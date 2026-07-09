अब बरसात में नहीं फिसलेंगे पैर, खरीदें मानसून फ्रेंडली सस्ते और टिकाऊ फुटवियर

बारिश में घर के बाहर निकलना तो बंद नहीं हो सकता, मगर एक अच्छी क्वालिटी का फुटवियर तो ले सकते हो! यहां एक्सप्लोर करो मानसून फुटवियर के कुछ बेहतरीन विकल्प।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

लगातार बारिश हो रही है और कई इलाकों में पानी भर गया है, मगर बाहर निकलना तो बंद नहीं कर सकते! आपके सामान्य चप्पल चाहे कितने भी महंगे हों या तो पानी से खराब हो जाएंगे या फिर कीचड़ में स्लिप हो जाएंगे, जिससे चोट लग सकती है। इसलिए बरसात में मानसून फ्रेंडली फुटवियर पहनना एक अच्छा आईडिया है। Amazon पर महिलाओं के लिए बरसाती चप्पलों के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें लगातार बारिश में भीगने के बाद भी कोई नुकसान नहीं होगा। ऑफिस जाना हो या शॉपिंग पर या फिर लोकल मार्केट जाना हो आप इन्हें किसी भी मौके पर पहन सकती हैं। ये ऐसे फुटवियर है जो ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों आउटफिट के साथ जाएंगे। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें!

Doctor Health Super Soft ऑर्थोपेडिक सैंडल हल्का और आरामदायक विकल्प है। इसमें एंटी स्किड सोल आएगा जो मानसून में बेहतर ग्रिप बनाने में मदद करेगा और इसमें चोट लगने की संभावना भी कम हो जाती है। साथ ही आप इसे पहन कर आराम से पानी में जा सकती हैं, चप्पल को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा इसके गद्देदार सोल को कुछ इस तरह तैयार किया गया है, जिसे पहन कर पैरों के दर्द से राहत मिल सकती है। इसमें सॉफ्ट कुशन फुटबेड हैं, जो बेहतर सपोर्ट और बैलेंस के लिए जाने जाते हैं। ज्यादा न सोचें मौका अच्छा है, 75% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Flite के इस फुटवियर में सॉफ्ट कुशन फुटबेड है, जो पैरों पर बेहद आरामदायक महसूस होगा। ये लाइटवेट और वाटरप्रूफ है, इसलिए आप कंफर्टेबल होकर इसे पहन सकती हैं। बारिश हो रही हो या पानी में घुसकर रास्ता पार करना हो, ये चप्पल हर तरह से एक अच्छा विकल्प साबित होगा। लगातार मानसून में पहनने के बाद भी इसे कोई नुकसान नहीं होगा। मार्केट जाना हो या ऑफिस या फिर शॉपिंग प्लान कर रही हैं, बेफिक्र होकर इसे कैरी करें। साथ ही ये एंटी स्किड है, तो आपके फिसलने की संभावना भी बहुत कम रहती है। इतना ही नहीं ये बजट फ्रेंडली भी है, इतने सस्ते में ऐसी क्वालिटी का चप्पल मिलना मुश्किल है।

Centrino का फुटवियर बरसात में आपके बहुत काम आएगा। इन्हें पहन कर बारिश में आराम से घर से बाहर निकल सकती हैं। इसे कोई नुकसान नहीं होगा। खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। इसका कंफर्टेबल सोल पैरों को आराम पहुंचता है और इसमें एंटी स्किट प्रॉपर्टीज हैं, जो बारिश के मौसम में पैरों को स्लिप होने से बचाती हैं। इतनी सारी क्वालिटी आपको बेहद सस्ते में मिल रही है। इस समय इस प्रोडक्ट पर 74% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा। तो बिना इंतजार किए इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर करें।

KOBURG ब्रांड की सैंडल हल्की आरामदायक फुटवियर है, जो बारिश में महिलाओं की पहली पसंद बन जाएगी। ये डेली स्टाइलिंग के लिए बेस्ट विकल्प साबित हो सकती है। ऑफिस जाना हो या कॉलेज, महिलाएं इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। साथ ही इनका एंटी स्लिपरी सोल ग्रिप बनाए रखता है, तो चोट लगने की संभावना नहीं रहती। इतना ही नहीं ये चप्पल बेहद हवादार है, तो ह्यूमिडिटी के कारण होने वाले फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं रहता। इसलिए बिना इंतजार किया इस आज ही ऑर्डर करें।

BATA का ये फ्लिप फ्लॉप सैंडल उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प है, जिन्हें बरसात में ऑफिस जाने में परेशानी होती है। अगर आपके घर में घर के आगे भी पानी जमा हो जाता है, या आप बारिश में रोजाना घंटों ट्रैवल करती हैं, तो इस तरह के फुटवियर आपके पास होने चाहिए। इस समय इस फुटवियर पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, बेहद सस्ते में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

DOCTOR HEALTH SUPER SOFT स्लीपर वॉटर प्रूफ और एंटीस्कीड है। अगर बारिश में आपको भी अपने महंगे चप्पल खराब नहीं करने, तो ये फुटवियर ट्राई कर सकती हैं। मार्केट जाना हो या कैजुअल आउटिंग पर इसे आराम से स्टाइल किया जा सकता है। वहीं डेली इस्तेमाल के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। इसे खुद के लिए लेने के साथ ही घर में मां दादी बहन किसी के लिए भी ऑर्डर कर सकती हैं। ये फुटवियर सभी को बेहद पसंद आएगा। इस फुटवियर के अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

मानसून में कही पानी भरा होता है, तो कहीं कीचड़ होता है, ऐसे में महंगे ब्रांडेड फुटवियर पहनकर ऑफिस जाना बेवकूफी साबित होगी। साधारण जूते चप्पलों में जब पानी लगता है, तो उनके खराब होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए ये मानसून वॉटर प्रूफ सैंडल ट्राई करें! ये लाइटवेट और वाटरप्रूफ हैं, जिससे इन्हें बरसात में बेफिक्र होकर पहना जा सकता है। घर के आस-पास पानी लग जाता है और मार्केट जाना भी दुर्लभ लगता है, तो इस तरह का फुटवियर ट्राई करें! ये न तो खराब होंगे और न ही आपको स्लिप होने देंगे। इनका सोल काफी मजबूत है, जिससे बेहतर सपोर्टर बैलेंस मिलता है।

YOHO के क्लोग्स बरसात में एक अच्छे फुटवियर साबित होंगे। इसमें एंटी स्किड सोल है, यानी चोट लगने की संभावना बहुत कम होगी। अगर आप भी अक्सर बारिश में स्लिप हो जाती हैं, तो ये फुटवियर ट्राई करें! इस चप्पल में पानी अवशोषित नहीं होता है, इसलिए बारिश में गीला होने पर ये तुरंत ड्राई हो जाते हैं, और आपके पैरों को इरिटेट नहीं करते। मार्केट, ऑफिस या आसपास शॉपिंग पर जाते वक्त इस फुटवियर को आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ये देखने में अट्रैक्टिव है, साथ ही पहनने के बाद बेहद कंफर्टेबल महसूस होंगे।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।