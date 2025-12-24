हीरे से भी ज्यादा कीमती स्टोन वाला नेकलेस पहनकर पहुंची नीता अंबानी, कीमत का अंदाजा लगाना है मुश्किल

संक्षेप: Nita Ambani Rare Paraiba Necklace: नीता अंबानी ने बड़ी बहू श्लोका मेहता की मां के बर्थडे पार्टी में बेहद दुर्लभ माने जाने वाले ब्राजीलियन पराइबा स्टोन से जड़े नेकलेस को पहना। जिसकी खासियत सुनने वाले को हैरान कर रही है और इसकी कीमत का अंदाजा भी लोग नहीं लगा पा रहे।

नीता अंबानी की शानो-शौकत और राजसी ठाट किसी महारानी से कम नहीं होते। ये बात उनके कपड़ों के साथ ज्वैलरी से भी समझ आ जाती है। बड़ी बहू श्लोका मेहता की मां मोना मेहता के 60वें जन्मदिन के मौके पर रेडी नीता अंबानी का लुक जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है गले में पहना नेकलेस, जिसमे लगा पत्थर दुनिया के सबसे अनमोल और कीमती पत्थरों में से एक है। जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो चलिए जान लें आखिर क्यों हो रही नीता अंबानी के इस नेकलेस की चर्चा।

दुर्लभ पत्थर से जड़ा नेकलेस पहकर हुईं रेडी नीता अंबानी ने बर्थ डे पार्टी के लिए बेहद कीमती और दुर्लभ पत्थर ब्राजीलियन पराइबा टूरमलिन जड़े पत्थर को पहना था ये पत्थर बेहद दुर्लभ है और दुनिया में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। इस पत्थर में खास इलेक्ट्रिक ब्लू एंड ग्रीन कलर की स्पार्कलिंग चमक थी। बता दें कि ये पत्थर अपने खास नियॉन ग्रीन एंड ब्लू कलर के लिए जाने जाते हैं और इनका ये कलर पत्थर में कॉपर की मात्रा के कारण होता है। इस पत्थर का नाम ब्राजीलियन पराइबा इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये ब्राजील के पराइबा इलाके में मिलता है। सबसे खास बात कि ये डायमंड से भी ज्यादा कीमती और महंगे होते हैं। ज्वैलरी इंफ्लूएंसर जूलिया के मुताबिक नीता अंबानी का ये ब्राजीलियन पराइबा टूरमलिन लगभग 20 कैरेट का होगा। जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है।

ईयररिंग्स और रिंग्स भी थी बेहद खास नीता अंबानी के लुक में केवल नेकलेस ही नहीं बल्कि नेकलेस के साथ मैचिंग रिंग और ईयररिंग्स भी बेहद खास थी। पियर शेप की रिंग के साथ कानों में पहनी ओवर और कुशन कट डायमंड की ईयररिंग भी बेहद खास थी। जिसे खास तरह से डिजाइन किया गया था जिससे कि ईयरलोब पर हीरों के वजन का प्रेशर ना पड़े।

साड़ी का प्रिंट भी था खास दुर्लभ हीरे से भी ज्यादा कीमती पत्थर जड़े नेकलेस को मैच करने के लिए नीता अंबानी ने खास प्रिंट पैटर्न की साड़ी को चुना है। सिल्क शिफॉन फैब्रिक की साड़ी के क्रीम बेस पर ऑलिव ग्रीन कलर के फ्लोरल स्विर्ल शेप पैटर्न बने थे। जिसे नीता अंबानी ने सिंपली ओपन पल्लू में ड्रैप किया था। वहीं शार्ट स्लीव लेंथ वाले ब्लाउज को वियर किया है।

हेयरस्टाइल, मेकअप सबकुछ था खास वहीं बात करे हेयरस्टाइल की को बालों को साइड पार्टिंग में ओपन रखा गया था। जिस पर सॉफ्ट ब्लो कर्ल खूबसूरत दिख रहे थे। वहीं ,स्टेटमेंट आईब्रो, लाइट ब्राउन आईशैडो, ब्लश टिंटेड चिक्स, बीमिंग हाईलाइटर और ग्लॉसी ब्राउन लिप शेड के साथ नीता अंबानी के मेकअप को कंप्लीट किया गया था। उनका ये मेकअप वाला लुक नेचुरली ब्यूटी को इनहैंस कर रहा है।

पहले भी पहन चुकी हैं पराइबा बता दें कि नीता अंबानी इससे पहले भी रेयर पराइबा पत्थर से सजे नेकलेस को पहनकर रेडी हो चुकी है। जिसमे फ्लावर शेप डिजाइन के साथ हार्ट शेप के डायमंड लगे थे। उस बार भी नीता अंबानी की साड़ी से ज्यादा चर्चा उनके कीमती हार की हो रही थी।