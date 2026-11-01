नीता अंबानी के ये 3 साड़ी लुक्स हैं बहुत रॉयल, स्टाइल देख लें इंस्पिरेशन

नीता अंबानी अक्सर एथनिक वियर में नजर आती हैं। किसी भी खास अवसर पर वह साड़ी पहनने का मौका नहीं छोड़ती हैं। आज हम उनके ऐसे ही साड़ी लुक्स शेयर कर रहे हैं जिन्हें देखकर आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं।

नीता अंबानी हमेशा से फैशन और स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं। कोई खास मौका हो या फिर कोई त्योहार वह अक्सर एथनिक वियर, वो भी खासतौर से साड़ी में ही नजर आती हैं। वह साड़ी को इस तरह से स्टाइल करती हैं कि हमेशा उनका लुक रॉयल ही नजर आता है। वह साड़ी के साथ हमेशा परफेक्ट जूलरी, हेयरस्टाइल और मेकअप को चुनती हैं। जिसकी वजह से हेमशा उन्हें खूबसूरत लुक पाने में मदद मिलती है। अगर आप भी साड़ी में उन्ही की तरह क्लासी और रॉयल लुक पाना चाहती हैं तो उनके कुछ लुक्स से इंस्पिरेशन लें। यहां हम नीता अंबानी के कुछ साड़ी लुक्स लेकर आए हैं। इन लुक्स से कुछ टिप्स लेकर आप भी आने वाले त्योहारों या फिर अपकमिंग वेडिंग सीजन में तैयार हो सकती हैं।

स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन

इस लुक में नीता ने एक बेहद सुंदर साड़ी को पहना है। जो फोटो में देखने पर सिल्क फैब्रिक की दिखाई दे रही है। इस साड़ी के साथ उनका ब्लाउज काफी खास है। ये एक मॉर्डन पैटर्न का ब्लाउज है जिसे ऑफशॉल्डर पैटर्न में बनाया गया है। ब्लाउज के ऊपर की तरफ सीक्वेंस पैटर्न बना है, वहीं साड़ी के बॉर्डर और पल्लू पर बहुत सुंदर हैंडवर्क है। इस सुंदर-स्टाइलिश ब्लाउज में मॉर्डन लुक के लिए हेयर और मेकअप पर खास ध्यान दिया है। नीता ने मॉर्डन लुक के लिए बालों को खुला रखा है और एक सुंदर हरे रंग के स्टोन वाले सेट को कैरी किया है। साड़ी को ओपन पल्लू में ड्रेप किया है और बहुत सुंदर मेकअप से लुक कम्पलीट किया है।

सोबर चुनती हैं स्टाइलिंग

इस लुक में नीता ने गुलाबी रंग की रिंकल वाली साड़ी को चुना है जिसके साथ नीले रंग का ब्लाउज पहना है। नीता का हर एक साड़ी लुक सुंदर लगने की वजह सादगी है। जी हां, साड़ी में अच्छा दिखने के लिए नीता हमेशा सोबर लुक को चुनती हैं। इस लुक में जिस साड़ी ब्लाउज को पहना गया है उसमें गोल्डन रंग का वर्क किया गया है। इसलिए नीता ने एंटीक गोल्ड जूलरी को पहना है। बालों का बन बनाकर उन्हें फूलों से सजाया है। इसके अलावा सिंपल-ग्लोइंग मेकअप और मैचिंग चूड़ियां लुक को पूरा करने में मदद कर रही हैं।

खुले बाल और बड़ी बिंदी