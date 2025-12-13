Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनPriyanka Chopra Floral Outfit A Perfect Blend of Grace and Glamour
सॉफ्ट फ्लोरल्स में स्ट्रॉन्ग स्टाइल: प्रियंका चोपड़ा ने जीता दिल, जानें स्टाइलिंग सीक्रेट्स

सॉफ्ट फ्लोरल्स में स्ट्रॉन्ग स्टाइल: प्रियंका चोपड़ा ने जीता दिल, जानें स्टाइलिंग सीक्रेट्स

संक्षेप:

ग्लोबल फैशन आइकन प्रियंका चोपड़ा का यह फ्लोरल आउटफिट एलिगेंस और मॉडर्न ग्लैमर का खूबसूरत मेल है। सॉफ्ट प्रिंट, स्ट्रक्चर्ड फिट और मिनिमल स्टाइलिंग इसे परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन बनाते हैं।

Dec 13, 2025 07:14 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

प्रियंका चोपड़ा को सिर्फ उनकी दमदार एक्टिंग ही नहीं, बल्कि उनके बेहतरीन फैशन सेंस के लिए भी जाना जाता है। उनका फ्लोरल आउटफिट लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो एलिगेंट होने के साथ-साथ ट्रेंडी दिखना चाहती हैं। इस लुक में सॉफ्ट कलर पैलेट, फ्लोरल प्रिंट और स्ट्रक्चर्ड फिट का खूबसूरत संतुलन देखने को मिलता है। सैंड और ब्लू टोन में तैयार यह कस्टम ब्लूम-प्रिंट कॉर्सेट, फ्लुइड प्री-स्टिच्ड साड़ी के साथ पेयर किया गया है जो ग्रेसफुल और ग्लैमरस है। आउटफिट का स्ट्रक्चर्ड अपर बॉडी को डिफाइंड लुक देता है जबकि साड़ी की फ्लोइंग ड्रेप मूवमेंट और फेमिनिन टच जोड़ती है। यह फ्लोरल आउटफिट मॉडर्न महिलाओं के लिए एक परफेक्ट स्टाइल गाइड है जिसमें कम्फर्ट, एलिगेंस और ग्लैमर- तीनों का संतुलन नजर आता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्टाइलिंग डिटेल्स

  • कस्टम कॉर्सेट डिजाइन: सैंड-टोन बेस पर ब्लू ब्लूम प्रिंट वाला कॉर्सेट स्ट्रॉन्ग और शार्प लुक देता है जो बॉडी स्ट्रक्चर को खूबसूरती से उभारता है।
  • प्री-स्टिच्ड साड़ी: साड़ी का सॉफ्ट और फ्लोइंग फैब्रिक आउटफिट में लाइटनेस जोड़ता है जिससे यह पहनने में कंफर्टेबल और विजुअली एलिगेंट लगता है।
  • कलर पैलेट: सैंड और ब्लू का कॉम्बिनेशन क्लासी होने के साथ-साथ रिफ्रेशिंग भी है, जो डे-टू-ईवनिंग इवेंट्स के लिए परफेक्ट रहता है।
  • फ्लोरल प्रिंट: हल्के बेस पर ब्लू-टोन्ड फ्लोरल प्रिंट लुक को सॉफ्ट, रोमांटिक और समर-फ्रेंडली बनाता है।
  • फिट: स्ट्रक्चर्ड टॉप और फ्लोइंग बॉटम्स का कॉम्बिनेशन बॉडी शेप को बैलेंस करता है और एलिगेंस जोड़ता है।
  • नेकलाइन और स्कार्फ डिटेल: नेकलाइन के साथ मैचिंग स्कार्फ डिटेल आउटफिट को हाई-फैशन टच देती है और इसे स्टैंडआउट बनाती है।
  • एक्सेसरीज: मिनिमल ज्वेलरी, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और नेचुरल वेवी हेयर इस लुक की स्ट्रेंथ और सॉफ्टनेस को बैलेंस करते हैं।

read moreये भी पढ़ें:
मीरा राजपूत के 6 सिंपल लेकिन गेम-चेंजिंग मेकअप हैक्स, जरूर पढ़ें

फैशन टिप: कुल मिलाकर, यह लुक उन महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है जो क्लासिक इंडियन एस्थेटिक्स को मॉडर्न कॉन्फिडेंस के साथ अपनाना चाहती हैं। खास बात यह है कि इसमें ओवरड्रेसिंग नहीं, बल्कि स्मार्ट डिजाइन और सटल स्टाइलिंग पर फोकस किया गया है। यह कॉकटेल पार्टी, फैशन इवेंट, डिनर डेट या डेस्टिनेशन फंक्शन के लिए एक आइडियल चॉइस हो सकता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।