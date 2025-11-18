Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनpriyanka chopra gorgeous look in white lehenga saree girls follow this latest jewellery trend
प्रियंका चोपड़ा से लेकर शनाया कपूर ने दिखाया नेकलेस पहनने का न्यू ट्रेंड, फैशनेबल दिखना है तो जान लें

प्रियंका चोपड़ा से लेकर शनाया कपूर ने दिखाया नेकलेस पहनने का न्यू ट्रेंड, फैशनेबल दिखना है तो जान लें

संक्षेप: Priyanka Chopra Look Viral: प्रियंका चोपड़ा का लेटेस्ट देसी लुक काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हाफ साड़ी में रेडी देसी गर्ल को देखकर लोगों की आंखे खुली रह गईं। वहीं लड़कियां अब उनके इस लुक को रीक्रिएट कर रही। साथ ही इस न्यू ट्रेंड को फॉलो कर रहीं।

Tue, 18 Nov 2025 02:13 PMaparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड हीरोइनें हमेशा ही लड़कियों के लिए ट्रेंड सेट करती रहती है। बीते दिनों प्रियंका चोपड़ा का ब्यूटीफुल देसी लुक हर किसी का दिल लूट ले गया। लेकिन साथ ही एक नया ट्रेंड भी हर किसी की नजर में आ गया। वो है डबल चोकर नेकपीस। जी हां, अभी तक आपने नेकलेस को लेयर करने के नाम पर केवल लांग लेंथ वाले नेकलेस को चोकर के साथ पेयर किया होगा। लेकिन ये न्यू ट्रेंड वेडिंग सीजन में आपको ट्रेंडी और ब्यूटीफुल दिखने में मदद करेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
प्रियंका चोपड़ा लेटेस्ट लुक

प्रियंका चोपड़ा का ब्यूटीफुल देसी लुक

इवेंट में शामिल होने के लिए पूरे देसी अंदाज में पहुंची प्रियंका चोपड़ा को देखकर फैंस ही नहीं बल्कि सेलिब्रेटीज भी हैरान रह गए। व्हाइट कलर की साड़ी जिस पर गोल्डन एंब्रायडरी के बॉर्डर को बनाया गया है। अनामिका खन्ना के इस ब्यूटीफुल क्रिएशन के साथ प्रियंका ने अट्रैक्टिव ज्वैलरी सेट वियर किया है। नेकपीस, मांगटीका, कंगन के साथ कमरबंद और चोटियों पर लगे हेयरएक्सेसरीज उन्हें महारानी वाला लुक दे रही थी। वैसे तो सारी ज्वैलरी ही यूनिक और अट्रैक्टिव दिख रही थी। लेकिन प्रियंका का पर्ल चोकर के साथ कुंदन सेट को पेयर करना काफी ब्यूटीफुल दिख रहा था। वेडिंग सीजन में आप इस तरह से डबल नेकलेस को पेयर कर परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक क्रिएट कर सकती हैं।

शनाया कपूर

शनाया कपूर की तरह मिनिमल ज्वैलरी करें पेयर

अगर आप हैवी एथिनिक लुक की जरूरत नहीं महसूस कर रही हैं। लेकिन वेडिंग गेस्ट के तौर पर रेडी होना है तो शनाया कपूर की तरह ज्वैलरी को वियर कर सकती हैं। साथ ही गोल्डन आउटफिट के साथ मैचिंग नेकपीस के बारे में भी आइडिया मिल जाएगा। शनाया कपूर ने गोल्डन फिटेड लहंगे के साथ ग्रीन कलर से स्टोन एमरॉल्ड जड़े नेकलेस को पेयर किया है। स्लीक चोकर सेट के साथ एक और मिनी एमरॉल्ड जड़े नेकलेस को अटैच कर के लेयरिंग की गई है। जो ब्यूटीफुल लुक दे रही। तो आप भी अगर वेडिंग सीजन में ट्रेंडी लुक चाहती हैं तो दो चोकर नेकलेस को साथ में पेयर करके पहने और ब्यूटीफुल लुक पाएं।

aparajita

लेखक के बारे में

aparajita
Priyanka Chopra Shanaya Kapoor Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।