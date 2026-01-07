Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनNita Ambani stunning Audemars Piguet Royal Oak diamond studded watch comes with price rupees 5.41 crore
नीता अंबानी की 5.41 करोड़ की घड़ी रातोंरात क्यों हुई वायरल, जानें क्या है इसमें खूबियां

नीता अंबानी की 5.41 करोड़ की घड़ी रातोंरात क्यों हुई वायरल, जानें क्या है इसमें खूबियां

संक्षेप:

नीता अंबानी हर इवेंट में अपने अलग स्टाइल स्टेटमेंट्स से चर्चा में आ जाती हैं। मुंबई में हुए यूनाइटेड इन ट्रायम्फ इवेंट में उन्होंने पिंक साड़ी के साथ खूबसूरत घड़ी पहनी। उनके लुक में सबसे ज्यादा चर्चा में उनकी घड़ी रही, चलिए इसकी खासियत जानते हैं।

Jan 07, 2026 10:21 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और फाउंडर नीता अंबानी अक्सर अपने स्टाइल से लोगों को हैरान कर देती हैं। नीता अंबानी को खूबसूरत साड़ियों, महंगी जूलरी और डिजाइनर घड़ियों का बड़ा शौक है, इस बात का सबूत हम ज्यादातर हर फंक्शन में देख लेते हैं। नीता अंबानी हर इवेंट में अलग और खास डिजाइन वाली साड़ी पहनती हैं और उसके साथ हाथों में यूनिक स्टाइल वाली घड़ी होती हैं। नीता अंबानी को घड़ी पहनना पसंद है और उनके पास इसका बेहतरीन कलेक्शन है। हाल ही में नीता अंबानी ने मुंबई में महिलाओं, पुरुषों और ब्लाइंड महिलाओं की इंडियन वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों के लिए ‘यूनाइटेड इन ट्रायम्फ’ सम्मान समारोह होस्ट किया। इस खास मौके पर उन्होंने सिल्वर बॉर्डर वाली गुलाबी साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, पर्ल जूलरी, हैवी अंगूठी और हाथ में घड़ी पहनी। इन सबसे हटकर सभी की नजर नीता अंबानी की घड़ी पर जा अटकी। उनकी घड़ी बेहद सुंदर और खास है, चलिए इसके बारे में बताते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हीरे वाली घड़ी

नीता अंबानी का लुक जब से सामने आया है, तभी से उनकी घड़ी चर्चा में बनी हुई है। उन्होंने हीरे जड़ी खूबसूरत घड़ी कैरी की थी। उन्होंने ऑडमर्स पिगुएट रॉयल ओक डायमंड पावे घड़ी पहनी थी, जो 18-कैरेट व्हाइट गोल्ड में बनी इस 33mm क्वार्ट्ज घड़ी में डायमंड-पावे डायल, मैचिंग व्हाइट गोल्ड ब्रेसलेट और बैगुएट-कट हीरों से जड़ी थी।

Nita Ambani

कितने कट हीरे जड़े थे

नीता अंबानी की घड़ी में 444 शानदार बैगुएट-कट हीरे लगे हैं, जिनका वजन 32.91 कैरेट है। घड़ी के डायल पर 76 बैगुएट कट हीरे जड़े हुे हैं, जो 4.85 कैरेट के हैं। स्क्रैच-रेजिस्टेंट सफायर क्रिस्टल और क्वार्ट्ज कैलिबर मूवमेंट वाली ये घड़ी जूलरी और वॉच मेकिंग का खूबसूरत मेल बन चुका है।

कीमत कितनी है

इंस्टाग्राम पेज द इंडियन होरोलॉजी के अनुसार, Audemars Piguet Royal Oak Diamond Pave घड़ी की कीमत लगभग $600,000 है, जो भारतीय रुपये में लगभग 5,41,47,000 (₹5.41 करोड़) की कीमत की है। बता दें, अब इस ऑडेमर्स पिगुएट रॉयल ओक लाइन ब्रांड की घड़ियों को कई इंटरनेशनल सेलेब्स के हाथों पर देखा जा चुका है। अब इसका शौक कई भारतीय सेलेब्स और क्रिकेटर्स के बीच भी बढ़ रहा है। भारत में नीता अंबानी के अलावा विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और रोहित शर्मा के पास भी रॉयल ओक की घड़ियां हैं।

ये भी पढ़ें:लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए एक्ट्रेसेस के ट्रेंडिंग पंजाबी सूट डिजाइंस
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।