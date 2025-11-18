प्रियंका चोपड़ा से लेकर शनाया कपूर ने दिखाया नेकलेस पहनने का न्यू ट्रेंड, फैशनेबल दिखना है तो जान लें

संक्षेप: Priyanka Chopra Look Viral: प्रियंका चोपड़ा का लेटेस्ट देसी लुक काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हाफ साड़ी में रेडी देसी गर्ल को देखकर लोगों की आंखे खुली रह गईं। वहीं लड़कियां अब उनके इस लुक को रीक्रिएट कर रही। साथ ही इस न्यू ट्रेंड को फॉलो कर रहीं।

बॉलीवुड हीरोइनें हमेशा ही लड़कियों के लिए ट्रेंड सेट करती रहती है। बीते दिनों प्रियंका चोपड़ा का ब्यूटीफुल देसी लुक हर किसी का दिल लूट ले गया। लेकिन साथ ही एक नया ट्रेंड भी हर किसी की नजर में आ गया। वो है डबल चोकर नेकपीस। जी हां, अभी तक आपने नेकलेस को लेयर करने के नाम पर केवल लांग लेंथ वाले नेकलेस को चोकर के साथ पेयर किया होगा। लेकिन ये न्यू ट्रेंड वेडिंग सीजन में आपको ट्रेंडी और ब्यूटीफुल दिखने में मदद करेगा।

प्रियंका चोपड़ा का ब्यूटीफुल देसी लुक इवेंट में शामिल होने के लिए पूरे देसी अंदाज में पहुंची प्रियंका चोपड़ा को देखकर फैंस ही नहीं बल्कि सेलिब्रेटीज भी हैरान रह गए। व्हाइट कलर की साड़ी जिस पर गोल्डन एंब्रायडरी के बॉर्डर को बनाया गया है। अनामिका खन्ना के इस ब्यूटीफुल क्रिएशन के साथ प्रियंका ने अट्रैक्टिव ज्वैलरी सेट वियर किया है। नेकपीस, मांगटीका, कंगन के साथ कमरबंद और चोटियों पर लगे हेयरएक्सेसरीज उन्हें महारानी वाला लुक दे रही थी। वैसे तो सारी ज्वैलरी ही यूनिक और अट्रैक्टिव दिख रही थी। लेकिन प्रियंका का पर्ल चोकर के साथ कुंदन सेट को पेयर करना काफी ब्यूटीफुल दिख रहा था। वेडिंग सीजन में आप इस तरह से डबल नेकलेस को पेयर कर परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक क्रिएट कर सकती हैं।