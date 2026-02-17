Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

सादगी में भी स्टारडम: तृप्ति डिमरी के अनारकली लुक्स ने जीता फैंस का दिल

Feb 17, 2026 01:40 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्ट्रेस Tripti Dimri एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल फैशन सेंस से चर्चा में हैं। उनके लैवेंडर और रेड अनारकली सूट लुक्स एलिगेंस और ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश करते हैं।

सादगी में भी स्टारडम: तृप्ति डिमरी के अनारकली लुक्स ने जीता फैंस का दिल

बॉलीवुड एक्ट्रेस Tripti Dimri अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ सॉफ्ट, एलिगेंट और क्लासी फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। वह उन चुनिंदा एक्ट्रेसेज में शामिल हैं, जो बिना ओवरड्रेस हुए भी गहरी छाप छोड़ देती हैं। तृप्ति का स्टाइल हमेशा ग्रेस, ग्लैमर और मॉडर्न टच का खूबसूरत मेल दिखाता है। चाहे पेस्टल शेड्स हों या बोल्ड कलर्स, वह हर आउटफिट को कॉन्फिडेंस और नेचुरल चार्म के साथ कैरी करती हैं। हाल ही में उनके दो अनारकली लुक्स- एक सॉफ्ट लैवेंडर और दूसरा रॉयल रेड- ने यह साबित कर दिया कि ट्रेडिशनल आउटफिट्स में भी वह ट्रेंडसेटर हैं। उनके ये लुक्स फेस्टिव, वेडिंग और खास मौकों के लिए परफेक्ट स्टाइल इंस्पिरेशन बन चुके हैं।

लुक 1: लैवेंडर अनारकली ड्रेस – सॉफ्ट, ग्रेसफुल और एलिगेंट

  • लैवेंडर अनारकली में तृप्ति का लुक बेहद ड्रीमी और फेमिनिन नजर आता है। फ्लोई सिलुएट वाली इस ड्रेस में हल्की शाइन और सॉफ्ट फैब्रिक मूवमेंट को और खूबसूरत बना रहा है।
  • इस लुक की सबसे बड़ी खासियत है इसका मिनिमल मेकअप और नेचुरल हेयरस्टाइल। सॉफ्ट कर्ल्स, न्यूड लिप्स और हल्का ब्लश उनके फेस को फ्रेश अपील देता है।

ये भी पढ़ें:बदबूदार और कड़े तौलियों से चाहिए छुटकारा? तो भूलकर भी ना करें ये 7 गलतियां
  • ज्वेलरी की बात करें तो स्टेटमेंट ईयररिंग्स और एक क्लासिक रिंग इस आउटफिट के साथ परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। यह लुक डे फंक्शंस, इंटिमेट वेडिंग या फेस्टिव ब्रंच के लिए आइडियल इंस्पिरेशन है।

लुक 2: रेड अनारकली सूट – बोल्ड, रॉयल और ग्लैमरस

  • रेड अनारकली सूट में तृप्ति डिमरी का अंदाज पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डीप फ्रंट नेकलाइन और रिच रेड फैब्रिक इस लुक को ड्रामैटिक और रॉयल टच देता है।
  • इस अनारकली के साथ व्हाइट दुपट्टा और फाइन एम्बेलिश्ड बॉर्डर आउटफिट को और एलिगेंट बनाते हैं। मेकअप में उन्होंने ग्लोइंग बेस, डिफाइंड आईज और सॉफ्ट रेड लिप्स चुने हैं, जो लुक को ओवरपावरिंग नहीं बल्कि बैलेंस्ड रखते हैं।
  • हैवी ऑक्सीडाइज्ड ईयररिंग्स और स्लीक हेयरस्टाइल इस लुक को फेस्टिव और ईवनिंग इवेंट्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:सिंपल कुर्ती हो या भारी लहंगा, इन 6 कश्मीरी इयररिंग्स के साथ पाएं ग्रेसफुल लुक

फैशन टिप्स जो आप भी अपना सकते हैं!

  1. कलर चॉइस: पेस्टल और बोल्ड, दोनों शेड्स को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करें।
  2. ज्वेलरी बैलेंस: सॉफ्ट आउटफिट के साथ मिनिमल, बोल्ड लुक के साथ स्टेटमेंट ज्वेलरी।
  3. मेकअप गेम: आउटफिट को हाइलाइट करने वाला मेकअप चुनें, उसे ढकने वाला नहीं।
  4. सिलुएट फोकस: फ्लोई अनारकली हर बॉडी टाइप पर ग्रेसफुल लगती है।

ये भी पढ़ें:ऊनी कपड़ों को स्टोर करने के 5 जादुई टिप्स, ना लगेंगे कीड़े ना आएगी बदबू

तृप्ति डिमरी के ये दोनों अनारकली लुक्स यह सिखाते हैं कि स्टाइल का मतलब ओवरड्रेसिंग नहीं, बल्कि सही बैलेंस और कॉन्फिडेंस है। चाहे सॉफ्ट लैवेंडर हो या बोल्ड रेड- ग्रेस ही असली स्टाइल स्टेटमेंट है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
tripti dimri Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;