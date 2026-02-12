Hindustan Hindi News
ट्रेडिशनल लुक को बनाना है एलिगेंट? परिणीति चोपड़ा की साड़ी स्टाइलिंग से लें टिप्स

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का यह वाइब्रेंट पिंक साड़ी लुक ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट मेल है। जानिए इस लुक से जुड़ी आसान साड़ी स्टाइलिंग टिप्स, जो हर मौके पर काम आएंगी।

Feb 12, 2026 03:18 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Elegant Saree Styling Tips: बॉलीवुड फैशन में जब भी सादगी और ग्रेस की बात होती है, तो परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) का नाम जरूर लिया जाता है। हाल ही में सामने आया उनका यह वाइब्रेंट पिंक साड़ी लुक एक बार फिर साबित करता है कि सही रंग, क्लासिक ज्वेलरी और मिनिमल स्टाइलिंग मिलकर किसी भी लुक को आइकॉनिक बना सकते हैं।

ट्रेडिशनल साड़ी को उन्होंने जिस ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया है, वह हर उम्र की महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। यह स्टाइल ना तो ओवरडन है और ना ही बहुत सिंपल, बल्कि फेस्टिव और खास मौकों के लिए एकदम सही है। अगर आप भी साड़ी में एलिगेंट, रॉयल और टाइमलेस दिखना चाहती हैं, तो परिणीति चोपड़ा का यह लुक आपके लिए परफेक्ट स्टाइल गाइड बन सकता है।

परिणीति चोपड़ा की स्टाइलिंग डिटेल्स-

1. पिंक साड़ी का सही चुनाव: परिणीति की यह साड़ी ब्राइट पिंक शेड में है, जो हर स्किन टोन पर निखरकर आता है। पिंक रंग फेमिनिन, फ्रेश और फेस्टिव वाइब देता है। अगर आप शादी, पूजा या फैमिली फंक्शन के लिए साड़ी चुन रही हैं, तो इस तरह का वाइब्रेंट पिंक कलर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।

2. सिंपल ब्लाउज से बैलेंस बनाएं: उन्होंने साड़ी के साथ प्लेन व्हाइट फुल-स्लीव ब्लाउज पहना है। यह कॉन्ट्रास्ट लुक को ओवरड्रेस्ड होने से बचाता है और साड़ी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाता है। अगर आपकी साड़ी ब्राइट है, तो न्यूट्रल या सॉफ्ट कलर का ब्लाउज जरूर ट्राई करें।

3. स्टेटमेंट ज्वेलरी का सही इस्तेमाल: परिणीति ने हैवी नेकलेस और मैचिंग बैंगल्स के साथ लुक को कंप्लीट किया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने ईयररिंग्स को मिनिमल रखा, ताकि नेकपीस हाइलाइट हो। साड़ी लुक में हमेशा एक ही स्टेटमेंट पीस चुनें।

4. हेयर और मेकअप रखें नेचुरल: स्लीक पोनीटेल और सॉफ्ट मेकअप इस लुक की खासियत है। न्यूड लिप्स, डिफाइंड आईज और ग्लोइंग स्किन साड़ी के रंग को और उभारती है। हैवी साड़ी के साथ हमेशा नेचुरल मेकअप ज्यादा एलिगेंट लगता है।

5. किस मौके पर अपनाएं यह लुक: यह साड़ी लुक शादी के फंक्शन, फेस्टिव पूजा, रिसेप्शन या खास पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप ग्रेसफुल और टाइमलेस दिखना चाहती हैं, तो यह स्टाइल जरूर अपनाएं।

6. क्यों है यह लुक खास: परिणीति चोपड़ा का यह लुक बताता है कि फैशन में ट्रेंड से ज्यादा बैलेंस जरूरी है। सही रंग, सिंपल सिलुएट और क्लासिक एक्सेसरीज किसी भी साड़ी लुक को रॉयल बना सकती हैं।

