नीता अंबानी की 5.41 करोड़ की घड़ी रातोंरात क्यों हुई वायरल, जानें क्या है इसमें खूबियां

संक्षेप: नीता अंबानी हर इवेंट में अपने अलग स्टाइल स्टेटमेंट्स से चर्चा में आ जाती हैं। मुंबई में हुए यूनाइटेड इन ट्रायम्फ इवेंट में उन्होंने पिंक साड़ी के साथ खूबसूरत घड़ी पहनी। उनके लुक में सबसे ज्यादा चर्चा में उनकी घड़ी रही, चलिए इसकी खासियत जानते हैं।

रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और फाउंडर नीता अंबानी अक्सर अपने स्टाइल से लोगों को हैरान कर देती हैं। नीता अंबानी को खूबसूरत साड़ियों, महंगी जूलरी और डिजाइनर घड़ियों का बड़ा शौक है, इस बात का सबूत हम ज्यादातर हर फंक्शन में देख लेते हैं। नीता अंबानी हर इवेंट में अलग और खास डिजाइन वाली साड़ी पहनती हैं और उसके साथ हाथों में यूनिक स्टाइल वाली घड़ी होती हैं। नीता अंबानी को घड़ी पहनना पसंद है और उनके पास इसका बेहतरीन कलेक्शन है। हाल ही में नीता अंबानी ने मुंबई में महिलाओं, पुरुषों और ब्लाइंड महिलाओं की इंडियन वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों के लिए ‘यूनाइटेड इन ट्रायम्फ’ सम्मान समारोह होस्ट किया। इस खास मौके पर उन्होंने सिल्वर बॉर्डर वाली गुलाबी साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, पर्ल जूलरी, हैवी अंगूठी और हाथ में घड़ी पहनी। इन सबसे हटकर सभी की नजर नीता अंबानी की घड़ी पर जा अटकी। उनकी घड़ी बेहद सुंदर और खास है, चलिए इसके बारे में बताते हैं।

हीरे वाली घड़ी नीता अंबानी का लुक जब से सामने आया है, तभी से उनकी घड़ी चर्चा में बनी हुई है। उन्होंने हीरे जड़ी खूबसूरत घड़ी कैरी की थी। उन्होंने ऑडमर्स पिगुएट रॉयल ओक डायमंड पावे घड़ी पहनी थी, जो 18-कैरेट व्हाइट गोल्ड में बनी इस 33mm क्वार्ट्ज घड़ी में डायमंड-पावे डायल, मैचिंग व्हाइट गोल्ड ब्रेसलेट और बैगुएट-कट हीरों से जड़ी थी।

कितने कट हीरे जड़े थे नीता अंबानी की घड़ी में 444 शानदार बैगुएट-कट हीरे लगे हैं, जिनका वजन 32.91 कैरेट है। घड़ी के डायल पर 76 बैगुएट कट हीरे जड़े हुे हैं, जो 4.85 कैरेट के हैं। स्क्रैच-रेजिस्टेंट सफायर क्रिस्टल और क्वार्ट्ज कैलिबर मूवमेंट वाली ये घड़ी जूलरी और वॉच मेकिंग का खूबसूरत मेल बन चुका है।