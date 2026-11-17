ना सुई-धागा, ना मशीन! 10 मिनट में साड़ी में लगाएं फॉल, पूनम देवनानी ने बताई आसान ट्रिक
साड़ी में फॉल लगाकर उसे तैयार किया जाता है। बिना फॉल के साड़ी का लुक खराब दिखता है लेकिन फॉल लगाने का कई बार समय नहीं होता। अगर आप भी फॉल नहीं लगा पाती हैं या सिलाई का समय नहीं हैं, तो फॉल लगाने के लिए एक आसान ट्रिक ट्राई करें।
साड़ी पहनना हर महिला को पसंद होता है, क्योंकि यह खूबसूरत और एलिगेंट लुक देती है। लेकिन साड़ी पहनने से पहले ब्लाउज सिलवाने के साथ ही उसमें फॉल और पिको भी करवाना पड़ता है। फॉल लगवाने के लिए ज्यादातर महिलाएं टेलर के पास जाती हैं या फिर खुद सुई-धागा लेकर बैठ जाती हैं। दरअसल, बिना फॉल के साड़ी अच्छी तरह से सेट नहीं होती और उसका लुक भी निखरकर नहीं आता। लेकिन अब आपको साड़ी में फॉल लगवाने के लिए टेलर के पास जाने या घंटों सिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूबर पूनम देवनानी ने साड़ी में फॉल लगाने का काफी सिंपल और सरल आइडिया बताया है।
साड़ी के लिए चुनें सही फॉल
सबसे पहले तो आप साड़ी के हिसाब से सही फॉल चुनें। बनारसी साड़ी है, तो मोटी फैब्रिक वाली फॉल लगेगी और जॉर्जट साड़ी में पतली फैब्रिक वाली। इसके अलावा साड़ी के कलर के हिसाब से सही रंग की फॉल ही चुनें। अलग रंग की फॉल साफ दिखाई देती है और फिर साड़ी लुक खराब दिखेगा। तो आप अपनी साड़ी के मुताबिक सही फैब्रिक और रंग की फॉल चुनें।
फॉल लगाने की ट्रिक क्या है
अब आपको साड़ी में फॉल लगाना है, तो पहले साड़ी को बेड या जमीन पर चादर बिछाकर फैला लें। साड़ी अगर सिकुड़ी हो या सिलवटें ज्यादा हो, तो उसे प्रेस करते हुए सीधा कर लें। इसके बाद आपको व्हाइट पेपर टेप लेना है, जो दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अब आपको साड़ी के किनारे को सेट करके बिछा लेना है और उस टेप को सीधाई पर चिपकाएं और उसी के ऊपर फॉल रखते जाएं। फॉल के दोनों साइड यानी ऊपर-नीचे ऐसे ही टेप को रखकर फॉल सेट कर लीजिए।
फॉल कैसे होगी सेट
टेप को फॉल-साड़ी के साथ सेट करने के बाद आपको प्रेस करना होगा। प्रेस को हल्का गर्म कर लें और टेप लगाई हुई जगह पर करें। गर्माहट से टेप साड़ी-फॉल के साथ चिपक जाएगा और फिर ये नहीं निकलेगा। पूनम देवनानी का कहना है कि टेलर शर्ट की कॉलर बनाने के लिए यही ट्रिक यूज करते हैं। ये टेप इस तरह से चिपक जाता है कि आप साड़ी को धोएंगे, तब भी वह निकलेगा नहीं। उन्होंने इस ट्रिक को कई साड़ी के साथ यूज किया है और बेहतर रिजल्ट मिला है। उनका कहना है कि अगर साड़ी का कपड़ा पतला हो तो प्रेस के नीचे कोई कॉटन का कपड़ा या फिर अखबार रखकर ही प्रेस करें, वरना साड़ी जल जाएगी। तो आप भी फॉल लगाने के लिए ये ट्रिक एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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