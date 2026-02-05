Hindustan Hindi News
डस्की स्किन पर खिलते हैं इन रंगों के कपड़े, फैशन कोच टीना वालिया से लें टिप्स, मिलेगा प्रियंका चोपड़ा जैसा रॉयल लुक

संक्षेप:

डस्की स्किन गर्ल्स रॉयल लुक पाना चाहती हैं, तो आउटफिट्स के कलर पर ध्यान देना शुरू करें। फैशन कोच ने कुछ कलर्स बताए हैं, जो सांवले रंग पर खिलेंगे और आपको रॉयल लुक देंगे।

Feb 05, 2026 09:36 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की स्किन डस्की है लेकिन वह जो भी आउटफिट्स कैरी करती हैं, सभी में रॉयल और खूबसूरत दिखती हैं। कई सांवली रंग वाली लड़कियों को लगता है कि उनपर कोई भी रंग खिलता नहीं है और ऐसे में वह अक्सर गलत रंगों के कपड़े चुन लेती हैं। अगर आप अपने स्किन टोन के हिसाब से गलत शेड्स चुनती हैं, तो ये आपके रंग को और दबा सकता है। ऐसे में फैशन कोच टीना वालिया ने डस्की स्किन गर्ल्स की प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए आउटफिट के सही कलर्स के बारे में बताया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया है कि डस्की स्किन पर कौन से रंग के कपड़े जचेंगे। आप भी फैशन कोच से खास टिप्स ले सकती हैं और खूबसूरत दिख सकती हैं।

डस्की स्किन के लिए कौन से कलर्स हैं बेस्ट-

फैशन कोच टीना वालिया ने वीडियो की शुरुआत में प्रियंका चोपड़ा का क्लिप लगाया है, जिसमें एक्ट्रेस ने साटिन नेवी ब्लू कलर में ऑफ शोल्डर गाउन स्टाइल किया है। इस ड्रेस में प्रियंका बेहद खूबसूरत और रॉयल दिख रही हैं। टीना का कहना है कि कुछ कलर्स डस्की स्किन के लिए ही बने हुए हैं और अगर आप उन्हें कैरी करती हैं, तो सुंदर दिखेंगी। चलिए बताते हैं ये कलर्स कौन से हैं-

1- एमराल्ड ग्रीन

सांवली और गेहुंआ रंग वाली लड़कियां एमराल्ड ग्रीन कलर के आउटफिट्स कैरी कर सकती हैं। इस कलर में आप बोल्ड, रिच और अट्रैक्टिव दिखेंगी। एमराल्ड ग्रीन थोड़ा डार्क होता है लेकिन ये आपके नेचुरल स्किन टोन पर खिलकर दिखेगा।

2- वाइन, बरगंडी और प्लम

वाइन, बरगंडी और प्लम कलर भी डस्की स्किन पर जचेंगे। आप इन रंगों के कपड़े पहनकर ग्लैमरस दिख सकती हैं। ये सभी शेड्स आजकल ट्रेंड में भी चल रहे हैं। ये कलर आपके स्किन टोन पर खिलेंगे।

3- रॉयल, प्रशियन और कोबाल्ट ब्लू

ये सभी रॉयल, प्रशियन और कोबाल्ट ब्लू नीले रंग के अलग-अलग शेड्स हैं, जो डस्की स्किन पर खूबसूरत लगेंगे। आप फॉर्मल या पार्टी वियर के हिसाब से इन रंगों के आउटफिट्स कैरी कर सकती हैं। प्रियंका चोपड़ा किसी खास मौके पर कोबाल्ट ब्लू कैरी कर चुकी हैं। ये कलर्स बोल्ड लुक देते हैं और इनमें फोटो भी परफेक्ट आती है।

4- मस्टर्ड और बर्न्ट ऑरेंज

मस्टर्ड येलो कलर या फिर बर्न्ट ऑरेंज कलर के आउटफिट्स भी डस्की स्किन पर सूट करेंगे। आप इन्हें स्टाइल कर सकती हैं। मस्टर्ड कलर की साड़ी सुहाना खान ने कैरी की थी, जिसमें वह सुंदर लग रही थीं।

5- चॉकलेट ब्राउन, ब्रॉन्ज, गोल्ड

पांचवां कलर है चॉकलेट ब्राउन, गोल्ड और ब्रॉन्ज कलर, जो डस्की स्किन पर सुंदर लगेगा। इन रंगों के आउटफिट्स पहनने पर आप क्लासी, एलिगेंट और अट्रैक्टिव दिखेंगी। ये रंग डस्की स्किन पर खिलकर दिखेंगे।

