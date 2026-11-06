मैंने चुनीं ये खूबसूरत पिंक ड्रेसेज, अब आपकी बारी! दिवाली से शादी तक के लिए खूबसूरत डिजाइन

दिवाली, भाई दूज, शादी और पार्टी के लिए पिंक ड्रेसेज के सुंदर डिजाइन देखें। अमेजन सेल में अपनी पसंद का आउटफिट चुनें, जिसे आप त्योहारों के अलावा दूसरे खास फंक्शन में भी पहन सकती हैं।

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दिवाली के लिए इस बार मैंने कुछ अलग पहनने का सोचा और सबसे पहले पिंक कलर चुनने का मन बनाया। मुझे लगा कि त्योहार के मौके पर गुलाबी रंग अच्छा लगेगा और पहनने में भी सुंदर दिखेगा। इसके बाद मैंने अमेजन पर पिंक ड्रेस के डिजाइन देखने शुरू किए। वहां फ्लोरल प्रिंट, अनारकली, गाउन, शरारा और एम्ब्रॉयडरी वाली कई सुंदर ड्रेसेज नजर आईं। हल्के बेबी पिंक से लेकर डार्क पिंक तक, हर शेड में अलग-अलग डिजाइन थे।

दिवाली से लेकर शादी और दूसरे खास मौकों के लिए चुनें अपनी पसंद का आउटफिट। मैंने अपने लिए चुनी पिंक ड्रेस, अब आप भी देखें ये डिजाइन।

काफी देर तक देखने और कई ड्रेसेज की तुलना करने के बाद आखिरकार मुझे एक डिजाइन पसंद आ गया और मैंने उसे ऑर्डर कर दिया। मुझे इसका रंग और कढ़ाई दोनों अच्छे लगे। दिवाली की पूजा, परिवार के साथ समय बिताने या शाम को दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए यह मेरी पसंद बना।

अगर आप भी इस दिवाली पिंक कलर पहनने का मन बना रही हैं, तो अमेजन पर मिलने वाली इन ड्रेसेज के डिजाइन जरूर देखें।

पिंक सिल्क एम्ब्रॉयडरी अनारकली सूट अमेजन पर पिंक ड्रेस देखते हुए सबसे पहले मेरी नजर इस सिल्क अनारकली सूट पर पड़ी। इसका स्क्वायर नेक, फुल स्लीव्स और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी मुझे काफी पसंद आई। यह 3 पीस एथनिक सेट है, जिसमें एम्ब्रॉयडरी वाला अनारकली कुर्ता, मैचिंग पैंट और कढ़ाई वाला दुपट्टा मिलता है। इसकी नेकलाइन, बाजू, कुर्ते और दुपट्टे के बॉर्डर पर बारीक कढ़ाई की गई है। फुल लेंथ डिजाइन इसे सुंदर लुक देता है।

100% सिल्क फैब्रिक से तैयार यह सूट दिवाली, शादी, पार्टी और परिवार के खास समारोहों के लिए अच्छा है। इसे हील्स, सुंदर इयररिंग्स और छोटे क्लच के साथ पहनकर अपना फेस्टिव लुक पूरा कर सकती हैं।

रानी पिंक एम्ब्रॉयडरी कुर्ती और प्लाजो सेट अमेजन पर पिंक ड्रेस के डिजाइन देखते हुए मेरी नजर इस रानी पिंक एथनिक सेट पर भी गई। इसका गहरा गुलाबी रंग और फूलों वाली कढ़ाई इसे त्योहार के लिए खास बनाती है। यह 3 पीस सेट है, जिसमें बिना बाजू वाली कुर्ती, वाइड लेग प्लाजो पैंट और मैचिंग दुपट्टा दिया गया है। इसकी कुर्ती पर फूलों और बेलों की जरी व धागे वाली कढ़ाई की गई है।

रेयॉन फैब्रिक से तैयार यह सेट दिवाली, मेहंदी, शादी और पारिवारिक समारोहों में पहनने के लिए अच्छा है। इसके साथ बड़े इयररिंग्स और हील वाली सैंडल पहनकर सुंदर फेस्टिव लुक पा सकती हैं।

पिंक सीक्वेंस वर्क अनारकली सूट पिंक रंग में यह अनारकली सूट अपने डिजाइन और चमकदार कढ़ाई की वजह से अलग नजर आता है। इसमें स्वीटहार्ट नेकलाइन और फुल स्लीव्स दी गई हैं। अनारकली कुर्ते और दुपट्टे पर धागे के साथ सीक्वेंस वर्क किया गया है, जो इसे त्योहार और शादी के लिए खास बनाता है। इसकी लंबाई 52 इंच है और इसमें 4 मीटर का घेर दिया गया है।

सेट में 38 इंच लंबाई वाली माइक्रो कॉटन लाइनिंग की पैंट मिलती है, जिसमें स्ट्रेचेबल इलास्टिक वाली कमर है। साथ में 2.2 मीटर का फॉक्स जॉर्जेट दुपट्टा भी दिया गया है, जिसके चारों ओर लेस लगी है। सॉफ्ट माइक्रो कॉटन लाइनिंग के साथ यह सूट दिवाली, शादी और दूसरे समारोहों में पहनने के लिए अच्छा है।

पिंक जरी वर्क डिजाइनर दुपट्टा अमेजन पर पिंक कलर की ड्रेसेज देखते हुए मेरी नजर इस खूबसूरत पिंक दुपट्टे पर भी पड़ी। इसका रंग और जरी वाला बॉर्डर मुझे काफी ग्रेसफुल लगा। मैंने सोचा कि इसे अपने किसी सादे सूट या कुर्ती के साथ पहनकर भी अच्छा फेस्टिव लुक पाया जा सकता है। यह सॉफ्ट रंगोली फैब्रिक से बना है, जो हल्का और मुलायम है। इसकी लंबाई 2.4 मीटर है, जिससे इसे अलग-अलग तरीकों से ओढ़ना आसान रहता है। दुपट्टे पर जरी की कढ़ाई और डिजाइनर स्केल-अप बॉर्डर दिया गया है, जो इसकी खूबसूरती बढ़ाता है।

इसे साड़ी, लहंगे, गाउन और सलवार सूट के साथ भी पहन सकती हैं। दिवाली की पूजा, शादी, हल्दी-मेहंदी और पारिवारिक समारोहों के लिए यह अच्छा है। इसके साथ स्टेटमेंट इयररिंग्स या जूतियां पहनकर अपने पहनावे को और आकर्षक बना सकती हैं।

पिंक सिल्क कुर्ती और शरारा सेट अमेजन पर पिंक कलर के एथनिक आउटफिट देखते हुए यह सिल्क शरारा सेट भी मुझे काफी पसंद आया। इसका फ्लोर लेंथ डिजाइन और कुर्ते के साथ मैचिंग शरारा इसे सुंदर फेस्टिव लुक देता है। यह 3 पीस सेट है, जिसमें कुर्ती, घेरदार शरारा पैंट और मैचिंग दुपट्टा शामिल है। कुर्ती और दुपट्टे पर सुंदर कढ़ाई की गई है, जो पूरे पहनावे को खास बनाती है। इसमें 100% सिल्क फैब्रिक दिया गया है।

कुर्ती में राउंड नेक और थ्री-फोर्थ स्लीव्स हैं। इसका फ्लोई फिट पहनने में आरामदायक रहता है और चलने-फिरने में भी आसानी देता है। दिवाली की पूजा, शादी, पार्टी और परिवार के समारोहों के लिए यह अच्छा डिजाइन है। इसके साथ हल्की ज्वेलरी और हील्स पहनकर ग्रेसफुल लुक पा सकती हैं।

रानी पिंक गोटा वर्क कुर्ती और शरारा सेट अमेजन पर पिंक कलर की ड्रेसेज सर्च करते हुए मेरी नजर इस रानी पिंक शरारा सेट पर भी पड़ी। इसका चमकदार गोल्ड जरी और सीक्वेंस वर्क पहली नजर में ही आकर्षक लगा। यह 3 पीस सेट है, जिसमें एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्ती, फ्लेयर्ड शरारा और मैचिंग नेट दुपट्टा दिया गया है। कुर्ती की नेकलाइन, बाजू और निचले हिस्से पर गोल्ड जरी और सीक्वेंस की कढ़ाई की गई है।

इसमें राउंड नेक के साथ थ्री-फोर्थ स्लीव्स दी गई हैं। घेरदार शरारा और कढ़ाई वाले बॉर्डर का नेट दुपट्टा पूरे पहनावे को सुंदर बनाते हैं। जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार यह ड्रेस शादी, रिसेप्शन, दिवाली और परिवार के खास समारोहों में पहनने के लिए अच्छी है। इसके साथ गोल्डन इयररिंग्स और हील्स पहनकर ग्रेसफुल फेस्टिव लुक पा सकती हैं।

पिंक एम्ब्रॉयडरी अनारकली गाउन अमेजन पर पिंक कलर के डिजाइन देखते हुए यह अनारकली गाउन भी मुझे काफी सुंदर लगा। इसका प्लीटेड डिजाइन और एम्ब्रॉयडरी वाली योक इसे ग्रेसफुल लुक देती है। हैवी फॉक्स जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार इस गाउन में स्वीटहार्ट नेकलाइन और फ्लटर स्लीव्स दी गई हैं। इसके साथ मैचिंग दुपट्टा भी मिलता है, जो पूरे पहनावे को सुंदर बनाता है।

इसका फ्लोई डिजाइन और हल्का फैब्रिक लंबे समय तक पहनने के लिए आरामदायक है। शादी, सगाई, रिसेप्शन, दिवाली और दूसरी पार्टियों में पहनने के लिए यह अच्छा डिजाइन है। इसके साथ सुंदर इयररिंग्स और हील्स पहनकर अपना फेस्टिव लुक पूरा कर सकती हैं।

मेरी दिवाली की पसंद इस बार दिवाली की खरीदारी के लिए मैंने पिंक कलर की ड्रेस की तलाश में अमेजन पर कई डिजाइन देखे। आखिरकार अपने लिए रानी पिंक गोटा वर्क कुर्ती और शरारा सेट फाइनल किया और उसे ऑर्डर कर दिया। इसका गोल्ड जरी और सीक्वेंस वर्क, कुर्ती का डिजाइन और कढ़ाई वाला नेट दुपट्टा मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गया।

इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे दिवाली के अलावा शादी, रिसेप्शन, सगाई और दूसरे पारिवारिक समारोहों में भी पहन सकती हूं। इसके साथ पिंक जरी वर्क वाला दुपट्टा भी लिया है, जिसे भाई दूज पर अपने क्रीम कलर के सूट के साथ पहनूंगी।

अगर आप भी गुलाबी रंग के एथनिक कपड़े खरीदना चाहती हैं, तो अमेजन पर इन डिजाइनों को जरूर देखें। सेल में मिलने वाली छूट के साथ अपनी पसंद का अनारकली, शरारा सेट या दुपट्टा चुनें और एक ही खरीदारी से कई खास मौकों के लिए अपनी तैयारी पूरी करें।

FAQs दिवाली पर पिंक कलर की ड्रेस कैसी रहेगी? पिंक कलर दिवाली के लिए बहुत सुंदर लगता है। अनारकली, शरारा और एम्ब्रॉयडरी वाले डिजाइन त्योहार के लिए अच्छा फेस्टिव लुक देते हैं। पिंक अनारकली सूट किन मौकों पर पहन सकते हैं? पिंक अनारकली सूट दिवाली पूजा, शादी, सगाई, रिसेप्शन और पारिवारिक समारोहों में पहना जा सकता है। पिंक शरारा सेट के साथ कैसी ज्वेलरी अच्छी लगेगी? पिंक शरारा सेट के साथ गोल्डन झुमके, चूड़ियां और हल्का नेकलेस अच्छा लगता है। गोल्डन हील्स के साथ पहनावा और खूबसूरत दिखता है। क्या पिंक दुपट्टे को दूसरे सूट के साथ भी पहन सकते हैं? हां, पिंक जरी वर्क दुपट्टे को क्रीम, ऑफ व्हाइट और दूसरे हल्के रंग के सूट के साथ पहन सकते हैं। इससे सादा सूट भी खास दिखता है।

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