नीता अंबानी ने डांस परफार्मेंस के लिए पहनी राजसी साड़ी, गोल्ड ज्वैलरी ने बढ़ाई खूबसूरती
नीता अंबानी ने एनएमएसीसी में हुए कल्चरल डांस प्रोग्राम में परफार्मेंस दी। इस दौरान उनके शाही कपड़ों ने लोगों का ध्यान खींचा। कंफर्टेबल ऑरेंज एंड गोल्ड एंब्रायडरी साड़ी स्कर्ट और फ्यूशिया दुपट्टा अट्रैक्टिव दिख रहा था।
नीता अंबानी बिजनेस वुमन होने के साथ ही एक नृत्यांगना है। और, मौका मिलते ही वो अपनी कला से तारीफ भी बटोर लेती हैं। अब परफार्मेंस नीता अंबानी की हो तो उनके कपड़ों की चर्चा होना तो बनता है। दरअसल, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (एनएमएसीसी) में स्टेज पर परफार्म करने पहुंची नीता अंबानी के आर्टिस्टिक क्लोथ ने फिर से सुर्खियां बटोरी। गुलाबी रंग की चुनरी और ऑरेंज कलर की साड़ी स्कर्ट में रेडी नीता अंबानी का राजसी अंदाज देखने लायक था। जिसके साथ टेंपल ज्वैलरी ने खूबसूरती बढ़ा दी है।
नीता अंबानी का ऑरेंज एंड फ्यूशिया पिंक लुक
द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल- सिविलाइजेशन टू नेशन के प्रोग्राम में परफार्म करने के लिए नीता अंबानी ने ऑरेंज और फ्यूशिया पिंक कलर की खूबसूरत साड़ी स्कर्ट को चुना। जिस पर बनी गोल्ड एंब्रायडरी इसे खास बना रही थी। वहीं साड़ी स्कर्ट पर बनी सेंटर प्लीट्स और नीचे की तरफ बने चौड़े बॉर्डर पर की गई गोल्ड एंब्रायडरी खास थी, साथ में बूटियां और कमर पर की गई एंब्रायडरी ने वेस्ट लाइन को डिफाइन किया है और इसका ऑरेंज-रेड कलर इसकी खूबसूरती बढ़ा रहा था। जिसके साथ फ्यूशिया पिंक कलर के दुपट्टे को प्लीट्स बनाकर फ्रंट पल्लू ड्रैप में पहना गया था।साथ में मैचिंग हाफ स्लीव ब्लाउज को वियर किया गया है। जिसकी स्लीव पर गोल्ड एंब्रायडरी वर्क है।
ज्वैलरी के बगैर अधूरा है लुक
ब्यूटीफुल सी साड़ी स्कर्ट और दुपट्टे के साथ गोल्ड टेंपल ज्वैलरी को लेयर किया गया है। जिसमे थ्री टायर नेकलेस, डैंगलर्स शामिल हैं। जिन्हें सपोर्टर के साथ अटैच किया गया है। वहीं मांगटीका, ऑरेंज चूड़ियां लुक को कंप्लीट कर रहे। परफार्मेंस को ध्यान में रखते हुए बालों को पीछे की तरफ पिन से सेट किया गया है और माथे पर बिंदी खूबसूरती बढ़ाने के लिए काफी है।
डांस प्रैक्टिस के लिए चुना हाथ से बुना सिंपल घाघरा
वहीं, डांस की प्रैक्टिस के लिए नीता अंबानी ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया स्पेशल हैंड वोवन घाघरा चुना। शिफॉन फैब्रिक चुनरी के साथ घाघरा पर गोल्डन गोटा पट्टी वर्क किया गया है। वहीं सिंपल पाउडर पिंक चुनरी इस घाघरा के साथ मैच की गई है और हाफ स्लीव जीरो नेकलाइन चोली ब्लाउज ब्यूटीफुल दिख रहा। डांस प्रैक्टिस के इस सिंपल लुक में हैवी जरकन और कुंदन लगे पिंक झुमके और हाथों में मैचिंग चूड़ियों को वियर किया गया है। जबकि सेंटर पार्टिंग हेयर, सॉफ्ट स्मोकी आईज, पिंक लिप्स पूरे लुक को बैलेंस और परफेक्ट दिखाने के लिए काफी हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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