लोहड़ी पर क्या पहनें? पंजाबी सूट में पाएं रॉयल और ग्रेसफुल लुक, एक्ट्रेसेस का स्टाइल

संक्षेप: लोहड़ी के त्योहार पर ट्रेडिशनल पंजाबी सूट सबसे पसंदीदा आउटफिट बनकर उभरते हैं। रंगीन पटियाला, फुलकारी दुपट्टे और क्लासिक कढ़ाई हर लुक को फेस्टिव और ग्रेसफुल बना देती है। देखें एक्ट्रेसेस के लुक्स-

लोहड़ी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि पंजाब की संस्कृति, खुशियों और रंगों का उत्सव है। इस खास मौके पर फैशन की बात करें तो पंजाबी सूट हमेशा महिलाओं की पहली पसंद रहे हैं। चाहे अलाव के चारों ओर घूमते हुए डांस करना हो या फैमिली सेलिब्रेशन, पंजाबी सूट हर मौके पर परफेक्ट फिट बैठते हैं। लोहड़ी पर ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स खूब खिलते हैं पीला, गुलाबी, लाल, हरा और रॉयल ब्लू जैसे शेड्स त्योहार की एनर्जी को खूबसूरती से दर्शाते हैं। खासतौर पर पटियाला सलवार के साथ शॉर्ट या मिड-लेंथ कुर्ते बेहद ट्रेंड में हैं, जो कंफर्ट और स्टाइल दोनों का संतुलन बनाए रखते हैं। यहां देखें एक्ट्रेसेस के खास लुक्स जिन्हें आप जरूर फॉलो कर सकती हैं।

टीवी स्टार श्रद्धा आर्या ने यहां चटक लाल रंग का पटियाला सूट पहना है और परफेक्ट पंजाबी लुक क्रिएट किया है। बालों में लंबी चोटी के साथ परांदा हो या कानों की झुमकियां, श्रद्धा परफेक्ट लोहड़ी वाइब्स दे रही हैं।

जाह्नवी कपूर के पंजाबी सूट में भी चटक रंगों का मेल बेहद खूबसूरत लग रहा है और उन्होंने बखूबी स्टाइलिंग भी की है। फ्रेंच चोटी, कलरफुल परांदा और दुपट्टा ड्रेपिंग- सबकुछ लोहड़ी के लिए परफेक्ट फिट बैठता है।

रुबीना दिलैक ने यहां वेलवेट फैब्रिक का पंजाबी सूट पहना है और पूरी पंजाबी कुड़ी लग रही हैं। सर्दियों के लिए ये परफेक्ट और बेस्ट चॉइस है। ठंड में कंफर्ट और स्टाइल दोनों बरकरार रखने के लिए बेस्ट है।

सुर्ख लाल सूट में दिव्यांका त्रिपाठी का लुक भी कुछ कम नहीं है। उनके लुक में ट्रेडिशन और ग्रेस का परफेक्ट मेल देखने को मिल रहा है। वहीं, कानों की बड़ी-बड़ी झुमकियां उनके लुक में हाईलाइटिंग हैं।

लोहड़ी का त्योहार हो और पंजाबी कुड़ी शहनाज गिल की बात ना हो, थोड़ा मुश्किल ही है। शहनाज भी कई बार पंजाबी सूट्स पहने फैशन गोल्स सेट कर चुकी हैं। वाइब्रेंट ग्रीन सूट में वो कमाल लग रही हैं और सादगी के साथ लुक फ्लॉन्ट कर रही हैं। मिनिमल स्टाइलिंग चाहने वालों के लिए उनका लुक बेस्ट है।