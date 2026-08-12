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Price drop on Biba: इस राखी बहन को दें ब्रांडेड कुर्ता सेट वो भी बजट में!

By Anjali Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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Amazon Great Freedom Sale के मौके का लाभ उठाएं और अपनी बहन के लिए खरीदें Biba के खूबसूरत कुर्ता सेट्स वो भी आधे दाम पर।

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कुछ दिनों में रक्षा बंधन आ रहा है और आप सभी अपनी बहनों के लिए गिफ्ट की तलाश में होंगे। अगर आपने अभी तक गिफ्ट नहीं खरीदा है, तो ये एक अच्छा मौका है, Amazon पर Great Freedom Sale चल रहा है, जो आज खत्म हो जाएगा। सेल के आखिरी दिन राखी गिफ्ट्स (rakhi gifts) पर 50 से 90% तक ऑफ मिल जाएगा। विशेष रूप से टॉप ब्रांड जैसेकी Biba के कुर्ता सेट्स बेहद सस्ते में उपलब्ध हैं। ये एथेनिक वियर का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसके कपड़े महिलाएं बेहद पसंद करती हैं। हालांकि, दाम अधिक होने के कारण इस तरह के ब्रांडेड कपड़े खरीदने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, तो क्यों न इस बार आप अपनी बहना को बिबा के कुर्ता सेट्स के साथ सरप्राइज दें। रक्षाबंधन के मौके पर आज हम लेकर आए हैं, कुर्ता सेट्स के 6 बेहद खूबसूरत विकल्प, जो न केवल आपकी बहन को पसंद आएगा, बल्कि आपका पॉकेट भी खुश रहेगा।

Biba kurta sets
बिबा कुर्ता सेट्स।

यहां खरीदें BIBA कुर्ता सेट के 6 बजट फ्रेंडली विकल्प

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Biba का ये अनारकली कुर्ता, चूड़ीदार पजामा और दुपट्टे का कंबीनेशन देखने में बेहद खूबसूरत है। इस पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। इसे 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है, इस प्रकार ये शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होंगे। राखी के अलावा भी महिलाएं इसे अन्य किसी भी त्यौहार पर स्टाइल कर सकती हैं।

BIBA कुर्ता सेट के बेस्ट ब्रांड में से एक है, महिलाएं अकसर इसके आउटफिट पहनना चाहती हैं, मगर प्राइस देखकर रुक जाती हैं। ऐसे में ये एक अच्छा मौका है, फ्रीडम सेल डील्स में इस पर 53% का ऑफ उपलब्ध है, यानी इसे बेहद कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।कॉटन के कपड़े से तैयार ये अनारकली बेहद हल्की और हवादार है, जो शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। वहीं इस पर रॉयल प्रिंट और पैटर्न बने हैं, जो इसे एक आकर्षक लुक दे रहे। ये कुर्ता राखी पर गिफ्ट करने के लिए एक अच्छा विकल्प है, साथ ही महिलाएं इसे त्योहार के मौके पर भी मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।

3. BIBA Women Rayon Suit Set

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ये खूबसूरत सलवार सूट आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इसका हल्का हवादार कपड़ा शरीर पर मक्खन जैसा महसूस होगा। साथ ही ये हवा का बहाव भी बनाए रखती है, इस प्रकार इसमें आप पूरे दिन खुलकर अपना लुक फ्रंट कर सकती हैं। वहीं अगर आप में से कोई भी राखी गिफ्ट को लेकर परेशान है, तो Biba ब्रांड का कुर्ता बेफिक्र होकर गिफ्ट करें, क्योंकि इसका कपड़ा सभी को पसंद आता है। AMAZON GREAT FREEDOM SALE में इस पर 53% का ऑफ मिल जाएगा, तो बजट की चिंता किए बैगर अपना पसंदीदा कुर्ता सेट आज ही ऑर्डर करें।

कॉटन फैब्रिक से तैयार ये चूड़ीदार सलवार सूट का कलर कांबिनेशन काफी आकर्षक है। अगर आपको भी अलग-अलग रंगों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो इस तरह के कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएंगे। साथ ही ये हल्का और हवादार विकल्प है, यानी त्योहारों में इन्हें लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और आप इन्हें आराम से मैनेज कर सकती हैं।

Biba का स्ट्रेट प्रिंटेड कुर्ता सेट साधारण मगर आकर्षक विकल्प है। महिलाएं इसे त्योहारों पर पहनने के अलावा ऑफिस वियर और आउटिंग पर स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही इसका कपड़ा हल्का और हवादार है, जिसे लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होगी। Freedom Sale डील्स में इस समय ये आधे दाम पर उपलब्ध है, मौके का लाभ उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

इस राखी बहन को कुर्ता सेट देने का सोच रहे हैं, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें! इस अनारकली कुर्ता सेट का कलर कॉन्बिनेशन बेहद कमाल का है। साथ ही इस पर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग भी बेहद खूबसूरत है। बजट की चिंता न करें, क्योंकि इस समय अमेजॉन पर चल रहे सेल में इस पर 53% का ऑफ मिल जाएगा लगभग आधे से कम दाम में आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

बिना क्वालिटी के साथ समझौता किए मैंने सस्ते में खरीदें कॉटन के आरामदायक बेडशीट

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Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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