गर्मी में अब साड़ी लुक फ्लॉन्ट करना हुआ आसान, खरीदें कॉटन के टॉप रेटेड रेडीमेड ब्लाउज
गर्मी में भी साड़ी लुक फ्लॉन्ट करना चाहती हैं, तो घर बैठे ऑर्डर करें रेडिमेड कॉटन ब्लाउज के ये 8 विकल्प। कंफर्ट और स्टाइल दोनों की गारंटी।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपको भी मेरी तरह साड़ी पहनना पसंद है, मगर बढ़ती गर्मी को देखते हुए कौन सा ब्लाउज पहने और कौन सा नहीं ये समझ नहीं आता। अक्सर ब्लाउज कैरी करने की वजह से मन होने पर भी साड़ी स्टाइल नहीं कर पाती। वहीं अगर टेलर को नया कॉटन ब्लाउज बनाने को दो तो महीना ले लेता है और जब गर्मी खत्म हो जाएगी तो ब्लाउज बनवा कर भी क्या करोगे। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं, रेडिमेड कॉटन ब्लाउज के कई बेहतरीन ऑप्शंस! इन ब्लाउज की फैब्रिक हल्की आरामदायक है, साथ ही ये देखने में भी स्टाइलिश हैं। तो क्या सोच रहे हो, टेलर को ब्लाउज बनाने के जितने पैसे दोगे, इन्हें Amazon से कम पैसों में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो।
कॉटन फैब्रिक से तैयार ये रेडिमेड कॉटन ब्लाउज गर्मी में कैरी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छी क्वालिटी की चिकनकारी ब्लाउज मार्केट में काफी महंगी आती है, मगर यहां सस्ते दाम पर उपलब्ध मिल जाएगी। खासकर अगर आप ऑफिस वियर के तौर पर साड़ी कैरी करती हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इस खूबसूरत V नेक ब्लाउज में एल्बो लेंथ स्लीव्स मिल जाएंगे, जो इसका लुक इन्हैंस कर रहे। इसमें 34 से लेकर 50 तक साइज उपलब्ध मिल जाएगा।
गर्मी में साड़ी लुक फ्लॉन्ट करना है, तो mogsa की ये ब्लाउज कैसी रहेगी। सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए कॉटन की ये खूबसूरत रेडिमेड ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रखती है। गर्मी के लिए आपके पास इस तरह के ब्लाउज जरूर होने चाहिए, ताकि आप अपना पसंदीदा साड़ी लुक फ्लांट कर सके।
3. Studio Shringaar Women's Indigo Blue Cotton Block Printed V Neck Saree Blouse
Studio Shringar की V नेक पैटर्न ने ये प्रिंटेड कॉटन ब्लाउज देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। अगर आप ब्लाउज की फिटिंग को लेकर चिंतित रहती हैं, तो इसे ट्राई करें। ये स्ट्रेचेबल ब्लाउज बॉडी शेप अनुसार एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 71% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Studio Shringar कॉटन स्ट्रेचेबल ब्लाउज समर वियर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत सी वर्किंग महिलाएं रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर साड़ी कैरी करती हैं, उनके पास इस तरह का ब्लाउज जरूर होना चाहिए। ये उनकी बॉडी को रिलैक्स राहत रखता है और वो खुलकर पूरे दिन अपना लुक फ्लांट कर सकती हैं। अगर आप भी गर्मी में साड़ी लुक को लेकर चिंतित रहती हैं, तो ये रेडिमेड कॉटन ब्लाउज आपकी मदद करेगा।
5. Yash Gallery Women's Cotton Zig-Zag Printed Regular Regular Fit Short Sleeve Blouse
एक सही ब्लाउज का चयन चिलचिलाती गर्मी में भी शरीर को कंफर्टेबल रहने में मदद कर सकता है और आप बेफिक्र होकर अपना साड़ी लुक फ्लॉन्ट कर सकती हैं। कॉटन फैब्रिक से तैयार ये हल्की आरामदायक डेली वियर ब्लाउज का लुक सामान्य ब्लाउज से थोड़ा हटकर है। इसे महिलाएं किसी भी कॉटन साड़ी के साथ स्टाइल कर सकती हैं। चाहे तो कॉटन स्कर्ट के साथ कैरी करने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है।
गर्मी में साड़ी के साथ सिंथेटिक या हैवी ब्लाउज कैरी करने का मन नहीं करता तो इस तरह के कॉटन ब्लाउज क्यों नहीं ट्राई करती! स्ट्रेचेबल ब्लाउज बॉडी पर पूरी तरह फिट बैठता है, और एक आकर्षक लुक देता है, वो भी शरीर को बिना इरिटेट किए। इस रेडिमेड ब्लाउज पर खूबसूरत प्रिंट बने हैं, जो इसे एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। आप इसे किसी भी प्लेन या बॉर्डर वाली साड़ी के साथ स्टाइल कर सकती हैं।
Studio Shringar का कॉटन फैब्रिक से तैयारी कलमकारी प्रिंटेड साड़ी ब्लाउज समर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं, साथ ही इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होती है। ये हवादार है, इसमें हवा का बहाव बना रहता है और शरीर पर पसीना जमा नहीं होता! साथ ही इस समय 63% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।
इसका डिजाइन काफी हटकर है, ज्यादातर टेलर आपको ऐसी फिनिशिंग नहीं दे पाएंगे। कॉटन फैब्रिक से तैयार डीप V कट ब्लाउज एक खूबसूरत ऑप्शन है, जिसे आप किसी भी साड़ी के साथ आराम से स्टाइल कर सकती हैं। खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए ये समर फ्रेंडली ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, जिससे पसीना का जमाव नहीं होता और बॉडी में ठंडक का एहसास बना रहता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।