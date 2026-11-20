नेकलेस-मांगटीका हुआ पुराना! बाजूबंद पहनकर इतराएं और टिप्स लें आलिया-नीता अंबानी से
शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और लेडीज ज्वैलरीज की जमकर शॉपिंग करने में लगी हैं। लेकिन इस बार ब्राइड और ब्राइड की सिस्टर मांगटीका लगाकर खुद को फैशनेबल ना समझें क्योंकि इस बार ट्रेंड में है अट्रैक्टिव बाजूबंद, रेडी होना है तो देख लें नीता अंबानी से लेकर आलिया के लुक्स।
शादियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है। लड़कियों ने शादी में शामिल होने के लिए जमकर शॉपिंग की होगी। लेकिन भीड़ में अपनी चाची-भाभी के बीच सबसे हटके दिखना है तो लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में भी पता कर लें। यहीं नहीं ब्राइडल्स के लिए भी ये बड़े काम का ट्रेंड है। तो अगर आपने अभी तक केवल नेकलेस, ईयररिंग्स या फिर साथ में मांगटीका की शॉपिंग की है तो अब ये सारी ज्वैलरी का फैशन ओल्ड हो चुका है। इन दिनों सबसे ज्यादा ट्रेंड बाजूबंद का है। अभी हाल ही में आलिया भट्ट ने अपने ब्लैक एंड गोल्ड स्ट्रैपलेस गाउन के साथ स्टनिंग गोल्ड बाजुबंद कैरी किया और इस लुक ने हर किसी का ध्यान खींचा। तो अगर आप दुल्हन बनने वाली हैं या फिर दुल्हन की बहन अपने ज्वैलरी कलेक्शन में ब्यूटीफुल सा बाजूबंद जरूर शामिल कर लें। और अगर समझ नहीं आ रहा कि कौन सी डिजाइन वियर की जाए तो जरा आलिया भट्ट, नीता अंबानी से लेकर शोभिता धूलिपाला के लुक जरूर देख लें।
शोभिता धूलिपाला का वेडिंग लुक
शोभिता धूलिपाला का ब्राइडल लुक तो याद होगा। अपने हर लुक में उन्होंने बाजूबंद को शामिल किया। गोल्ड से बने ये स्टनिंग आर्मलेट स्टनिंग दिख रहे थे। फुल स्लीव ब्लाउज के ऊपर पहना ये ब्यूटीफुल का बाजूबंद बाकी सारी ज्वैलरी की अटेंशन चुरा रहा है। तो अगर आप टू बी ब्राइड हैं तो एक इस तरह के बाजूबंद पर पैसे खर्च करना आपके पूरे लुक को चेंज कर देगा।
शादी के जोड़े में पहना कारीगरी बाजूबंद
वहीं शोभिता धूलिपाला ने शादी के जोड़े में भी एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल बाजूबंद को अपनी स्टाइलिंग का हिस्सा बनाया। तो इस बार आप भी अपनी बाजूओं को सूना ना छोड़ें और अट्रैक्टिव डिजाइन के बाजूबंद को चुनें।
आलिया भट्ट का गॉर्जियस गोल्ड बाजूबंद
अगर आप सोच रहीं कि केवल दुल्हन ही बाजूबंद पहनकर आकर्षक दिखेगी तो जरा आलिया भट्ट के लेटेस्ट लुक को कॉपी कर लें। गोल्ड एंबेलिश्ड बाजूबंद जिन पर बीड्स की लेयरिंग की गई थी, ईयररिंग्स के साथ पूरी तरह से मैच कर रही थीं। तो नेकलेस को ईयररिंग्स के साथ मैच करना छोड़े बल्कि उन्हें बाजूबंद बनाकर हाथों में पहनें और सारे लुक को खास बना लें।
नीता अंबानी का शादी वाला बाजूबंद
दूल्हा या दुल्हन की मां हैं तो अपनी शादी के बाजूबंद को पहनने से बिल्कुल ना शर्माएं। नीता अंबानी एक नहीं दो बार बाजूबंद की शानदार डिजाइन और फैशन दिखा चुकी हैं। अपने वेडिंग में पहने बाजूबंद को पहनकर उनका सिंपल लुक खूब सुर्खियां बटोर चुका है।
वहीं इससे पहले भी वो मुगल सम्राट शाहजहां के ताज में लगी कलगी को अपने बाजुओं पर बाजूबंद बनाकर पहन चुकी हैं और उनका ये लुक सबसे खास था।
तो इस बार वेडिंग फंक्शन में नेकलेस भले ही ना पहनें लेकिन एक ब्यूटीफुल बाजूबंद पहनकर अपने पूरे लुक को खास बना लें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
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