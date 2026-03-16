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Oscars 2026: रेड कार्पेट पर व्हाइट गाउन में प्रियंका चोपड़ा ने की क्वीन स्टाइल एंट्री, 8 करोड़ के हार पर टिकीं नजरें

Mar 16, 2026 10:06 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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Oscars 2026: प्रियंका चोपड़ा ने ऑस्कर के रेड कार्पेट पर व्हाइट गाउन में रॉयल एंट्री की। उन्होंने व्हाइट गाउन के साथ हीरे का हार स्टाइल किया, जो बेहद सुंदर लग रहा था। चलिए प्रियंका के लुक के बारे में डिटेल में बताते हैं।

Oscars 2026: रेड कार्पेट पर व्हाइट गाउन में प्रियंका चोपड़ा ने की क्वीन स्टाइल एंट्री, 8 करोड़ के हार पर टिकीं नजरें

98वें ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी में प्रियंका चोपड़ा ने व्हाइट गाउन में जलवा बिखेरा। ऑस्कर के रेड कार्पेट पर देसी गर्ल ने पति और सिंगर निक जोनस के साथ रॉयल एंट्री की। प्रियंका चोपड़ा ने इवेंट के लिए व्हाइट गाउन चुना और निक जोनस ब्लैक सूट में मिस्टर परफेक्ट दिख रहे थे। दोनों की खूबसूरत केमेस्ट्री रेड कार्पेट पर देखने लायक थी और फिर प्रियंका अवॉर्ड देने के लिए स्टेज पर भी आईं। इस दौरान एक्ट्रेस के गाउन के साथ उनका हीरे का हार भी चर्चा में आया। उन्होंने व्हाइट गाउन के साथ खूबसूरत नेकलेस पहना था, जिसकी कीमत करोड़ों में है। चलिए आपको प्रियंका चोपड़ा के लुक के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं।

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गाउन था बेहद खास

प्रियंका चोपड़ा ने फ्रेंच फैशन हाउस Dior का डिजाइन किया हुआ स्ट्रैपलेस व्हाइट गाउन पहना हुआ था। स्वीटहार्ट नेकलाइन के साथ थाई-हाई स्लिट स्टाइल में ये गाउन बना था। इस गाउन का फिटेड सिल्हूट प्रियंका के कर्वी फिगर को फ्लॉन्ट कर रहा था। गाउन के निचले हिस्से और स्लिट के आसपास फेदर डिटेलिंग की गई थी, जो पूरे आउटफिट को रेड-कार्पेट के लिए परफेक्ट बना रही थी। कमर के पास हल्की ड्रेपिंग और फिटेड सिल्हूट प्रियंका की पर्सनैलिटी को और भी निखार रहा था। प्रियंका ने गाउन के साथ ब्लैक पॉइंटेड हील्स पहनी थी। उन्होंने इसके साथ मिनिमल मेकअप किया था, जो अट्रैक्टिव लग रहा था।

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करोड़ों का हीरे का हार

प्रियंका चोपड़ा ने व्हाइट गाउन के साथ हीरे का हार पहना हुआ था, जो लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड Bvlgari का था। प्रियंका इस ब्रांड की लंबे समय से एंबेसडर भी हैं। इस नेकलेस में छोटे-बड़े सफेद हीरे लगे हुए थे, जो चोकर स्टाइल में गले में चिपका हुआ था। इसकी कीमत की बात करें तो ये करीब 1 मिलियन डॉलर यानी 8 या 9 करोड़ रुपये का होगा। उनका ये नेकलेस व्हाइट गाउन के साथ खूबसूरत लग रहा था।

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सोशल मीडिया पर वायरल लुक

प्रियंका चोपड़ा का ये लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनके आउटफिट को काफी पसंद कर रहे हैं। फैशन एक्सपर्ट्स और फैंस देसी गर्ल के इस क्लासिक लुक की तारीफ कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने फिर से साबित कर दिया कि वह ग्लोबल स्टार क्यों मानी जाती हैं। उनका ये फैशन लुक लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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