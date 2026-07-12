अब ट्रेडिशनल लुक में भी दिखेंगी स्टाइलिश: खरीदें ये 8 बांधनी प्रिंटेड साड़ियां
आपको भी ट्रेडिशनल लुक पसंद है, तो बांधनी प्रिंटेड साड़ियां जरूर ट्राई करें! इस समय इन साड़ियों पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है,इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सावन शुरू होने वाला है और आप सभी अपने ट्रेडिशनल लुक को लेकर एक्साइटेड होंगी! तो इस बार बांधनी प्रिंटेड साड़ियां ट्राई करें! खूबसूरत रंग बिरंगी बांधनी साड़ियां महिलाओं को बेहद पसंद होती हैं। खासकर जब आप पारंपरिक दिखना चाहती हैं, तो इस तरह की साड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है। आमतौर पर बांधनी साड़ी काफी महंगी आती है, लेकिन इस समय Amazon इन पर दे रहा है आकर्षक डिस्काउंट ऑफर, जहां आप इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। तो बिना इंतजार किए, मोबाइल उठाएं और अपनी पसंदीदा साड़ी आज ही ऑर्डर करें!
1. Pandadi Saree Women's Elegance Chiffon Bandhani Saree with Heavy Lehenga Design
Pandadi की शिफॉन फैब्रिक से तैयार इस बांधनी प्रिंटेड साड़ी की फैब्रिक हल्की और मुलायम है। इस साड़ी को दो रंगों में तैयार किया गया है, जिसका कांबिनेशन बेहद खूबसूरत है। पल्लू पर बॉर्डर के साथ पुर बंधनीक प्रिंट मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। इस साड़ी में अलग-अलग कलर और पैटर्न के विकल्प उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार इन्हें 64% के ऑफ के साथ घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
2. SIRIL Women's Georgette Bandhani Printed Saree With Unstitched Blouse Piece
SIRIL की जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार ये बांधनी प्रिंटेड साड़ी ट्रेडिशनल इवेंट्स पर बेहद आकर्षक लुक देगी। खासकर सावन शुरू होने वाला है, आप चाहे तो इसे पहली सोमवारी पर भी पहन सकती हैं। इस साड़ी की हल्की और मुलायम फैब्रिक गर्मी में कैरी करने के लिए एक आरामदायक विकल्प है। वहीं महिलाएं इन्हें अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अन्य आकर्षक रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं, सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो मौके का लाभ जरूर उठाएं।
3. SIRIL Women's Bandhani Printed & Lace Chiffon Saree with Blouse
SIRIL की बांधनी प्रिंटेड साड़ी आपको साधारण मगर आकर्षक लुक देगी। पीले रंग की इस शिफॉन साड़ी की हल्की मुलायम फैब्रिक इसे आप सभी का पसंदीदा विकल्प बना देगी। आप इसे खुद के लिए खरीदने के साथ ही मां, दादी या फिर बड़ी बहन किसी को भी गिफ्ट कर सकती हैं। सावन में सोमवारी या अन्य पूजा वाले दिन इस स्टाइल करने पर ये आपको बेहद खूबसूरत लुक देगी। इस साड़ी को मैनेज करना आसान रहेगा, महिलाएं इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। वहीं गर्म मौसम में ये शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी।
4. RATAN Women's Chiffon Bandhani Printed Saree without Blouse Piece
भला साड़ी का ये रंग किसे पसंद नहीं होगा, साधारण रंग से हटकर कुछ यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो इस साड़ी पर एक नजर जरूर डालें! खूबसूरत बंधनी प्रिंट और इस साड़ी का रंग दोनों मिलकर आपके आकर्षण में चार चांद लगा देंगे। साथ ही ये साड़ी बेहद हल्की और आरामदायक है, आप इसे मिनट में स्टाइल कर सकती हैं। इसे पूरे दिन पहनना पर भी आपको किसी तरह की की परेशानी महसूस नहीं होगी। इस शिफॉन साड़ी में कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।
SATRANI की ये साड़ी ट्रेडिशनल लुक के लिए बढ़िया विकल्प है। इस साड़ी पर बंधनी प्रिंट सहित बॉर्डर स्टाइल मिल जाएगा, जो इसके लुक में चार चांद लगा रहा। इसका रंग भी बेहद आकर्षक है, इसे महिलाओं ने काफी पसंद किया है। हालांकि, इसमें अन्य रंगों के विकल्प भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार कोई भी विकल्प डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।
6. EthnicJunction Women's Dola Silk Bandhani Print Zari border Saree with Blouse Piece
सावन स्पेशल साड़ियों के कलेक्शन से हम लेकर आए हैं, ये खूबसूरत बांधनी साड़ी जो आपके सावन के सोमवारी लुक में चार चांद लगा देगी। शिफॉन फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत बांधनी प्रिंटेड साड़ी हल्की और हवादार है। आप इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं और लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। वहीं ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
7. SIRIL Women's Bandhani Printed Chiffon Saree with Blouse
शिफॉन फैब्रिक से तैयारी इस हल्की हवादार बांधनी साड़ी के रंगों का कंबीनेशन कमाल का है। इसकी हल्की और मुलायम शिफॉन फैब्रिक इसे आप सभी का पसंदीदा बना देगी। इसमें अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध है, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। सावन में सोमवारी की पूजा हो या कोई ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना हो, ये साड़ी पूरी तरह परफेक्ट रहेगी।
Mirchi Fashion की शिफॉन फैब्रिक से तैयार इस साड़ी का रंग काफी यूनिक है। अगर आपको भी अलग-अलग रंगों की साड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो ये विकल्प जरूर खरीदें। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक पर खूबसूरत शाइन है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा। त्यौहार में आराम से लंबे घंटों तक कैरी करें, ये शरीर पर पूरी तरह हल्की और आरामदायक महसूस होगी। इसके साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस आएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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