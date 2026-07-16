Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कौन सी पुरानी साड़ी से बनेगी ब्यूटीफुल ड्रेस, जानें कंप्लीट डिटेल

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Saree Reuse Idea: पुरानी साड़ी से नया ड्रेस सिलवाना इन दिनों काफी ट्रेंड में हैं। इसके कई फायदे होते हैं। लेकिन अक्सर लेडीज लोगों को पता नहीं होता कि किस साड़ी से कौन सा आउटफिट रेडी होगा। इसलिए जानें कौन सी साड़ी से कौन सा आउटफिट स्टिच करवाएं।

कौन सी पुरानी साड़ी से बनेगी ब्यूटीफुल ड्रेस, जानें कंप्लीट डिटेल

पुरानी साड़ी से डिजाइनर आउटफिट बनवाना आजकल लेडीज काफी पसंद कर रही हैं। इस आइडिया से वो नया कपड़ा खरीदने के पैसे भी बचाती हैं और पुरानी हो चुकी साड़ी को यूज भी कर लेती हैं। अब एक साड़ी अगर तीन से चार बार फैमिली फंक्शन में पहन लिया तो वो रखी ही रह जाती है। ऐसे में नया डिजाइनर ड्रेस बनवाकर पहनना काफी अच्छा आइडिया है। लेकिन कई बार साड़ी से मनचाही ड्रेस बन नहीं पाती। इसका कारण है साड़ी के कपड़े को ध्यान में ना रखना और किसी भी ड्रेस को बनवाने की जिद करना। हमेशा साड़ी के फैब्रिक जैसे सिल्क, शिफॉन या ऑर्गेंजा फैब्रिक को ध्यान में रखकर ही आउटफिट स्टिच करवाना चाहिए। तभी सही फिटिंग और लुक आता है।

अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी साड़ी से कौन सा आउटफिट सिलवाना सही होगा तो यहां जानें कंप्लीट डिटेल।

हैवी सिल्क साड़ी

अगर आलमारी में कोई हैवी सिल्क साड़ी रखी है जो आमतौर पर लेडीज के वेडिंग कलेक्शन की होती है, इस तरह की हैवी साड़ी से आप शादी-विवाह के फंक्शन के लिए लहंगा या फिर अनारकली स्टिच करवा लें। सिल्क साड़ी को रीयूज करने का ये एक स्मार्ट तरीका हो सकता है।

जॉर्जेट या शिफॉन साड़ी

अगर किसी साड़ी जिसमे हल्की एंब्रायडरी है और उसका फैब्रिक जॉर्जेट या शिफॉन का है तो उससे फ्लोई ड्रेसेज बनवाएं जैसे लांग कुर्ता विद फ्लेयर पलाजो कम स्कर्ट टाइप से बनवाएं। या फिर, इसके को-ऑर्ड सेट भी जचेंगे। कुल मिलाकर आप इससे लाइटवेट ड्रेसेज ही सिलवाएं।

ये भी पढ़ें:आलमारी में रखा है गाउन या अनारकली तो बनवा लें ये 6 डिजाइनर ड्रेस

ऑर्गेंजा या टिश्यू साड़ी

ऑर्गेंजा या टिश्यू साड़ी का फैब्रिक हल्का सा टाइट, ट्रांसपैरेंट और शाइनी होता है। इस तरह के फैब्रिक की साड़ी से गरारा या शरारा बनवाना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। शार्ट कुर्ती और साथ में गरारा का सेट यूनिक दिखेगा तो वहीं शरारा भी काफी स्टनिंग लुक क्रिएट कर सकता है।

हैवी एंब्रायडरी साड़ी

अगर आपकी कोई साड़ी जिस पर हैवी एंब्रायडरी की गई है तो इस तरह की साड़ी से आप ब्लाउज, फ्रंट ओपन लांग कुर्ता, ब्लेजर विद धोती रैप स्कर्ट बनवाकर रख लें। इस तरह के हैवी एंब्रायडरी पीसेज को आप प्लेन स्कर्ट, अनारकली या पलाजो के साथ मैच कर पहन सकती हैं। एंब्रायडरी का जो हिस्सा ज्यादा हो उसको यूज करें और एक साथ कई पीसेज तैयार करवा लें। फिर इनसे आप अलग-अलग कई लुक क्रिएट कर सकती हैं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।