकता देती हैं। इसपर खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहे। आप इसे एक बार पहनने के बाद रोजाना कैरी करना चाहेंगी। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो शरीर पर बिल्कुल मक्खन जैसी महसूस होगी।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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