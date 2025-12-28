अस्पताल का था शुभारंभ लेकिन लोगों की निगाहें तो नीता अंबानी के नेकलेस पर अटकी, ये थी खासियत

संक्षेप: Nita Ambani: नीता अंबानी का हर लुक रॉयल और हेरिटेज को प्रमोट करते दिखता है। लेकिन इस बार ना वो रेयर डायमंड के नेकलेस को पहने थीं और ना ही विटेंज ज्वैलरी। फिर भी गले में पहने उनकी मोतियों की माला पर लोगों की निगाहें अटक गईं।

नीता अंबानी का हर एक लुक हेरिटेज और रॉयल से इंस्पायर रहता है। एक बार फिर जैसे ही वो कैमरे के सामने आईं तो लोगों ने उनके साड़ी से लेकर ज्वैलरी की चर्चा छेड़ दी। दरअसल, द रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन ने हाल ही में सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में एक नए मेडिकल विंग 'जीवन' का शुभारंभ किया। ये नया मेडिकल विंग नीता अंबानी के पिता रविंद्रभाई दलाल की याद में स्थापित किया गया है। इस मौके पर पूजा और उद्घाटन सेरेमनी की फोटोज और वीडियो सामने आई। जिसमे नीता अंबानी ने आइवरी कलर की स्टनिंग साड़ी को ट्रेडिशनल ज्वैलरी के साथ पेयर किया है। जिसमे बनी भगवान की फोटो फैशन के साथ उनके धार्मिक प्रेम को भी जगजाहिर कर रही है।

नीता अंबानी का लुक हुआ डिकोड नीता अंबानी ने स्पेशल मौके के लिए आइवरी कलर की सिल्क साड़ी को चुना है। जिस पर डेलिकेट पेस्टल मोटिफ्स बने हुए हैं। इस ब्यूटीफुल सी आइवरी साड़ी के साथ कंट्रास्ट कलर का सुर्ख गुलाबी चौड़ा बॉर्डर साड़ी की खूबसूरती बढ़ा रहा है। इस बॉर्डर पर गोल्डन जरी का वर्क है। जो इस साड़ी को पूरी तरह से रॉयल लुक देने के लिए काफी है। साड़ी को नीता अंबानी ने सिंपल ओपन पल्लू में ड्रैप किया है। वहीं, साड़ी को मैचिंग रानी पिंक कलर के ब्लाउज के साथ मैच किया गया है।

नेकलेस में बनी थी भगवान श्रीनाथ जी की फोटो साड़ी की खासियत वैसे तो लांग पर्ल नेकलेस बढ़ा रहा है। लेकिन उस नेकलेस की शोभा मोतियों के नेकलेस में लटके लॉकेट ने चुराई। जिसमे हाथ से पेंट हुए भगवान श्रीनाथ जी तस्वीर बनी थी। साथ में रूबी और डायमंड के साथ ये लॉकेट पूरी तरह से मास्टर पीस दिख रहा है।