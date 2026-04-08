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नीता अंबानी पहुंची मां कामाख्या के दरबार, गुलाबी सूट और डायमंड स्टड में दिखा रॉयल लुक

Apr 08, 2026 06:55 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Nita Ambani Visit Maa Kamakhya Temple In Pink Suit: मां कामाख्या देवी के दरबार में दर्शन करने पहुंची नीता अंबानी का लुक हर बार की तरह अट्रैक्टिव दिखा। सुर्ख गुलाबी रंग का सूट और उस पर साथ पहनी ज्वैलरी क्लासी लुक दे रही थी।

नीता अंबानी पहुंची मां कामाख्या के दरबार, गुलाबी सूट और डायमंड स्टड में दिखा रॉयल लुक

नीता अंबानी गुवाहाटी में मौजूद मां कामाख्या के दरबार में दर्शन के लिए पहुंची। अपनी मां पूर्णिमा दलाल के साथ दर्शन के लिए गईं नीता अंबानी का मंदिर से वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमे वो सुर्ख गुलाबी रंग के सूट में रेडी हैं और उनका ये लुक रॉयल नजर आ रहा।

नीता अंबानी ने मंदिर विजिट के लिए पहना गुलाबी सूट

असम के गुवाहाटी में मां कामाख्या के दरबार में दर्शन के लिए अपनी मां के साथ पहुंची नीता अंबानी ने सुर्ख गुलाबी रंग के सूट को वियर किया है। अपनी एक्सक्लूसिव साड़ियों, हैंडलूम पीसेज और डिजाइनर वियर से हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाली नीता अंबानी लेटेस्ट आउटिंग में भी निराश करते नहीं दिखीं। सुर्ख गुलाबी रंग का सूट हर बार की तरह ही अट्रैक्टिव दिखा। क्रू नेकलाइन डिजाइन के कुर्ते में क्वाटर लेंथ स्लीव बनी थी। जिसमे हल्की सी स्लिट इसे कंफर्टेबल बना रही थी। वहीं रिलैक्स्ड फिट और साइड स्लिट रेगुलर कुर्ते की डिजाइन थी जिसे मैचिंग के स्ट्रेट फिट पैंट्स के साथ पेयर किया गया था। जिस पर गोल्ड ब्रोकेड की एंब्रायडरी हेमलाइन पर की गई है। वहीं इस खूबसूरत सिल्क सूट को मैचिंग के दुपट्टे के साथ पेयर किया गया है। दुपट्टे पर गोल्डन जरी बॉर्डर के साथ बूटे बने हैं। जो इसे ट्रेडिशनल लुक दे रहे।

स्टाइल और ज्वैलरी ने नहीं किया निराश

दुपट्टे को जहां दोनों कंधों पर ओपन ट्रेडिशनल तरीके से पिनअप किया गया है। वहीं खुले बालों के साथ मिनिमल मेकअप नेचुरल लुक को इनहैंस कर रहा। साइड पार्टेड हेयर स्टाइल के साथ स्टेटमेंट आईब्रो, मस्कारा कोटेड आईलैशेज, टिंटेड चिक्स और ग्लॉसी मॉव पिंक लिप कलर खूबसूरती बढ़ा रहा है।

वहीं इस लुक को रॉयल बनाने का काम कर रही है ज्वैलरी। डायमंड स्टड ईयररिंग्स के साथ मल्टी कैरेट कॉकटेल रिंग सिंपली गॉर्जियस दिख रहे।

मां कामाख्या मंदिर में दर्शन करने पहुंची

असम के गुवाहाटी में मां कामाख्या जिन्हें कामेश्वरी देवी भी कहा जाता है, इस मंदिर की गिनती 51 शक्तिपीठों में से एक और सबसे पुराने और पवित्र मंदिरों में की जाती है।

नीता अंबानी ने पहनी बेटी ईशा अंबानी की साड़ी

बेटी की साड़ी पहनकर पहुंची थी नीता अंबानी

बीते दिनों चेतक स्क्रीन अवॉर्ड में शैंपेन गोल्ड साड़ी पहनकर पहुंची नीता अंबानी का लुक ग्लैमरस दिख रहा था। वहीं सस्टेनेबेल फैशन को प्रमोट करते हुए नीता अंबानी ने सब्यसाची की ये साड़ी बेटी ईशा अंबानी के कलेक्शन से ली थी। जिसे उन्होंने पर्सनल स्टाइलिंग से और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दी थी।

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Aparajita

लेखक के बारे में

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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


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सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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