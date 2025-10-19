Hindustan Hindi News
नीता अंबानी ने साड़ी के साथ पहन लिया ऐसा ब्लाउज और नेकलेस, ब्रिटिश इवेंट में भी छा गईं

संक्षेप: Nita Ambani Latest Look: लंदन में गाला इवेंट में बेटी ईशा अंबानी के साथ पहुंची नीता अंबानी का रॉयल लुक फिर से लाइमलाइट में हैं। जहां पर उनके सिल्वर कट वर्क वाले साड़ी के पल्लू से लेकर स्टनिंग नेकलेस ने हर किसी का ध्यान खींच लिया।

Sun, 19 Oct 2025 05:07 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
नीता अंबानी को फैशन के मामले में मात देना हर किसी पर भारी होता जा रहा है। 60 की उम्र में ग्रेस और एलिगेंट के साथ उनकी स्टाइल लाइमलाइट चुरा लेती है। हाल ही में ब्रिटिश म्यूजियम के पिंक बॉल ईवनिंग इवेंट में बेटी ईशा अंबानी के साथ शामिल हुईं. जहां उनकी स्टाइल से लेकर स्टेटमेंट ज्वैलरी हर किसी का अटेंशन चुरा बैठीं। विदेशी जमीं पर उनका देसी लुक तारीफ-ए-काबिल है। स्टनिंग ब्लाउज डिजाइन से लेकर रियल सिल्वर से तैयार साड़ी का पल्लू अंबानी की शानो-शौकत को बढ़ा रहा है।

नीता अंबानी की सनसेट साड़ी

नीता अंबानी ने बेटी ईशा अंबानी के साथ इस पिंक गाला इवेंट में शिरकत की। जहां पर वो ब्यूटीफुल साड़ी ड्रैप से इंप्रेस कर गईं। अपने एक्सेंसिव कलेक्शन से निकालकर उन्होंने सनसेट डिजाइन वाली कांचीवरम साड़ी को ड्रैप किया। जो कि आर. वर्धन की डिजाइन की हुई स्वदेश ब्रांड की साड़ी है। इस साड़ी के साथ मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ रियल सिल्वर कट वर्क पल्लू अटैच था। जो इस साड़ी को यूनिक और रॉयल लुक देने के लिए काफी था।

नीता अंबानी का लुक

ब्लाउज ने दिया गाउन लुक

साड़ी के साथ मैच ऑफ शोल्डर कॉरसेट स्टाइल चोली ब्लाउज गॉर्जियस दिख रहा था। जिस पर लगे बटन भी स्पेशल थे। वहीं इस ऑफ शोल्डर ब्लाउज पर बना जरदोजी एंब्रायडरी वाला बॉर्डर एलिगेंट ऐड कर रहा था और इस पूरे लुक को शिक बना रहा था।

नीता अंबानी का लुक

नीता अंबानी की ज्वैलरी देख हो जाएंगे निशब्द

एक बार फिर नीता अंबानी की ज्वैलरी हर किसी को स्पीचलेस कर देगी। पर्सनल कलेक्शन से लिया गया नेकपीस स्पेशल था। स्टनिंग नेकपीस में सेंटर में बड़ा सा एमरॉल्ड स्टोन लगा था। साथ ही ढेर सारे डायमंड क्रिस्टल के साथ तैयार किया गया था। वहीं रिंग में पियर शेप के स्टोन को जड़ा गया है। डायमंड ईयररिंग और डायमंड ब्रेसलेट के साथ इस पूरे रॉयल लुक को कंप्लीट किया गया है।

Nita ambani

