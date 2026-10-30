नीता अंबानी और ईशा का ट्रेडिशनल लुक छाया, Jio IPO गाला डिनर की तस्वीरें

जियो की लिस्टिंग की खुशी में अंबानी परिवार ने एंटीलिया में खास पार्टी रखी। इस दौरान नीता अंबानी हरी सिल्क साड़ी में नजर आईं, वहीं ईशा अंबानी ने आइवरी रंग का अनारकली सूट पहनकर सबका ध्यान खींचा।

जब भी अंबानी परिवार में कोई खास मौका होता है, तो उनके कपड़ों से लेकर जूलरी तक हर चीज चर्चा में आ जाती है। इस बार मौका था जियो की लिस्टिंग की खुशी में रखी गई खास पार्टी का। मुंबई स्थित एंटीलिया में हुए इस गाला डिनर में पूरा परिवार ट्रेडिशनल कपड़ों में नजर आया। लेकिन सबकी नजरें नीता अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी के लुक पर टिक गईं। नीता ने गहरे हरे रंग की सिल्क साड़ी पहनी, तो ईशा आइवरी रंग के अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत दिखीं। दोनों ने अपने कपड़ों के साथ जूलरी और मेकअप का भी खास ध्यान रखा। आइए देखते हैं दोनों के लुक की खास बातें।

जियो की पार्टी में नीता अंबानी का दिखा खूबसूरत अंदाज जियो की लिस्टिंग की खुशी में रखे गए डिनर के लिए नीता अंबानी ने गहरे हरे रंग की साड़ी चुनी थी। उनकी साड़ी पर फूलों से इंस्पायर्ड हल्की क्रीम रंग की कढ़ाई थी। इसके साथ सुनहरे रंग की चौड़ी लेस लगी थी, जो साड़ी को और खास बना रही थी। उन्होंने साड़ी को ट्रेडिशनल तरीके से पहना और पल्लू को कंधे से नीचे की तरफ खुला रखा, ताकि उस पर हुई कढ़ाई साफ नजर आए।

मैचिंग ब्लाउज ने लुक को बनाया खास नीता अंबानी ने साड़ी के साथ हरे रंग का सिल्क ब्लाउज पहना। इसकी गोल गले वाली डिजाइन और हाफ स्लीव्स थीं। ब्लाउज की बाजुओं पर सुनहरे धागों से कढ़ाई की गई थी। साड़ी और ब्लाउज का रंग एक जैसा होने से उनका पूरा लुक काफी अच्छा लग रहा था। उन्होंने अपने कपड़ों के साथ किसी बहुत अलग रंग को शामिल नहीं किया, बल्कि एक ही रंग के अलग-अलग काम को खूबसूरती से कैरी किया।

एमराल्ड जूलरी से पूरा किया लुक नीता अंबानी ने अपने लुक के साथ गोल्ड और एमराल्ड जूलरी पहनी। इसमें गले का हार, कानों के झुमके, बड़ी अंगूठी और चूड़ियां शामिल थीं। हरी साड़ी के साथ इस जूलरी का मेल काफी अच्छा लग रहा था। मेकअप की बात करें तो उन्होंने बालों को बीच से मांग निकालकर खुला रखा। आंखों में काजल लगाया और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई। होंठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाकर उन्होंने अपना लुक पूरा किया। उनका मेकअप सिंपल था, जो साड़ी और जूलरी के साथ अच्छा लग रहा था।

ईशा अंबानी ने पहना आइवरी रंग का अनारकली सूट इस पार्टी में ईशा अंबानी भी अपनी मां नीता अंबानी की तरह ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं। उन्होंने हल्के क्रीम रंग का कढ़ाई वाला अनारकली सूट पहना। उनके कुर्ते का गला बंद था और सामने बटन जैसी डिजाइन बनी थी। इसकी पूरी बाजुओं और अच्छी फिटिंग ने सूट को खास लुक दिया। कुर्ते पर चिकनकारी का काम था, जो इसे सिंपल होने के साथ खूबसूरत भी बना रहा था।

दुपट्टे और पैंट से पूरा हुआ ईशा का लुक ईशा ने अनारकली कुर्ते के साथ मैचिंग दुपट्टा और घेरदार पैंट पहनी। दुपट्टे पर भी कुर्ते जैसी चिकनकारी की गई थी। उन्होंने इसे दोनों बाजुओं पर हल्के से डालकर कैरी किया। पैंट पर भी इसी तरह की कढ़ाई थी, जिससे उनका पूरा पहनावा एक जैसा नजर आ रहा था। जूलरी में ईशा ने डायमंड की अंगूठी और ईयररिंग्स पहने। उन्होंने बालों को बीच से मांग निकालकर आधा बांधा और बाकी खुले रखे। मेकअप में हल्की स्मोकी आंखें, हल्के बैंगनी रंग की लिपस्टिक और गालों पर हल्का ब्लश लगाया। उनका पूरा लुक काफी सॉफ्ट और खूबसूरत था।