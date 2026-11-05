'राम नाम' के मंत्र से सजी साड़ी में दीपोत्सव मना रहीं नीता अंबानी, बनारसी साड़ी की खासियत देख नजरें नहीं हटेंगी
दिवाली उत्सव के लिए नीता अंबानी ने राम नाम के मंत्रों से सजी साड़ी को पहना और रिलायंस फाउंडेशन के दीपोत्सव में पहुंची। मिसेज अंबानी की ये साड़ी बनारसी सिल्क के धागों से तैयार है और इसके हर धागे पर पिरोया गया राम नाम इसे खास बना रहा है।
नीता अंबानी का दिवाली सेलिब्रेशन का लुक सामने आया है। जियो वर्ल्ड सेंटर में रिलायंस दीपावली उत्सव में शामिल होने के लिए नीता अंबानी खूबसूरत बनारसी साड़ी को पहनकर रेडी हुईं। मिसेज अंबानी का ये लुक नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (एनएमएसीसी) के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है। जिसमे उनका रॉयल लुक फिर से चर्चा में हैं। राम नाम के मंत्र से सजी बनारसी साड़ी खास है और इस साड़ी का नाम है रामावली साड़ी। जिसके हर धागे में राम नाम पिरोया गया है। उनके इस खूबसूरती साड़ी की खासियत और लुक को डिकोड किया गया है।
नीता अंबानी का दिवाली लुक हुआ डिकोड
रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने दिवाली उत्सव के लिए खूबसूरत लाल रंग की बनारसी साड़ी को वियर किया है। जिसे मास्टर कारीगर अजय भोज ने हाथ से बुनकर तैयार किया है। इस साड़ी का नाम है रामावली साड़ी, पूरी साड़ी पर 'श्री राम जय राम' मंत्र को सिल्क के धागों से बुना गया है। राम नाम मंत्र से इंस्पायर होकर इस साड़ी को तैयार किया गया है। जिसका खूबसूरत लाल रंग काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। राम नाम के मंत्र से सजी साड़ी में रेडी नीता अंबानी का लुक ब्यूटीफुल दिख रहा है।
वहीं साड़ी के बॉर्डर पर हैवी गोल्ड जरी ब्रोकेड वर्क किया गया है और सुंदर फूलों की डिजाइन बनाई गई है।
केवल राम नाम का मंत्र ही नहीं साड़ी के पल्लू पर 'ओम' भी लिखा गया है और साथ ही राम के चरण चिह्न को भी बुना गया है।
साड़ी को खूबसूरत मैचिंग रिच सिल्क फैब्रिक में लाल रंग के ब्लाउज के साथ मैच किया गया है। जिस पर महीन गोल्ड धागों से जाल का काम किया गया है। साथ ही स्लीव पर ब्रोकेड बार्डर भी अटैच है।
नीता अंबानी की ज्वैलरी
नीता अंबानी का कोई भी लुक ज्वैलरी के बगैर अधूरा होगा। इस बार भी वो क्लासिक रीगल नेकपीस को पहने रेडी हुईं। मल्टीलेयर गोल्ड टेंपल ज्वैलरी, जिस पर ग्रीन एमरॉल्ड बीड्स, पर्ल ड्रॉप्स और अनकट डायमंड (पोल्की) लगे हैं। नीता अंबानी का ये लुक उनके रेड एंड गोल्ड साड़ी को पूरी तरह से इनहैंस कर रहा है। स्टनिंग नेकलेस पीस के साथ नीता अंबानी ने ओवरसाइज्ड स्टेटमेंट झुमका कैरी किया है। साथ में गोल्ड बैंगल्स और ब्रेसलेट भी इस लुक को कंप्लीट कर रहे हैं।
मेकअप है मिनिमल
वहीं बात करें मेकअप की तो हैवी साड़ी और ज्वैलरी के साथ मेकअप को मिनिमम रखने की कोशिश की गई है। लाल छोटी सी बिंदी और फ्लॉलेस बेस मेकअप के साथ मैट रेड लिपस्टिक खूबसूरत दिख रही है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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