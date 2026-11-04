नीता अंबानी के पैंटसूट पर सजा 15 करोड़ का ड्रैगनफ्लाई ब्रोच, बनाने में लगे 10 साल, जानें खासियत
नीता अंबानी अक्सर अपने अलग और रॉयल फैशन की वजह से चर्चा में आ जाती हैं। हाल ही में वह NMACC की नई लाइब्रेरी के उद्घाटन में पहुंची, जहां उन्होंने बेज कलर के पैंटसूट के साथ ड्रैगनफ्लाई ब्रोच पहना हुआ था। इसकी कीमत करोड़ों में है और खासियत भी अलग है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर और नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) की संस्थापक नीता अंबानी अक्सर अपने रॉयल लुक की वजह से चर्चा में आ जाती हैं। नीता अंबानी साड़ी, सूट, इंडो वेस्टर्न हर लुक में खूबसूरत लगती हैं और हर आउटफिट के साथ वह ऐसा कुछ कैरी कर लेती हैं, जिससे सभी की नजरें वही अटक जाती हैं। हाल ही में NMACC की नई लाइब्रेरी के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने एक ऐसा ब्रोच पहना, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मामूली से ब्रोच की बात हम क्यों कर रहे हैं, तो बता दें ये ब्रोच मामूली नहीं है। बल्कि इसे बनाने में सालों लग गए और इसकी कीमत करोड़ों में हैं।
ब्रोच का नाम और कीमत
नीता अंबानी ने जो ब्रोच पहना था, उसे मशहूर ज्वेलरी आर्टिस्ट वालेस चान ने बनाया है। उसकी कीमत करीब 12-15 करोड़ के आस-पास है। ये सोअरिंग स्पिरिट ब्रोच है, जो ड्रैगनफ्लाई से प्रेरित होकर बनाया गया है। इसे सपनों, आजादी और असीम संभावनाओं का प्रतीक माना जाता है।
बेशकीमती रत्नों से जड़ा हुआ
इस ब्रोच की खासियत इसमें इस्तेमाल किए गए बेशकीमती रत्न हैं। इसमें 17.67 कैरेट का त्सावोराइट गार्नेट लगाया गया है। इसके अलावा पीले और अन्य रंगों के हीरे, रूबी, पिंक सैफायर और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है। इसकी बारीक कारीगरी और अनोखा डिजाइन इसे बेहद खास बनाते हैं।
बनाने में लग गए 10 साल
सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि नीता अंबानी के इस सोअरिंग स्पिरिट ब्रोच को बनाने में 10 साल का लंबा समय लग गया। बता दें, इस ब्रोच में ड्रैगनफ्लाई का शरीर टाइटेनियम से बनाया गया है, जो लचीला है। यह पहनने वाले के शरीर की गतिविधियों के साथ मूव करता है। इस इवेंट में नीता अंबानी ने बेज रंग का स्टाइलिश पैंटसूट पहना था। आउटफिट में लेस की हल्की झलक उनके लुक को और खूबसूरत बना रही थी। इस आउटफिट पर मेहनत से बना ये ड्रैगनफ्लाई ब्रोच अलग ही चमक बिखेर रहा था।
क्यों बनाया ड्रैगनफ्लाई ब्रोच?
ड्रैगनफ्लाई ब्रोच बनाने की प्रेरणा के बारे में बात करते हुए वालेस चान कहते हैं कि ड्रैगनफ्लाई अपने पंखों की हर फड़फड़ाहट के साथ समय का आकलन करती है। वह अलग-अलग ऊंचाइयों तक उड़ने के लिए जरूरी ताकत का अंदाजा लगाती है। हम ड्रैगनफ्लाई के मन की बात तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन यह देख सकते हैं कि वह अपने आसपास के माहौल को बखूबी समझती है।
NMACC की नई लाइब्रेरी में क्या है खास?
NMACC में शुरू हुई नई लाइब्रेरी को किताबों, बातचीत, खानपान और कल्चरल प्रोग्राम्स का खास ठिकाना बनाया गया है। यहां अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं की 4,500 से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। यहां पर आप पढ़ने के साथ वर्कशॉप में भी हिस्सा ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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