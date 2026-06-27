फुल पैंट को बिना काटे हाफ बनाने का हैक हो रहा वायरल, आप भी जान लें ट्रिक
Viral Hack: आपका बच्चा किसी खास कलर की हाफ पैंट पहनने की जिद कर रहा और आपके पास सेम कलर की फुल पैंट है। ऐसे में क्या करेंगी? फौरन नया कपड़ा तो खरीदना मुश्किल है तो आप इस वायरल हैक को ट्राई कर सकती हैं। जिसमे बिना काटे फुल पैंट को हाफ बना सकते हैं।
बगैर काटे क्या फुल पैंट या जींस को हाफ बनाया जा सकता है? ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है कि ऐसा करना नामुमकिन है। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे कई नामुमकिन कारनामों को मुमकिन करके दिखाया जाता है। जैसे इन दिनों एक हैक वायरल हो रहा। जिसमे बिना कैंची या चाकू से कट लगाए बगैर फुल पैंट या जींस को बड़े आराम से हाफ बनाकर पहना जा सकता है। अगर आपको अभी तक इस हैक के बारे में नहीं पता तो जान लें।
फुल पैंट को हाफ बनाने का हैक
बच्चे अक्सर ऐसी डिमांड कर देते हैं कि उन्हें पूरा करना असंभव लगता है। लेकिन ये हैक आपके बच्चे की इस डिमांड को चुटकियों में पूरा कर सकता है। उदाहरण के लिए आपके बच्चे के पास ब्लैक, ब्लू या फिर किसी पसंदीदा कलर की फुल पैंट है लेकिन उसे हाफ पैंट पहनने की जिद है। ऐसे में आप फौरन नया कपड़ा यानि पैंट तो खरीद नहीं सकती। हां, ये हैक जरूर आपकी मदद करेगा और आप चुटकियों में उसकी फुल पैंट को हाफ बना सकती हैं। यहीं नहीं इस हैक की मदद से बच्चे ही नहीं बड़े भी जरूरत पड़ने पर फुल पैंट को हाफ बनाकर पहन सकते हैं। तो जान लें क्या ये हैक सच में काम का है या नहीं?
फुल पैंट को हाफ बनाने के लिए ये स्टेप फॉलो करें
- सबसे पहले पैंट को उल्टा कर लें।
- फिर उल्टे पैंट के निचले सिरे को पैर में डालें और उसे ऊपर जांघ तक चढ़ाएं।
- फिर कमर वाले हिस्से को ऊपर उठाएं और कमर पर बटन बंद कर दें।
- इस प्रोसेस को फॉलो करते समय हाफ पैंट की लंबाई भी तय की जा सकती है। जैसे आप बच्चे की कैप्री बनाना चाहती हैं तो जांघ तक चढ़े पैंट को थोड़ा नीचे तक ही रखें। वहीं अगर घुटने के ऊपर तक हाफ पैंट या शार्ट्स पहनाना है तो थोड़ा ऊपर जांघ के पास तक पैंट के नीचे वाले हिस्से को चढ़ा लें। ऐसा करने से पैंट की लंबाई आप आसानी से तय कर सकती हैं।
- तो वीडियो को देखें और बताएं ये हैक आपको कैसा लगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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