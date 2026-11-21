इंस्टाग्राम पर स्वदेश ऑनलाइन नामक पेज पर नीता अंबानी का भरतनाट्यम करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह एक सुंदर गुलाबी रंग के लहंगे और सुंदर जूलरी पहने नजर आईं। उनका ये रॉयल लुक काफी खास नजर आ रहा है।

बिजनेस और समाजसेवा की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली नीता अंबानी भारतीय कला और संस्कृति से भी गहरा जुड़ाव रखती हैं। हाल ही में एक वीडियो में उन्होंने क्लासिक डांस के प्रति अपना प्यार जाहिर बताते हुए भरतनाट्यम डांस की प्रेक्टिस करते हुए कुछ झलकियां शेयर की हैं। इस वीडियो में उन्होंने खूबसूरत रोज-पिंक लहंगा और गोल्ड ज्वेलरी को कैरी किया है। एनअमएसी के पहले प्रोडक्शन 'द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल: सिविलाइजेशन टू नेशन' में परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहीं नीता अंबानी अपनी कला के जरिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को श्रद्धांजलि देने जा रही हैं। इस वीडियो में वह बताती हैं कि उन्हें बचपन से ही क्लासिकल डांस का शौक रहा है और वह भरतनाट्यम की प्रशिक्षित डांसर भी हैं। अब एक बार फिर उनका यही हुनर देखने को मिला है। 21 नवंबर को स्वदेश ऑनलाइन के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर नीता अंबानी के इस वीडियो में वह भरतनाट्यम करती नजर आ रही हैं। इस दौरान उनका खूबसूरत रोज-पिंक लहंगा और ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी सभी का ध्यान खींच रही है। जानिए उनके लुक की खासियत।

रोज-पिंक लहंगे में दिखा रॉयल अंदाज नीता अंबानी के इस लुक की सबसे खास बात उनका खूबसूरत रोज-पिंक लहंगा है। इस लहंगे को हल्के और पारदर्शी फैब्रिक से तैयार किया गया है। इस लहंगे पर बारीक गोल्डन मोटिफ्स बनाए गए हैं, जो इसे बेहद आकर्षक लुक देते हैं। लहंगे के घेर को गहरे क्रिमसन रेड और गोल्ड जरी के चौड़े बॉर्डर से सजाया गया है। यह बॉर्डर उनके आउटफिट में रिचनेस और ट्रेडिशनल खूबसूरती जोड़ रहा है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग पिंक दुपट्टा कैरी किया है, जिसे साड़ी के पल्लू की तरह बेहद खूबसूरती से ड्रेप किया गया है। दुपट्टे के किनारों पर गोल्डन गोटा-पट्टी का काम इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। वहीं, मैचिंग हाफ स्लीव्स ब्लाउज पर हल्की गोल्डन बुनाई और लाल-सुनहरे ब्रोकेड वाले कफ्स दिए गए हैं। पूरे आउटफिट में पारंपरिक कारीगरी और एलिगेंट स्टाइल का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है।

ज्वेलरी ने बढ़ाई खूबसूरती अपने इस ट्रेडिशनल लुक को नीता ने खूबसूरत गोल्ड ज्वेलरी के साथ पूरा किया। उन्होंने कानों में लेयर्ड डिजाइन वाले बड़े गोल्ड झुमके पहने, जो उनके चेहरे पर काफी अच्छे लग रहे थे। इसके अलावा दोनों हाथों में गुलाबी, मोती और गोल्डन रंग की चूड़ियों का कॉम्बिनेशन उनके लुक को और भी रॉयल बना रहा था। उंगली में फ्लोरल डिजाइन वाली गोल्ड कॉकटेल रिंग भी काफी खास दिख रही थी।