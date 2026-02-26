Hindustan Hindi News
ट्रेडिशनल साड़ी को मॉडर्न टच देना हो, तो अपनाएं पलक तिवारी का यह स्टाइल

Feb 26, 2026 11:28 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
पिंक साड़ी में पलक तिवारी का यह ग्रेसफुल और रॉयल लुक फैशन लवर्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है। जानिए कैसे साड़ी, ज्वेलरी और मेकअप के सही कॉम्बिनेशन से उन्होंने यह क्लासिक लुक क्रिएट किया।

ट्रेडिशनल साड़ी को मॉडर्न टच देना हो, तो अपनाएं पलक तिवारी का यह स्टाइल

भारतीय फैशन में साड़ी हमेशा से शान और संस्कार का प्रतीक रही है, लेकिन जब कोई यंग एक्ट्रेस इसे मॉडर्न टच के साथ कैरी करती है, तो वह एक नया ट्रेंड सेट कर देती है। Palak Tiwari का हालिया पिंक साड़ी लुक इसका बेहतरीन उदाहरण है। इस लुक में उन्होंने ट्रेडिशनल एलिगेंस और यूथफुल चार्म का खूबसूरत मेल दिखाया है।

पिंक शेड, फ्लोरल डिजाइन और ग्रेसफुल ड्रेपिंग उनकी पर्सनैलिटी को और निखारती है। पलक का यह स्टाइल बताता है कि साड़ी सिर्फ क्लासिक नहीं, बल्कि आज की यंग जेनरेशन के लिए भी एक ट्रेंडी और स्टेटमेंट आउटफिट बन सकती है। मिनिमल ज्वेलरी, सटल मेकअप और क्लीन हेयरस्टाइल के साथ उनका यह लुक फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है। जानें उनके स्टाइलिंग सीक्रेट्स -

  • खूबसूरत साड़ी : पलक ने जिस पिंक साड़ी को चुना है, वह सॉफ्ट फैब्रिक और फ्लोरल मोटिफ्स के साथ है। साड़ी का कलर ना तो बहुत डार्क है और ना ही बहुत लाइट, जिससे यह हर स्किन टोन पर सूट करता है। हल्की शिमर और फाइन एम्ब्रॉयडरी इस साड़ी को फेस्टिव और पार्टी-रेडी बनाती है। यह लुक खास तौर पर वेडिंग फंक्शन्स, कॉकटेल पार्टी या फेस्टिव इवेंट्स के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है।

  • डिजाइनर ब्लाउज : ब्लाउज की बात करें तो पलक ने स्लीवलेस और डीप नेकलाइन ब्लाउज चुना है, जो साड़ी को मॉडर्न टच देता है। ब्लाउज की फिटिंग बेहद क्लीन और स्ट्रक्चर्ड है, जिससे पूरा लुक पॉलिश्ड नजर आता है। अगर आप साड़ी में यंग और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो इस तरह का ब्लाउज पैटर्न जरूर ट्राई कर सकती हैं।
  • एक्सेसरीज : ज्वेलरी के मामले में पलक ने 'लेस इज मोर' का फॉर्मूला अपनाया। उन्होंने कुंदन स्टाइल चोकर नेकलेस पहना, जिसमें ग्रीन स्टोन डिटेलिंग थी। इसके साथ मैचिंग ईयररिंग्स और स्टेटमेंट ब्रेसलेट ने लुक को ओवरपावर किए बिना कंप्लीट किया। यह दिखाता है कि हैवी साड़ी के साथ बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहनना जरूरी नहीं होता।

  • मेकअप और हेयरस्टाइल : मेकअप की बात करें तो पलक का मेकअप सॉफ्ट, फ्रेश और नेचुरल रखा गया है। पिंक टोन ब्लश, न्यूड पिंक लिप्स और सटल आई मेकअप उनके फीचर्स को खूबसूरती से हाईलाइट करता है। हेयरस्टाइल भी इस लुक का अहम हिस्सा है -सेंटर पार्टेड लूज पोनीटेल, जो साड़ी के साथ एलिगेंस जोड़ता है।

फैशन टिप्स : पलक तिवारी का यह पिंक साड़ी लुक हमें यह सिखाता है कि सही कलर चॉइस, बैलेंस्ड ज्वेलरी और मिनिमल मेकअप के साथ ट्रेडिशनल आउटफिट को भी पूरी तरह ट्रेंडी बनाया जा सकता है। अगर आप भी किसी खास मौके पर साड़ी पहनने की सोच रही हैं, तो पलक का यह स्टाइल जरूर फॉलो करें।

