गर्मी में अब साड़ी लुक फ्लॉन्ट करना हुआ आसान, खरीदें कॉटन के टॉप रेटेड रेडीमेड ब्लाउज

गर्मी में भी साड़ी लुक फ्लॉन्ट करना चाहती हैं, तो घर बैठे ऑर्डर करें रेडिमेड कॉटन ब्लाउज के ये 8 विकल्प। कंफर्ट और स्टाइल दोनों की गारंटी।

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अगर आपको भी मेरी तरह साड़ी पहनना पसंद है, मगर बढ़ती गर्मी को देखते हुए कौन सा ब्लाउज पहने और कौन सा नहीं ये समझ नहीं आता। अक्सर ब्लाउज कैरी करने की वजह से मन होने पर भी साड़ी स्टाइल नहीं कर पाती। वहीं अगर टेलर को नया कॉटन ब्लाउज बनाने को दो तो महीना ले लेता है और जब गर्मी खत्म हो जाएगी तो ब्लाउज बनवा कर भी क्या करोगे। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं, रेडिमेड कॉटन ब्लाउज के कई बेहतरीन ऑप्शंस! इन ब्लाउज की फैब्रिक हल्की आरामदायक है, साथ ही ये देखने में भी स्टाइलिश हैं। तो क्या सोच रहे हो, टेलर को ब्लाउज बनाने के जितने पैसे दोगे, इन्हें Amazon से कम पैसों में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो।

कॉटन फैब्रिक से तैयार ये रेडिमेड कॉटन ब्लाउज गर्मी में कैरी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छी क्वालिटी की चिकनकारी ब्लाउज मार्केट में काफी महंगी आती है, मगर यहां सस्ते दाम पर उपलब्ध मिल जाएगी। खासकर अगर आप ऑफिस वियर के तौर पर साड़ी कैरी करती हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इस खूबसूरत V नेक ब्लाउज में एल्बो लेंथ स्लीव्स मिल जाएंगे, जो इसका लुक इन्हैंस कर रहे। इसमें 34 से लेकर 50 तक साइज उपलब्ध मिल जाएगा।

गर्मी में साड़ी लुक फ्लॉन्ट करना है, तो mogsa की ये ब्लाउज कैसी रहेगी। सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए कॉटन की ये खूबसूरत रेडिमेड ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रखती है। गर्मी के लिए आपके पास इस तरह के ब्लाउज जरूर होने चाहिए, ताकि आप अपना पसंदीदा साड़ी लुक फ्लांट कर सके।

Studio Shringar की V नेक पैटर्न ने ये प्रिंटेड कॉटन ब्लाउज देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। अगर आप ब्लाउज की फिटिंग को लेकर चिंतित रहती हैं, तो इसे ट्राई करें। ये स्ट्रेचेबल ब्लाउज बॉडी शेप अनुसार एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 71% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Studio Shringar कॉटन स्ट्रेचेबल ब्लाउज समर वियर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत सी वर्किंग महिलाएं रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर साड़ी कैरी करती हैं, उनके पास इस तरह का ब्लाउज जरूर होना चाहिए। ये उनकी बॉडी को रिलैक्स राहत रखता है और वो खुलकर पूरे दिन अपना लुक फ्लांट कर सकती हैं। अगर आप भी गर्मी में साड़ी लुक को लेकर चिंतित रहती हैं, तो ये रेडिमेड कॉटन ब्लाउज आपकी मदद करेगा।

एक सही ब्लाउज का चयन चिलचिलाती गर्मी में भी शरीर को कंफर्टेबल रहने में मदद कर सकता है और आप बेफिक्र होकर अपना साड़ी लुक फ्लॉन्ट कर सकती हैं। कॉटन फैब्रिक से तैयार ये हल्की आरामदायक डेली वियर ब्लाउज का लुक सामान्य ब्लाउज से थोड़ा हटकर है। इसे महिलाएं किसी भी कॉटन साड़ी के साथ स्टाइल कर सकती हैं। चाहे तो कॉटन स्कर्ट के साथ कैरी करने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है।

गर्मी में साड़ी के साथ सिंथेटिक या हैवी ब्लाउज कैरी करने का मन नहीं करता तो इस तरह के कॉटन ब्लाउज क्यों नहीं ट्राई करती! स्ट्रेचेबल ब्लाउज बॉडी पर पूरी तरह फिट बैठता है, और एक आकर्षक लुक देता है, वो भी शरीर को बिना इरिटेट किए। इस रेडिमेड ब्लाउज पर खूबसूरत प्रिंट बने हैं, जो इसे एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। आप इसे किसी भी प्लेन या बॉर्डर वाली साड़ी के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

Studio Shringar का कॉटन फैब्रिक से तैयारी कलमकारी प्रिंटेड साड़ी ब्लाउज समर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं, साथ ही इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होती है। ये हवादार है, इसमें हवा का बहाव बना रहता है और शरीर पर पसीना जमा नहीं होता! साथ ही इस समय 63% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।

इसका डिजाइन काफी हटकर है, ज्यादातर टेलर आपको ऐसी फिनिशिंग नहीं दे पाएंगे। कॉटन फैब्रिक से तैयार डीप V कट ब्लाउज एक खूबसूरत ऑप्शन है, जिसे आप किसी भी साड़ी के साथ आराम से स्टाइल कर सकती हैं। खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए ये समर फ्रेंडली ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, जिससे पसीना का जमाव नहीं होता और बॉडी में ठंडक का एहसास बना रहता है।

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