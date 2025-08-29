नीता अंबानी का ऑरेंज लहंगे में दिखा रॉयल लुक, 200 साल पुराने हार पर फिर अटक गईं निगाहें
Nita Ambani look from ganesh utsav: अंबानी हाउस एंटीलिया में गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन हुआ। जिसमे रेडी नीता अंबानी का लुक रॉयल नजर आया।ब्राइट ऑरेंज कलर के लहंगे के साथ ग्रीन एमरॉल्ड ज्वैलरी ने फिर से सुर्खियां बटोर ली हैं।
नीता अंबानी एक बार फिर अपनी ज्वैलरी को लेकर सुर्खियों में हैं। एंटीलिया में हो रहे गणेश उत्सव की फोटोज और वीडियोज सामने आए हैं। जिसमे उनका ब्यूटीफुल ऑरेंज लहंगे में रॉयल लुक नजर आया। एक दिन पहले ही सिंगर हर्षदीप कौर ने नीता अंबानी के संग फोटोज शेयर की थी। जिसमे उनका चतुर्थी सेलिब्रेशन लुक सामने आया। जिसमे हमेशा की तरह वो अट्रैक्टिव दिख रही हैं। वहीं उनके नेकलेस पर फिर से लोगों का ध्यान चला गया।
ऑरेंज लहंगे में दिख रहीं रॉयल
नीता अंबानी ने गणपति पूजा के लिए शुभ माने वाले ऑरेंज कलर को चुना। और यकीन मानिए उनकी स्टाइलिंग किसी भी महिला को रेडी होने के लिए टिप्स दे सकती है। ब्राइट ऑरेंज कलर की चुनरी को साड़ी स्टाइल से शोल्डर पर प्लीट्स किया गया है। जिसके साथ बनारसी ब्रोकेड हाफ स्लीव ब्लाउज को पेयर किया गया है। जिसकी नेकलाइन राउंड है और नेकलाइन एरिया भी फैब्रिक को अटैच किया गया है। वहीं इस चुनरी के साथ पेस्टल ऑरेंज शेड के लहंगा स्कर्ट को मैच किया गया है। जिस पर छोटे बूटी बांधनी स्टाइल डिजाइन बने हैं।
मेकअप था सिंपल
वहीं इस ब्राइट कलर को हाईलाइट करने के लिए मेकअप को न्यूड टोन में रखा गया है। सिंपल डार्क आईब्रो, न्यूड पिंक लिप शेड, कोहल लाइंड आईज, विंग्ड लाइनर और माथे पर बिंदी परफेक्ट दिख रही है। वहीं सेंटर पार्टीशन के साथ बालों को बैक कॉम्ब कर बांधा गया है। जिसमे रेड कलर के गुलाब लगे हैं।
ज्वैलरी ने फिर से खींचा ध्यान
वहीं ऑरेंज कलर के लहंगा आउटफिट के साथ ग्रीन कलर के फेवरेट एमरॉल्ड नेकलेस को पहना है। बता दें कि ये वहीं हार है जिसे नीता अंबानी ने अमेरिका में हुए इवेंट में पहना था। इस नेकलेस में लगा पेंडेट करीब 200 साल पुराना है। जिसमे पन्ने के साथ ही मोती, हीरे और मणिक को जड़ा गया है। इस नेकलेस के साथ मैच करते हुए ईयरिंग्स, कड़ा और रिंग को पहना गया है। जो लुक को पूरी तरह से रॉयल और क्लासी बनाने के लिए काफी है।
