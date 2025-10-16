साड़ी-लहंगा छोड़ ऐसे गाउन को पहन दिवाली पार्टी अटेंड करने पहुंची प्रियंका चोपड़ा, आपने देखी फोटोज

संक्षेप: Priyanka Chopra: प्रियंका चोपड़ा ने लंदन में पार्टी अटेंड करने के लिए किसी बेसिक सिल्वर-गोल्डन, साड़ी या लहंगा को छोड़ शिमरी ब्राइट रेड कलर आउटफिट को चुना। जिसकी शियर लांग ड्रामेटिक ट्रेन इसे स्पेशल बना रही थी।

दिवाली नजदीक है। और, चारों तरफ त्योहार की धूम नजर आ रही है। बॉलीवुड में तो एक के बाद एक दिवाली पार्टीज में हसीनाओं का गॉर्जियस लुक नजर आ रहा है। ऐसे में विदेश में बैठी प्रियंका चोपड़ा कैसे इस त्योहार को मनाने से पीछे रह सकती हैं। जॉनी वॉकर की दिवाली पार्टी में पहुंची प्रियंका चोपड़ा का स्टनिंग लुक फैंस को इंप्रेस कर रहा है। विदेशी धरती पर पार्टी में दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए प्रियंका ने गॉर्जियस आउटफिट से हर किसी का अटेंशन चुरा रहा था।

रेड गाउन में ग्लिटरी नजर आईं प्रियंका प्रियंका चोपड़ा ने सिल्वर, गोल्ड जैसे शानदार शाइनी कलर को दिवाली पार्टी के लिए बिल्कुल भी चूज नहीं किया। बल्कि वो अपने स्टेटमेंट लुक के लिए ब्राइट रेड कलर के शिमरी चमचमाते गाउन को पहनें नजर आईं। जिसका बोल्ड ग्लिटरी रेड कलर हर किसी का अटेंशन चुरा रहा था। वन शोल्डर डिजाइन के साथ कॉर्सेट अटैच बॉडी हगिंग गाउन पर सिकुइन और बीड वर्क का काम था। जो प्रियंका के ब्यूटीफुल कर्व्स को डिफाइन करने के लिए काफी दिख रहा था। वहीं गाउन के साथ शियर फैब्रिक के चमचमाते लांग ड्रामेटिक फ्लेयर को ऐड किया गया था। जिससे इस लुक को बोल्ड इफेक्ट आसानी से मिल रहा था। दिवाली पार्टी के लिए प्रियंका का ये लुक किसी को भी इंप्रेस कर सकता है।