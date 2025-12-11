प्रियंका चोपड़ा ने डिजाइन की फूलों वाली साड़ी को ऐसी खूबसूरती से बांधा, देखते रह गए फैंस

संक्षेप: Priyanka Chopra Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा शो के लिए इंडिया आईं प्रियंका चोपड़ा का देसी स्टनिंग लुक इंप्रेस कर रहा है। जिसमे वो सिंपल सी साड़ी की बजाय यूनिक ड्रैपिंग स्टाइल में बनी स्कर्ट को पहनकर पहुंची। प्रियंका का ये लुक स्टाइलिश नजर आ रहा।

प्रियंका चोपड़ा इंडिया आएं और देसी लुक में ना दिखें!ऐसा शायद ही हो। अपने 12 घंटे के इंडिया विजिट में प्रियंका चोपड़ा ने देसी लुक से फैंस का दिल जीत लिया। लेकिन इस बार ये लुक साड़ी वाला नहीं था। दरअसल, साड़ी को हटके डिजाइन में पहनकर प्रियंका कपिल शर्मा शो के लिए रेडी हुईं और विंटर में स्प्रिंग सीजन की वाइब्स दे गईं। तो अगर आप भी प्रियंका चोपड़ा के फैन हैं तो उनके इस लुक की डिटेल तो जरूर जानना चाहते होंगे।

साड़ी नहीं स्कर्ट बनाकर कर लिया ड्रेप बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने डिजाइनर अर्पिता मेहता की डिजाइन की हुई व्हाइट बेस पर ब्लू फूलों वाले पैटर्न की साड़ी को चुना। लेकिन वो इसे सिंपल अंदाज में पहनने की बजाय हटके तरीके से पहने दिखीं। दरअसल, साड़ी वाले कपड़े से प्रियंका ने कस्टम मेड ड्रेस तैयार करवाई थी। जिसमे प्लीट्स ड्रैप वाली लांग स्कर्ट के साथ कॉर्सेट अटैच बस्टियर टॉप था। जिसकी स्ट्रैपलेस डिजाइन इसे ग्लैमरस बना रही थी। लेकिन प्रियंका ने किसी भारतीय नारी की तरह ही इस ब्यूटीफुल साड़ी कम स्कर्ट के साथ अटैच पल्लू को गले में लपेटा था। जो इसे कंप्लीट लुक दे रहा था।

हेयरस्टाइल और ज्वैलरी को रखा मिनिमम और, इस गॉर्जियस सी ड्रैपिंग वाली साड़ी को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने ज्वैलरी और मेकअप को काफी मिनमम रखा है। साइड पार्टीशन ब्लो ड्राईड हेयर के साथ लेबल बुल्गारी ईयररिंग्स और ब्रेसलेट के साथ इस लुक को कंप्लीट किया गया है। पिंक ब्लश चिक्स, न्यूड टोन ग्लॉसी लिपकलर और मस्कारा लैडेन आई लैशेज के साथ सॉफ्ट ब्राउन टच के साथ आई मेकअप को कंप्लीट किया गया है। जिसमे प्रियंका चोपड़ा हमेशा की तरह गॉर्जियस दिख रही हैं।