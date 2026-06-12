क्या गर्मी में घमौरियों से परेशान हैं? तो 799 के अंदर खरीदें ये हवादार कॉटन कुर्ता सेट्स
गर्मी ने नाक में दम कर दिया है, खुजली, पसीना और घमौरियों के कारण चैन से बैठा तक नहीं जाता! इस स्थिति में परेशान होने की जगह घर बैठे ऑर्डर करें कॉटन के हल्के हवादार कुर्ता सेट्स।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अपने अपग्रेड में देरी न करें
अपनी अगली खरीदारी के लिए पर्सनलाइज़्ड EMI ऑफ़र देखें
गर्मी में बढ़ता तापमान रुकने का नाम नहीं ले रहा! ऐसे में शरीर अधिक संवेदनशील होती है, जिसके कारण खुजली और घमौरी जैसी समस्याएं बेहद आम हो जाती है। बढ़ती गर्मी में अगर आप भी घमौरियों से परेशान हैं, तो राहत के लिए हल्के हवादार कुर्ता सेट्स का चयन करें। इस स्थिति में आपके कपड़े बहुत मायने रखते हैं, कपड़ों का गलत चुनाव स्थिति को बत्तर कर सकता है। कॉटन के हल्के हवादार कुर्ता सेट्स इस समस्या का समाधान साबित हो सकते हैं।
कॉटन की हवादार फैब्रिक बॉडी में हवा का बहाव बनाए रखती है, जिससे शरीर पर पसीना जमा नहीं होता और बॉडी में ठंडक का एहसास बना रहता है। यहां कॉटन के कुर्ता सेट्स बेहद सस्ते में उपलब्ध हैं, 799 के अंदर कुर्ता सेट्स के इन 8 बेहतरीन विकल्पों को घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
1. rytras Women A-Line Kurta with Pant
Rytras का ये कॉटन कुर्ता सेट एवरीडे स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक शरीर में ठंडक का एहसास बरकरार रखती है। वहीं इस कुर्ते पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक है और इसके रंगों का कांबिनेशन भी कमाल का लुक दे रहा। अगर गर्मी में त्वचा चिड़चिड़ी हो जाती है, मगर आप स्टाइल के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती हैं, तो ये कॉटन कुर्ता सेट का चयन करें। ये आपके दोनों पैमानों पर खड़ा उतरेगा।
इस तरह स्टाइल करें: इस कुर्ता सेट का लुक पहले से आकर्षक है, इसलिए हल्का और छोटा ज्वेलरी ऐड करें। साथ में फ्लैट सैंडल या जूती पहन सकती हैं।
2. MEERA FAB Women's Cotton Printed Anarkali Kurta with Palazzo & Dupatta Set
Meera Fab का अनारकली कॉटन कुर्ता सेट बढ़ती गर्मी में आपको परेशानी से बचाएगा। ऑफिस जाना हो या कहीं आउटिंग और शॉपिंग पर जाना हो, इस हल्के आरामदायक विकल्प को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं, समर रिफ्रेशिंग लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे। इसके अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, और सभी पर 74% का ऑफ मिल जाएगा।
इस तरह स्टाइल करें: इस अनारकली के साथ छोटे झुमके और गले में पतली चेन खूबसूरत लगेगी। साथ में बिंदी लगाना न भूलें!
3. rytras Women Pure Cotton Printed Straight Kurta Set with Palazzo Pants - Ethnic Wear
Rytras का प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार प्रिंटेड कुर्ता सेट एक हल्का और आरामदायक विकल्प है। इस पर आकर्षक प्रिंट और पैटर्न बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। ये सामान्य कुर्ता सेट्स से हटकर कुछ अलग लुक देगा, जिसे आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। खासकर इसकी फैब्रिक की जितनी तारीफ करो उतना कम है। गर्मी में इनमें हवा का बहाव बना रहता है और बॉडी में ठंडक महसूस होती है।
इस तरह स्टाइल करें: सिंपल और आकर्षक कुर्ते के साथ फ्लैट सैंडल कैरी करें। कानों में छोटे टॉप्स और एक छोटी बिंदी के साथ स्टाइल करने पर ये सॉफ्ट लुक देंगे।
4. Nermosa Women Cotton Block Printed Kurta Pant With Dupatta
Nermosa ब्रांड का कॉटन कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक इसे एक समर फ्रेंडली आउटफिट विकल्प बनाती है। इतना ही नहीं इसका प्रिंट और पैटर्न भी आकर्षक है। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी आए हैं। इसकी फैब्रिक को लोगों ने अप्रिशिएट किया है। अगर आप भी लंबे समय से कुर्ता सेट की तलाश में हैं, तो ये बजट फ्रेंडली विकल्प पूरी तरह परफेक्ट रहेगा।
इस तरह स्टाइल करें: सिंपल अट्रैक्टिव लुक के लिए इसके साथ घड़ी और कानों में छोटी बाली पहने। साथ में फ्लैट सैंडल कैरी करना एक अच्छा आइडिया है।
Nermosa का ये प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट देखने में काफी खूबसूरत है। ऑफिस वियर से लेकर छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। इसकी कॉटन फैब्रिक बेहद आरामदायक और हवादार हैं, जिससे शरीर पर पसीना जमा नहीं होता और बॉडी में ठंडक का एहसास बना रहता है। यानी अब घमौरियों में जलन और खुजली की संभावना कम होगी। कंफर्ट जोन में स्टाइलिश दिखना है, तो ये कुर्ता सेट जरूर ऑर्डर करें।
इस तरह स्टाइल करें: इस कुर्ता सेट के साथ घड़ी और कानों में छोटे झुमके डालें। साथ में फ्लैट सैंडल के साथ इसे स्टाइल करें।
6. FIORRA Women's Cotton Straight Kurta Set
Fiorra ब्रांड का कॉटन कुर्ता सेट एक हल्का आरामदायक आउटफिट ऑप्शन है। इसकी कॉटन फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, जिसे आप किसी भी मौसम बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। ये समर फ्रेंडली लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको अधिक पसीना आता है या आप अपने आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करे! इस समय ये 79% के ऑफ उपलब्ध है। ये मौका हाथ से न जानें दें!
इस तरह स्टाइल करें: आकर्षक लुक के लिए इसके साथ घड़ी और कानों में छोटी बाली पहने। साथ में बिंदी लगाना न भूलें!
Klosia का प्योर कॉटन कुर्ता सेट गर्मी के लिए एक हल्का आरामदायक बजट फ्रेंडली विकल्प है। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखती है। अगर गर्मी में अधिक पसीना आता है और आप आसानी से विचलित हो जाती हैं, तो ये आउटफिट जरूर ट्राई करें। इस कुर्ता सेट का प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और मुलायम है। इस समय ये डिस्काउंटेड प्राइस पर सस्ते में उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
इस तरह स्टाइल करें: इस कुर्ता सेट को ट्रेडिशनल इवेंट्स पर झुमके और बैंगल्स के साथ स्टाइल कर सकती हैं। गले में पतली चेन और बिंदी लगाना न भूलें!
8. rytras Women Printed A-Line Kurta Set with Palazzo Pants
Retras का प्रिंटेड A लाइन कॉटन कुर्ता सेट न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी बेहद हल्की और हवादार है। अगर आप भी गर्मी में आसानी से विचलित हो जाती हैं, तो ये आउटफिट जरूर ट्राई करें। इसका कलर और डिजाइन दोनों अट्रैक्टिव है और इसे काफी लोगों ने आर्डर भी किया है। इस समय ये 77% के ऑफ पर सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जाने दें।
इस तरह स्टाइल करें: इस कुर्ता सेट का लुक पहले से आकर्षक है, इसलिए लाइट और छोटी ज्वेलरी ऐड करें। इसे वर्किंग महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स स्मार्ट वॉच के साथ पेयर कर सकती हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।