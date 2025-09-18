आर्यन खान के डेब्यू सेलिब्रेशन में नीता अंबानी ने फिर बटोर ली सुर्खियां, साड़ी-नेकलेस सब पर पड़ा भारी Nita ambani classy look in jade green saree with rare heart shaped necklace for aryan khan directorial debut celebration, फैशन - Hindustan
Nita Ambani: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के डायरेक्टोरियल डेब्यू का सेलिब्रेशन रखा गया। जिसमे फिल्मी दुनिया के सितारों के साथ ही अंबानी फैमिली भी पहुंची। लेकिन सारी एक्ट्रेसेज के आगे नीता अंबानी की ब्यूटीफुल साड़ी और रेयर नेकपीस ने फिर सुर्खियां बटोर लीं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 12:46 PM
आर्यन खान के डेब्यू सेलिब्रेशन में नीता अंबानी ने फिर बटोर ली सुर्खियां, साड़ी-नेकलेस सब पर पड़ा भारी

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जल्दी ही नेटफ्लिक्स की सीरीज से डायरेक्टर के तौर पर अपना डेब्यू कर रहे। और ये ग्रांड सेलिब्रेशन एनएमएसीसी में हो रहा था। जहां पर नीता अंबानी भी फैमिली के साथ पहुंची थीं। बहु श्लोका और राधिका के साथ मुकेश अंबानी और आकाश अंबानी भी इस सेलिब्रेशन में इनवाइटेड थे। लेकिन इन सबके बीच नीता अंबानी का लुक फिर सब पर भारी पड़ता दिखा। साड़ी से लेकर ज्वैलरी तक सबकुछ बेहद स्पेशल और अट्रैक्टिव था। जिसमे नीता अंबानी स्टनिंग दिख रही थीं।

जेड ग्रीन कलर की साड़ी ने चुराया दिल

नीता अंबानी ने इवेंट में शामिल होने के लिए क्लासी लेकिन कंटेम्प्रेरी लुक को चुना। मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई जेड ग्रीन कलर की ब्यूटीफुल साड़ी जिसके किनारों पर काम दिख रहा था। और साथ में लैस वाले स्वारोस्की जड़े हाफ स्लीव ब्लाउज ने इसे परफेक्ट बना दिया था। वहीं ग्लॉसी चिक्स, न्यूड ब्राउन लिपस्टिक, वेवी साइड पार्टीशन हेयर में नीता अंबानी का लुक हमेशा की तरह किसी महारानी जैसा ही नजर आया।

नीता अंबानी

हीरों के हार में थी खासियत

साड़ी के मैचिंग फूलों वाले चोकर नेकपीस ने नीता अंबानी की अट्रैक्शन को बढ़ा दिया था। वहीं हार्ट शेप वाले रेयर डायमंड से बने इस नेकलेस के साथ साइड में बना फ्लावर भी बेहद खास था जो कि टर्क्वाएज टाइटेनियम में जड़ा था। नीता अंबानी के ऐसे रानी महारानी वाले लुक के आगे सबको तो फीका दिखना ही था।

राधिका मर्चेंट

फ्रंट स्लिट ड्रेस में राधिका

नीता अंबानी की छोटी बहू राधिका मर्चेंट फैमिली के साथ इवेंट में पहुंची। राधिका मर्चेंट ने इवेंट में मरून शेड की फ्रंट स्लिट ड्रैस को कैरी किया था। जिसके साथ डायमंड नेकपीस और मिनी हर्मीज केली बैग शामिल था।

Fashion Tips Nita ambani

