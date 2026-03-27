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Nita Amabani: नीता अंबानी की राम पैटर्न की साड़ी में तस्वीरें, माला पहन सादगीभरे अवतार में आईं नजर

Mar 27, 2026 08:20 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Nita Ambani Latest Look: रामनवमी के मौके पर नीता अंबानी का लेटेस्ट लुक सामने आया है। जिसमे उनकी साड़ी बेहद खास है। भगवान राम से इंस्पायर मंत्रों और प्रिंट में रेडी नीता अंबानी इस साड़ी में सादगीभरे अंदाज में नजर आ रही हैं।

Nita Amabani: नीता अंबानी की राम पैटर्न की साड़ी में तस्वीरें, माला पहन सादगीभरे अवतार में आईं नजर

नीता अंबानी का फैशन सेंस इंप्रेस करने में कभी फेल नहीं होता। फिर वो चाहे रॉयल लुक हो या फिर सिंपल सादगीभरा अंदाज। बीते दिनों कंलिगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पहुंची नीता अंबानी ने ब्राउन कलर की साड़ी वियर की थी। जिसकी क्लोअजअप फोटोज सामने आई है। इन फोटोज में ना केवल नीता सिंपल लुक में रेडी है बल्कि उनकी साड़ी भी बेहद खास है। साड़ी को खास राम पैटर्न पर तैयार किया गया है। जिसकी हर डिटेल खास है। राम नवमी के मौके पर साड़ी की कंप्लीट डिटेलिंग को स्वदेश के पेज पर शेयर किया गया है।

भगवान राम शिला पैटर्न पर तैयार की गई नीता अंबानी की साड़ी

नीता अंबानी की साड़ी में एक नहीं कई खासियत मौजूत है। बिल्कुल नेचुरल कलर के इस्तेमाल से साड़ी को कलर किया गया है। वहीं साड़ी पर राम शिला के पैटर्न को प्रिंट किया गया था। जिस पर कई भाषा में 'राम' लिखा हुआ है। वहीं साड़ी के पल्लू पर उड़िया भाषा में मंत्रों को ट्रांसलेट कर क्सालिक इकत पैटर्न में बुना गया है।

नीता अंबानी का लुक

रामभक्ति के रंग में रंगी है ये साड़ी

साड़ी का पूरा कलर, पैटर्न और डिजाइन रामभक्ति के रंग से रंगा है और बेहद स्पेशल है। जिसे स्वदेश के कारीगरों ने दो साल में तैयार किया है। साड़ी को खास उड़ीसा की फेमस इकत बुनाई के जरिए तैयार किया गया है।

सादगीभरा लुक दिखा खास

इस नेचुरल डाई से तैयार साड़ी के साथ मैचिंग के ब्राउन शेड के ब्लाउज को पेयर किया गया है। वहीं साथ में लुक को बिल्कुल मिनमल रखते हुए कम से कम ज्वैलरी के साथ मैच किया गया है। गले में ब्राउन टोन डबल लेयर लांग नेकलेस है, जो रुद्राक्ष की तरह नजर आ रहा। वहीं कानों में अनकट डायमंड के कर्णफूल वियर किए गए हैं। माथे पर बिंदी और नेचुरल टोन ग्लॉसी ब्राउन लिपस्टिक पूरे लुक की शोभा बढ़ा रहा है।

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Aparajita

लेखक के बारे में

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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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Nita ambani Ram Navami

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