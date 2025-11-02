Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनnita ambani stuns in rani pink kurta set simple yet elegant look for 62nd birthday celebration see viral video
नीता अंबानी की टीम ने किया बर्थडे सेलिब्रेट, गुलाबी रंग के सूट में दिख रहीं स्टनिंग

नीता अंबानी की टीम ने किया बर्थडे सेलिब्रेट, गुलाबी रंग के सूट में दिख रहीं स्टनिंग

संक्षेप: Nita Ambani Birthday Celebration: 62वें बर्थडे के मौके पर नीता अंबानी का लुक वायरल हो रहा है। सेलिब्रेशन के लिए सुर्ख रानी पिंक कलर के सूट में रेडी नीता अंबानी ने हैवी साड़ी और ज्वैलरी को छोड़ सिंपल लुक कैरी किया है। जिसके साथ उनकी फ्लावर एक्सेसरीज ब्यूटीफुल दिख रही।

Sun, 2 Nov 2025 04:25 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नीता अंबानी ने अपना 62वां बर्थडे 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया। इस स्पेशल ओकेजन को उनकी टीम ने शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया। जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कमरे के बाहर गुलाब की पंखुड़ियों को बिछाकर नीता अंबानी का स्वागत करती उनकी टीम नजर आ रही है। वहीं इस वीडियो में नीता अंबानी का स्टनिंग लुक हर किसी को इंप्रेस कर रहा है। 62 की हो गईं नीता गुलाबी रंग के सूट में काफी इंप्रेसिव दिख रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेकअप आर्टिस्ट ने पोस्ट किया ये वीडियो

नीता अंबानी को दिए इस सरप्राइज का वीडियो मेकअप आर्टिस्ट ने शेयर किया है। वहीं एक और वीडियो में नीता अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक दिख रही। जिसमे वो गाय को चारा खिलाते और मंदिर में दर्शन करते नजर आ रही हैं। वहीं इन दोनों ही वीडियो में नीता अंबानी ने गुलाबी रंग का कुर्ता कैरी किया है।

नीता अंबानी का ये कुर्ता है स्पेशल

बात करें उनके लुक की तो नीता अंबानी ने हैवी साड़ी और ज्वैलरी को छोड़ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सिंपल लुक को कैरी किया है। रानी पिंक कलर के लूज फिटेड कुर्ते को कैरी किया है। जिसकी फुल लेंथ स्लीव और हाई लो हेम लाइन कुर्ते को स्पेशल बना रही थी। वहीं नेकलाइन और स्लीव की कफ्स पर इंट्रीकेटेड जरी एंब्राडरी, सिकुइन वर्क, ब्रोकेड वर्क और पट्टी वर्क वाला डिजाइन है। साथ में रानी पिंक मैचिंग कलर के पलाजो पैंट को पेयर किया गया है। जिसकी हेमलाइन पर भी गोल्डन एंब्रायडरी लगी है।

नीता अंबानी हेयरस्टाइल

ज्वैलरी और हेयरस्टाइल

इस ब्यूटीफुल कुर्ता सेट को नीता अंबानी ने स्ट्रैपी सैंडल, गोल्ड ब्रेसलेट, स्टेटमेंट रिंग और पोल्की गोल्ड ईयररिंग्स के साथ पेयर किया गया है।

वहीं नीता जी का हेयरस्टाइल भी बेहद खास है। सेंटर पार्टीशन और मेसी ब्रेड के साथ उस पर फूलों की एक्सेसरीज लगाई गई है। जो काफी क्यूट दिख रही है। वहीं ग्लॉसी पिंक लिप्स और ग्लोइंग हाईलाइटर के साथ विंग्ड आईलाइनर और ब्लड चिक्स खूबसूरती को बढ़ाने के लिए काफी दिख रहे हैं।

नीता अंबानी का हर लुक दिखता है खास

बर्थडे विश करने के लिए शेयर नीता अंबानी की इन फोटोज में भी उनका लुक स्टनिंग दिख रहा है। वहीं साड़ी के साथ वियर हार शाही अंदाज देने के लिए काफी दिख रहा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
Nita ambani

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।