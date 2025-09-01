लाल-पीली छोड़िए, ऐसे जानें कौन से रंग की साड़ी आप पर सबसे सुंदर लगेगी!

अगर आप ट्रेंड देखकर या फिर अपनी पसंद का कोई भी लाल-पीला रंग खरीद लेती हैं, तो हो सकता वो आप पर उतना खिलकर ना आए। तो फिर आपके लिए बेस्ट रंग क्या रहेंगे? आइए जानते हैं-

भारतीय महिलाओं के वॉर्डरोब में सबसे ज्यादा साड़ियां ही देखने को मिलेंगी। डेली वियर हो या कोई खास मौका, साड़ी हर जगह के लिए परफेक्ट है। लेकिन आप पर कौन से रंग की साड़ी जच रही है, ये पता करना जरा मुश्किल है। शॉपिंग के दौरान अक्सर महिलाएं यही सोचकर कन्फ्यूज होती हैं कि उनपर किस रंग की साड़ी सूट होगी। अगर आप ट्रेंड देखकर या फिर अपनी पसंद का कोई भी लाल-पीला रंग खरीद लेती हैं, तो हो सकता वो आप पर उतना खिलकर ना आए। तो फिर आपके लिए बेस्ट रंग क्या रहेंगे? इसका पता आप कुछ छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर लगा सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे चुनें अपना परफेक्ट शेड।

सबसे पहले समझें अपनी अंडरटोन आप पर कौन से रंग की साड़ी सूट होगी, इसके लिए सबसे पहले अपनी अंडरटोन को समझें। इसके कई तरीके हैं। जैसे; अगर आपके हाथ की नसें हरी हैं तो आप वॉर्म अंडरटोन हो सकती हैं। वहीं नीले रंग की नसें झलक रही हैं, तो आपकी अंडरटोन पिंक है। बड़े आसान शब्दों में समझें तो अगर आपकी स्किन में हल्का गुलाबीपन या लाल रंग झलकता है, तो आपकी कूल अंडरटोन है। वहीं अगर पीला, गोल्डन या पीच रंग झलकता है, तो आप वॉर्म स्किनटोन की हैं।

अंडरटोन के हिसाब से चुनें सही कलर अब अगर आपको अपनी सही अंडरटोन पता चल गई है, तो आप अपनी परफेक्ट शेड आसानी से चुन सकती हैं। कूल अंडरटोन पर पेस्टल शेड्स खासतौर से पिंक और ब्लू काफी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा रॉयल ब्लू, एमरल्ड ग्रीन, मैजेंटा, रानी पिंक, पर्पल, बैंगनी जैसी शेड्स इनपर खूब फबती हैं। वहीं वॉर्म अंडरटोन पर मरून, वॉर्म रेड, मस्टर्ड येलो, ऑलिव ग्रीन, पीच, कोरल शेड्स, क्रीम कलर काफी सुंदर दिखते हैं। न्यूट्रल अंडरटोन वालों पर लगभग हर रंग ही सूट होता है।