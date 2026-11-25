सोने के दाम कम हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप गोल्ड की रिंग बनवाने का प्लान कर रही हैं, तो ये फैंसी डिजाइन सेव कर सकती हैं। ये डिजाइन इतने अट्रैक्टिव और यूनिक हैं कि आप उन्हें शादी-पार्टी से ले कर डेली वियर में भी पहन सकती हैं।

सोने के दाम पहले से काफी कम होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप अपने लिए गोल्ड की ज्वेलरी बनवाने की सोच रही हैं, तो ये बिल्कुल सही मौका है। कुछ हल्का-फुल्का और बजट में बनवाना है, तो गोल्ड की रिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। किसी शादी-पार्टी में जाना हो या डेली वियर में पहनने के लिए अंगूठी बढ़िया रहती है। आजकल तो लाइटवेट में ही इतने फैंसी और भारी डिजाइन आने लगे हैं, जो देखने में काफी सुंदर लगते हैं। कहीं आने-जाने में भी इन्हें पहनकर जा सकती हैं। हालांकि अच्छा डिजाइन चुनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे में आपके इसी काम को आसान बनाने के लिए यहां हम आपके साथ कुछ फैंसी डिजाइन्स शेयर कर रहे हैं

सोने की अंगूठी के फैंसी डिजाइन मोर वाले फैंसी डिजाइन के बनवाएं रिंग

आजकल मोर वाले पैटर्न में रिंग काफी पसंद की जा रही है। अगर आप भी फैंसी और अलग हटकर ट्राई करना चाहती हैं, तो ऐसी रिंग बनवा सकती हैं। इसे आप कहीं आने जाने में पहन सकती हैं। चूंकि ये लाइटवेट ही रहती है इसलिए डेली वियर में पहनने के काम भी आ सकती है।

अट्रैक्टिव लगेगा ये फ्लोरल डिजाइन

इस तरह की फ्लोरल डिजाइन वाली गोल्ड रिंग हाथों में काफी ज्यादा सुंदर लगती है। अगर आप हल्के में कोई ऐसा डिजाइन बनवाना चाहती हैं, तो देखने में हैवी लुक दे और हर ओकेजन के लिए परफेक्ट रहे तो ये रिंग पैटर्न आपके लिए बेस्ट रहेगा।

यूनिक शेप वाली गोल्ड रिंग

गोल्ड रिंग का ये डिजाइन बिल्कुल लेटेस्ट है। इस तरह की रिंग आजकल की बहुओं को काफी पसंद आ रही हैं। ये डेली वियर में भी हाथों को अट्रैक्टिव लुक देती है। वहीं शादी-पार्टी में भी ये डिजाइन अलग ही नजर आता है।

फ्लॉवर शेप में बनवाएं गोल्ड रिंग

अगर आप ऐसी रिंग बनवाना चाहती हैं जिसे किसी खास मौके पर पहन सकें, तो ये फ्लोरल डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। ऐसी रिंग बहुत अट्रैक्टिव लगती है। खासकर साड़ी और लहंगे के साथ पारंपरिक लुक में चार चांद लगा देती है।

स्नैक पैटर्न वाली अंगूठी बनवाएं

कुछ अलग हटकर ट्राई करना चाहती हैं, तो इस तरह की स्नैक पैटर्न वाली गोल्ड रिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। ये देखने में काफी यूनिक और अट्रैक्टिव लगती है। ऐसी अंगूठी स्टेटमेंट रिंग का काम करती है, जिसे आप किसी भी स्पेशल ओकेजन पर वियर कर सकती हैं।

ट्रेडिशनल डिजाइन के बनवाएं अंगूठी

अगर आप ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन में अंगूठी बनवाना चाहती हैं, तो कुछ इस तरह का पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। हाथों में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। खासकर सूट, साड़ी और लहंगे जैसे ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ ऐसी रिंग अलग ही शोभा देती है।

नग वाली अंगूठी बनवाएं

सोने की अंगूठी पर हल्का नग वाला काम बहुत सुंदर लगता है। ऐसी रिंग हाथ में अलग ही नजर आती है। खासकर अगर आप किसी स्पेशल मौके के लिए अंगूठी बनवाकर रखना चाहती हैं, तो हेवी में ये डिजाइन एकदम परफेक्ट रहेगा।

डेली वियर के लिए हल्की अंगूठी

अगर आपको थोड़े हल्के डिजाइन पसंद आते हैं तो इस तरह की रिंग बनवाना एक अच्छी चॉइस हो सकती है। ये गोल्ड रिंग आप डेली वियर में भी पहन लेंगी और कहीं आने जाने में भी ये काम कर जाएगी। ऐसी अंगूठी कम बजट में भी आ जाती है।