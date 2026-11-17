पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर अपने साधारण परिधान कुर्ता-पायजामा के लिए जाने जाते हैं लेकिन इस बार उनका अंदाज थोड़ा बदल गया। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित ASEAN समिट में वह खास शर्ट पहने नजर आए।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास पहनावे के लिए जाने जाते हैं। कभी कुर्ता-पायजामा तो कभी जैकेट के साथ उनका ट्रेडिशनल लुक अक्सर चर्चा में आ जाता है। लेकिन इस बार पीएम मोदी का अंदाज कुछ अलग नजर आया। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित ASEAN समिट के गाला डिनर में वह वहां की पारंपरिक पोशाक बारोंग टैगलॉग पहनकर पहुंचे। उनका यह लुक फैशन के साथ-साथ सांस्कृतिक भी रहा और खूब चर्चा में आया। दरअसल, 16 नवंबर को फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने ASEAN समिट में शामिल होने आए विश्व नेताओं और गणमान्य अतिथियों के लिए खास गाला डिनर आयोजित किया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने भारतीय पारंपरिक पहनावे की जगह फिलीपींस की नेशनल फॉर्मल ड्रेस पहनी।

कैसी थी पीएम मोदी की बारोंग टैगलॉग ड्रेस? पीएम मोदी ने कॉलर वाली बटन-डाउन शर्ट पहनी थी, जिस पर बेहद बारीक और खूबसूरत कढ़ाई की गई थी। इस आउटफिट पर फूलों और घुमावदार पैटर्न वाले डिजाइन नजर आ रहे थे। इसकी टोनल एम्ब्रॉयडरी यानी कपड़े के रंग से मिलती-जुलती कढ़ाई इसे क्लासी और एलिगेंट लुक दे रही थी। अपने इस खास लुक को पीएम मोदी ने गोल्डन टोन वाले ब्रोच और हरे रंग की डिटेलिंग वाले गुलाब के आकार के लैपल पिन के साथ पूरा किया।

क्या होती है बारोंग टैगलॉग ड्रेस?

बारोंग टैगलॉग फिलीपींस की पारंपरिक पुरुष पोशाक है। इसे वहां की नेशनल ड्रेस और फॉर्मल वियर के तौर पर पहचान मिली हुई है। आमतौर पर इसे शादियों या किसी खास फंक्शन और पार्टियों में पहना जाता है। इस ड्रेस की सबसे बड़ी खासियत इसका हल्का और थोड़ा ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है। इसे साधारण शर्ट की तरह पैंट के अंदर नहीं, बल्कि बाहर ही रखा जाता है। इसका डिजाइन आरामदायक होने के साथ-साथ काफी रॉयल लुक भी देता है।

अनानास के पत्तों से भी बनता है इसका कपड़ा बारोंग टैगलॉग की खासियत है इसका फैब्रिक, इसमें पारंपरिक और प्रीमियम वर्जन में दो खास तरह के कपड़ों पिना और जुसी का इस्तेमाल किया जाता है। पिना फैब्रिक को सबसे खास माना जाता है। इसे अनानास के पत्तों से निकाले गए रेशों से तैयार किया जाता है। इन रेशों को प्रोसेस करके बेहद महीन और हल्का कपड़ा बनाया जाता है। इसकी बुनाई और तैयार करने का तरीका काफी मेहनत वाला होता है। तो वही जुसी फैब्रिक सिल्क जैसा फाइन और हल्का होता है। इसकी खूबसूरत फिनिशिंग और कढ़ाई इसे फॉर्मल लुक देने में मदद करती है।

कितनी होती है बारोंग टैगलॉग की कीमत? अब सवाल है कि आखिर इस खास ड्रेस की कीमत कितनी होती है? बारोंग टैगलॉग की कीमत उसके फैब्रिक, कढ़ाई, डिजाइन और उसे तैयार करने में लगी मेहनत पर निर्भर करती है। फिलीपींस के बाजार में सामान्य बारोंग टैगलॉग की शुरुआती कीमत करीब 2,000 से 5,000 फिलीपीन करेंसी हो सकती है। भारतीय करेंसी में यह लगभग 3,000 से 7,400 रुपये बैठती है। हालांकि, इसका ब्रांड, कढ़ाई के ऊपर इसकी कीमत और भी ज्यादा हो सकती है। बेहतर फैब्रिक और कस्टम एम्ब्रॉयडरी वाले प्रीमियम आउटफिट की कीमत 10,000 से 22,000 फिलीपीन पेसो या उससे अधिक हो सकती है। भारतीय करेंसी में यह करीब 14,700 से 32,400 रुपये के आसपास हो सकती है। हालांकि, पीएम मोदी ने ASEAN समिट में जो बारोंग टैगलॉग पहना था, उसकी कीमत और डिजाइनर के बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।