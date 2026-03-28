मुंबई इंडियंस टीम से मिलने पहुंची नीता अंबानी का सिंपल लुक, जींस-शर्ट पहन कैजुअल लुक में बटोरी ली वाहवाही
Nita Ambani Simple look: नीता अंबानी अपनी स्पेशल साड़ियों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन उनका स्टाइल सेंस हर बार तारीफ के काबिल होता है। आईपीएल शुरू होने से पहले टीम मुंबई इंडियंस से प्रैक्टिस सेशन में मिलने पहुंची तो उनके सिंपल ड्रेसिंग सेंस ने भी वाहवाही बटोर ली।
इंडियन प्रीमयर लीग का नया सीजन शुरू होने से पहले नीता अंबानी अपनी टीम मुंबई इंडियंस से मिलने पहुंची। जहां उनका सिंपल फैशन सेंस वाहवाही बटोर रहा है। दरअसल, मुंबई इंडियंस के सोशल मीडिया पेज पर वीडियो अपलोड है जिसमे वो टीम मेंबर से प्रैक्टिस सेशन के बाद मिल रही हैं और उन्हें कॉम्पलिमेंट करते दिख रही हैं। वहीं अपनी साड़ियों और ज्वैलरी से सुर्खियों में रहने वाली नीता अंबानी का सिंपल आउटफिट भी फैंस की वाहवाही बटोर रहा है।
टीम मेंबर से मिलने पहुंची
नीता अंबानी ने इस बार अपनी हैवी ज्वैलरी और साड़ियों के कलेक्शन को किनारे रख बिल्कुल साधारण कपड़ों को चुना। और उनका ऐसा कैजुअल लुक भी फैंस को इंप्रेस कर गया। ट्रेनिंग सेशन के बाद मैदान पर खिलाड़ियों से मिलने पहुंची। वहीं क्रिकेटर रोहित शर्मा के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कॉम्प्लिमेंट भी दिया।
नो मेकअप, जींस-शर्ट में पहुंची नीता अंबानी
नीता अंबानी ने इस मौके पर बहुत ही सिंपल लुक को कैरी किया। लाइट पिंक कलर के पॉपलिन फैब्रिक के शर्ट जिसकी रेगुलर डिजाइन फ्रंट बटन और कॉलर नेकलाइन थी, साथ ही फोल्डेड स्लीव और वेल टेलर्ड इस शर्ट को फॉर्मल लुक बना रही थी। इस शर्ट के साथ मिसेज अंबानी ने लाइट ब्लू कलर फेडेड हाई वेस्ट डेनिम जींस को पेयर किया था। रिलैक्स्ड फिट जींस के साथ न्यूड कलर की स्ट्रैपी हील्स को पेयर किया गया था।
ज्वैलरी के बिना अधूरा है लुक
कीमती स्टोंस और यूनिक ज्वैलरी डिजाइन पहनने वाली नीता अंबानी का कोई भी लुक उनकी ज्वैलरी की डिटेलिंग के बगैर अधूरा है। इस बार भी वो पियर शेप डायमंड ईयररिंग्स को पहने दिखीं। जिसके साथ मैचिंग रिंग को पेयर किया गया था। वहीं ओपन हेयर और नो मेकअप लुक इंटरेस्टिंग था। वेल डिफाइन आईब्रो, मस्कारा की सिंगल कोटिंग, ग्लॉसी लिप शेड और ड्यूई स्किन टोन नो मेकअप लुक क्रिएट कर रहा था।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।