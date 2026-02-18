Hindustan Hindi News
शादी का लहंगा रखे-रखे टाइट हो गया है? टेलर से बनवा लें ये आउटफिट, बजट में तैयार होगी महंगी ड्रेस!

Feb 18, 2026 10:43 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
Fashion Tips: अगर आपका ब्राइडल लहंगा भी बहुत टाइट हो गया है और आप समझ नहीं पा रही हैं कि इसे दोबारा कैसे रीयूज करें तो चलिए कुछ तरीके देख लेते हैं। इस तरह आप अपने पुराने और टाइट लहंगे को ट्रेंडी तारीख से वियर कर पाएंगी।

अपनी शादी का लहंगा हर लड़की बड़े शौक से खरीदती है। अब जाहिर है ये काफी महंगा और भरी-भरकम होता है लेकिन एक बार पहनने के बाद इसे पहनने का मौका ही नहीं आता। शादी की शुरुआत में तो फिर भी किसी खास फंक्शन या करवाचौथ जैसे फेस्टिवल पर ये पहन लिया जाता है। लेकिन अगर शादी को काफी साल हो गए हैं तो लहंगा अलमारी में ही धूल खाता रहता है। अमूमन ये रखे-रखे टाइट हो जाता है और कई बार तो इसमें इतना मार्जिन ही नहीं होता कि खुलवाकर लूज किया जा सके। अगर आपका ब्राइडल लहंगा भी बहुत टाइट हो गया है और आप समझ नहीं पा रही हैं कि इसे दोबारा कैसे रीयूज करें तो चलिए कुछ तरीके देख लेते हैं। इस तरह आप अपने पुराने और टाइट लहंगे को ट्रेंडी तारीख से वियर कर पाएंगी।

लहंगे से बनवाएं फ्लेयर्ड कुर्ती

लहंगा टाइट हो गया है तो आप इससे फ्लेयर्ड कुर्ती बनवा सकती हैं। इसके लिए लहंगे को दोनों साइड से कटवा लें, इससे दो पल्ले बन जाएंगे। लहंगे की लाइनिंग और कैन-कैन भी रिमूव करा दें। अब कोई भी ब्लाउज लें जो आपके लहंगे से मैच करता हो और इन दोनों पल्लों को उसके आगे और पीछे अटैच करा लें। आपकी एक सुंदर सी हेवी फ्लेयर्ड कुर्ती तैयार हो जाएगी, जिसे आप अपने मनपसंद बॉटम के साथ वियर कर सकती हैं।

कलियों वाला प्लाजो बनवा सकती हैं

लहंगा टाइट हो जाए तो इससे आप कलियों वाला प्लाजो बनवाकर अपने लिए एक कॉर्ड सेट रेडी करा सकती हैं। लहंगे को पूरी तरह खुलवाकर कलीदार प्लाजो आसानी से बन जाएगा। अगर लहंगा हिप साइड से ज्यादा ही टाइट है तो हो सकता है कलीदार प्लाजो भी ना बनें। इसके लिए लहंगे से मैच एक प्लेन कपड़ा लें। एक कली लहंगे की बनवाएं और एक कली प्लेन कपड़े की, आपका घेरदार हेवी प्लाजो बनकर रेडी हो जाएगा।

मल्टीकलर लहंगा बनवाएं

आजकल मल्टीकलर लहंगा काफी ट्रेंड में हैं। ऐसे में आप अपने पुराने और टाइट ब्राइडल लहंगे से एक नया मल्टीकलर लहंगा बनवा सकती हैं। इसके लिए कंट्रास्ट में कोई फैब्रिक ले लें। अब एक कली आपके लहंगे की आएगी और दूसरी कली इस नए फैब्रिक की। इससे आपका एक नया मल्टीकलर लहंगा तैयार हो जाएगा।

लहंगे को जैकेट में कन्वर्ट करें

अपने ब्राइडल लहंगे को आप जैकेट में भी कन्वर्ट कर सकती हैं। काफी स्टाइलिश सा आउटफिट रेडी हो जाएगा। जैकेट को आप फ्लेयर्ड स्कर्ट, प्लाजो या क्रॉप टॉप के साथ भी पेयर कर सकती हैं। अगर आपको फ्लेयर्ड लुक नहीं चाहिए तो पैनल जैकेट भी बनवा सकती हैं। ये काफी ज्यादा क्लासी लुक देती है।

