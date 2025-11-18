प्रियंका चोपड़ा से लेकर शनाया कपूर ने दिखाया नेकलेस पहनने का न्यू ट्रेंड, फैशनेबल दिखना है तो जान लें
संक्षेप: Priyanka Chopra Look Viral: प्रियंका चोपड़ा का लेटेस्ट देसी लुक काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हाफ साड़ी में रेडी देसी गर्ल को देखकर लोगों की आंखे खुली रह गईं। वहीं लड़कियां अब उनके इस लुक को रीक्रिएट कर रही। साथ ही इस न्यू ट्रेंड को फॉलो कर रहीं।
बॉलीवुड हीरोइनें हमेशा ही लड़कियों के लिए ट्रेंड सेट करती रहती है। बीते दिनों प्रियंका चोपड़ा का ब्यूटीफुल देसी लुक हर किसी का दिल लूट ले गया। लेकिन साथ ही एक नया ट्रेंड भी हर किसी की नजर में आ गया। वो है डबल चोकर नेकपीस। जी हां, अभी तक आपने नेकलेस को लेयर करने के नाम पर केवल लांग लेंथ वाले नेकलेस को चोकर के साथ पेयर किया होगा। लेकिन ये न्यू ट्रेंड वेडिंग सीजन में आपको ट्रेंडी और ब्यूटीफुल दिखने में मदद करेगा।
प्रियंका चोपड़ा का ब्यूटीफुल देसी लुक
इवेंट में शामिल होने के लिए पूरे देसी अंदाज में पहुंची प्रियंका चोपड़ा को देखकर फैंस ही नहीं बल्कि सेलिब्रेटीज भी हैरान रह गए। व्हाइट कलर की साड़ी जिस पर गोल्डन एंब्रायडरी के बॉर्डर को बनाया गया है। अनामिका खन्ना के इस ब्यूटीफुल क्रिएशन के साथ प्रियंका ने अट्रैक्टिव ज्वैलरी सेट वियर किया है। नेकपीस, मांगटीका, कंगन के साथ कमरबंद और चोटियों पर लगे हेयरएक्सेसरीज उन्हें महारानी वाला लुक दे रही थी। वैसे तो सारी ज्वैलरी ही यूनिक और अट्रैक्टिव दिख रही थी। लेकिन प्रियंका का पर्ल चोकर के साथ कुंदन सेट को पेयर करना काफी ब्यूटीफुल दिख रहा था। वेडिंग सीजन में आप इस तरह से डबल नेकलेस को पेयर कर परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक क्रिएट कर सकती हैं।
शनाया कपूर की तरह मिनिमल ज्वैलरी करें पेयर
अगर आप हैवी एथिनिक लुक की जरूरत नहीं महसूस कर रही हैं। लेकिन वेडिंग गेस्ट के तौर पर रेडी होना है तो शनाया कपूर की तरह ज्वैलरी को वियर कर सकती हैं। साथ ही गोल्डन आउटफिट के साथ मैचिंग नेकपीस के बारे में भी आइडिया मिल जाएगा। शनाया कपूर ने गोल्डन फिटेड लहंगे के साथ ग्रीन कलर से स्टोन एमरॉल्ड जड़े नेकलेस को पेयर किया है। स्लीक चोकर सेट के साथ एक और मिनी एमरॉल्ड जड़े नेकलेस को अटैच कर के लेयरिंग की गई है। जो ब्यूटीफुल लुक दे रही। तो आप भी अगर वेडिंग सीजन में ट्रेंडी लुक चाहती हैं तो दो चोकर नेकलेस को साथ में पेयर करके पहने और ब्यूटीफुल लुक पाएं।
लेखक के बारे मेंaparajita
