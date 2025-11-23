चमकीले पत्थर छोड़ मोतियों के हार संग साड़ी पहनकर तैयार हुईं नीता अंबानी, देखें रॉयल लुक

संक्षेप: Nita Amabni pearl look: नीता अंबानी का लेटेस्ट लुक सामने आया है। जिसकी डिटेल काफी दिलचस्प है। इस बार महंगे हीरों और एमरॉल्ड को छोड़ नीता अंबानी ने मोतियों पर प्यार लुटाया है। साड़ी के साथ गले में लेयर वाले मोतियों की माला रीगल लुक दे रही है।

नीता अंबानी जिस भी इवेंट में पहुंचती है। अपने महारानी लुक से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। बीती रात हुए इवेंट में पहुंची नीता अंबानी का रॉयल लुक सामने आया है। जिसमे वो किसी महारानी से कम नहीं लग रही हैं। चमकीले हीरे और एमरॉल्ड का मोह छोड़ इस बार नीता अंबानी ने मोतियों के प्रति अपना प्रेम जाहिर किया है। पेस्टल कलर की साड़ी में उनका ग्रेसफुल लुक इंप्रेस कर रहा।

पेस्टल साड़ी में लगीं लाजवाब नीता अंबानी ने इवेंट के लिए ब्यूटीफुल बीज कलर की पेस्टल साड़ी को चुना था। जिसे अबु जानी संदीप खोसला ने खास नीता अंबानी के लिए बनाकर तैयार किया है। इस कस्टममेड साड़ी पर फुलवारी हैंड एंब्रायडरी की गई है। जिसमे रेशम और जरदोजी के धागों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं साड़ी के बॉर्डर मोतियों को अटैच कर रेडी किया गया है और बॉर्डर पर शेवरॉन डिजाइन उकेरी गयी है।। वहीं बात करें ब्लाउज की तो डबल लेयर वाले ब्लाउज में भी मोतियों का पूरा वर्क है। जो इसे शाही अंदाज दे रहा है और साड़ी के साथ मैच कर रहा। हाफ स्लीव और जीरो नेकलाइन वाले ब्लाउज में नीता अंबानी का लुक क्लासी है।