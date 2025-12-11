Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
फैशन
प्रियंका चोपड़ा ने डिजाइन की फूलों वाली साड़ी को ऐसी खूबसूरती से बांधा, देखते रह गए फैंस

Priyanka Chopra Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा शो के लिए इंडिया आईं प्रियंका चोपड़ा का देसी स्टनिंग लुक इंप्रेस कर रहा है। जिसमे वो सिंपल सी साड़ी की बजाय यूनिक ड्रैपिंग स्टाइल में बनी स्कर्ट को पहनकर पहुंची। प्रियंका का ये लुक स्टाइलिश नजर आ रहा।

Dec 11, 2025 02:48 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
प्रियंका चोपड़ा इंडिया आएं और देसी लुक में ना दिखें!ऐसा शायद ही हो। अपने 12 घंटे के इंडिया विजिट में प्रियंका चोपड़ा ने देसी लुक से फैंस का दिल जीत लिया। लेकिन इस बार ये लुक साड़ी वाला नहीं था। दरअसल, साड़ी को हटके डिजाइन में पहनकर प्रियंका कपिल शर्मा शो के लिए रेडी हुईं और विंटर में स्प्रिंग सीजन की वाइब्स दे गईं। तो अगर आप भी प्रियंका चोपड़ा के फैन हैं तो उनके इस लुक की डिटेल तो जरूर जानना चाहते होंगे।

साड़ी नहीं स्कर्ट बनाकर कर लिया ड्रेप

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने डिजाइनर अर्पिता मेहता की डिजाइन की हुई व्हाइट बेस पर ब्लू फूलों वाले पैटर्न की साड़ी को चुना। लेकिन वो इसे सिंपल अंदाज में पहनने की बजाय हटके तरीके से पहने दिखीं। दरअसल, साड़ी वाले कपड़े से प्रियंका ने कस्टम मेड ड्रेस तैयार करवाई थी। जिसमे प्लीट्स ड्रैप वाली लांग स्कर्ट के साथ कॉर्सेट अटैच बस्टियर टॉप था। जिसकी स्ट्रैपलेस डिजाइन इसे ग्लैमरस बना रही थी। लेकिन प्रियंका ने किसी भारतीय नारी की तरह ही इस ब्यूटीफुल साड़ी कम स्कर्ट के साथ अटैच पल्लू को गले में लपेटा था। जो इसे कंप्लीट लुक दे रहा था।

हेयरस्टाइल और ज्वैलरी को रखा मिनिमम

और, इस गॉर्जियस सी ड्रैपिंग वाली साड़ी को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने ज्वैलरी और मेकअप को काफी मिनमम रखा है। साइड पार्टीशन ब्लो ड्राईड हेयर के साथ लेबल बुल्गारी ईयररिंग्स और ब्रेसलेट के साथ इस लुक को कंप्लीट किया गया है। पिंक ब्लश चिक्स, न्यूड टोन ग्लॉसी लिपकलर और मस्कारा लैडेन आई लैशेज के साथ सॉफ्ट ब्राउन टच के साथ आई मेकअप को कंप्लीट किया गया है। जिसमे प्रियंका चोपड़ा हमेशा की तरह गॉर्जियस दिख रही हैं।

प्रियंका चोपड़ा

ब्लैक फिश कट स्कर्ट में दिखा स्टनिंग लुक

इंडिया आने से पहले अबुधाबी में समिट अटेंड करने गईं प्रियंका का क्लासी लुक इंप्रेस कर रहा था। फिश टेल डिजाइन की लांग सैटिन स्कर्ट के साथ डीप वी प्लजिंग नेकलाइन वाले स्ट्रैपी टॉप को पेयर किया गया था। जिसके साथ एलिगेंट और ट्रेंडी टच अटैच कर रहा था मैचिंग स्टोल, जिसे प्रियंका ने गले में लपेटा था। वहीं टॉप के बस्ट एरिया पर बना फ्रिंज इस ड्रेस को ग्लैमरस बनाने के लिए काफी दिख रहा था।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें

