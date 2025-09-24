नीता अंबानी का नवरात्रि स्पेशल लुक दिख रहा गजब, गरबा-डांडिया के लिए लें इंस्पिरेशन nita ambani stunning look in 9 colors lehenga for navratri 2025 celebration take style tips to make stylish entry at dan, फैशन - Hindustan
नीता अंबानी का नवरात्रि स्पेशल लुक दिख रहा गजब, गरबा-डांडिया के लिए लें इंस्पिरेशन

Nita Ambani Navratri Special Look: नीता अंबानी का वैसे तो एथिनिक लुक हमेशा ही स्टनिंग दिखता है। इस बार भी जब वो नवरात्रि पूजा के लिए रेडी हुईं तो उनके 9 कलर वाले लहंगे पर सबका ध्यान चला गया। जो नवरात्रि के 9 दिनों के शुभ कलर से इंस्पायर है।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 06:58 AM
अंबानी लेडीज का एथिनिक फैशन काफी हाई रहता है। खासतौर पर जब नीता अंबानी रेडी हों तो हर लुक स्पेशल बन जाता है। नवरात्रि के लिए उनका लेटेस्ट लुक वायरल हो रहा। जिसमे वो मल्टीकलर के लहंगे को पहनकर रेडी हैं। और, उनका ये लुक लेडीज को फैशन इंस्पिरेशन देने के लिए काफी है। अगर आप अगले कुछ दिनों में डांडिया नाइट्स सेलिब्रेट करने का प्लान बना रही हैं तो इस तरह के आउटफिट के साथ मैच करते लुक्स को बेझिझक ट्राई करें। पूरी भीड़ में सबसे सुंदर लुक में नजर आएंगी। देख ले नीता अंबानी का ये ब्यूटीफुल डांडिया रेडी लुक।

गुलाबी मल्टीकलर लहंगे में नीता अंबानी का लुक

नीता अंबानी की लेटेस्ट फोटोज को उनके मेकअप आर्टिस्ट मिकी कांट्रेक्टर ने शेयर की है। जिनमे उनका स्टनिंग नवरात्रि लुक अट्रैक्ट कर रहा है। सबसे खास बात कि उनके लहंगे में पूरे नौ नवरात्रि के शुभ रंगों को शामिल किया गया है। बनारसी फैब्रिक से तैयार लहंगे में पूरे नौ कलर का इस्तेमाल किया गया है। अलग-अलग कलर और फैब्रिक के पैच की मदद से लहंगा स्कर्ट तैयार है। वहीं इस लहंगे के बॉटम पर भारी-भरकम लैस लगाई गई है।

नीता अंबानी नवरात्रि स्पेशल लुक

ब्लाउज और चुनरी ने बना दी बात

इस मल्टीकलर बनारसी लहंगे के साथ गुलाबी रंग के ब्लाउज को पेयर किया गया है। जिसकी शार्ट स्लीव पर गोल्ड और ब्रांज वर्क किया गया है। और नेकलाइन पर एंब्रायडरी भी है। वहीं लहरिया प्रिंट वाली चुनरी लुक को बैलेंस कर रही है। राजस्थानी लहरिया प्रिंट डांडिया वाइब्स दे रहा है। वहीं इस दुपट्टे को मिसेज अंबानी ने सीधे पल्लू में ड्रेप किया है।

ज्वैलरी को ना भूलें देखना

जब नीता अंबानी रेडी हों तो उनकी ज्वैलरी पर निगाह अटकनी लाजिमी है। इस बार आउटफिट के साथ मैच करते हुए मल्टीलेयर के डायमंड नेकलेस को कैरी किया है। जिस पर ग्रीन एंमरॉल्ड लगे हैं। वहीं साथ में स्टेटमेंट ईयररिंग्स, मांगटीका और रंग-बिरंगी चूड़ियां कैरी किया है।

Navratri Shardiya Navratri Nita ambani

