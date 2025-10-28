निया शर्मा का लेटेस्ट लहंगा लुक, बोल्डनेस और एलिगेंस का परफेक्ट ब्लेंड!

Hindustan Hindi News
संक्षेप: निया शर्मा का लेटेस्ट व्हाइट लहंगा लुक फेस्टिव-वेडिंग सीजन के लिए फैशन इंस्पिरेशन बन गया है। इस एथनिक लुक में उन्होंने बोल्डनेस और एलिगेंस का परफेक्ट ब्लेंड दिखाया है। यहां जानें उनके स्टाइलिंग सीक्रेट्स-

Tue, 28 Oct 2025 09:53 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Nia Sharma Lehenga Look Details: फेस्टिव- वेडिंग सीजन में हर कोई ऐसा आउटफिट चाहता है जो पारंपरिक भी लगे और मॉडर्न टच भी दे। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा हमेशा से ही अपने एक्सपेरिमेंटल फैशन चॉइस के लिए जानी जाती हैं और एक बार फिर उन्होंने अपने लुक से सबका ध्यान खींच लिया है। व्हाइट कलर का लहंगा, स्ट्रैपलेस ब्लाउज और मिनिमल ज्वेलरी— निया ने इसे जिस ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया, वो फैशन गोल्स सेट करने जैसा है। निया ने अपने मेकअप, हेयर और एक्सेसरीज के साथ गजब का लुक क्रिएट किया है जो यंग गर्ल्स के लिए एकदम परफेक्ट इंस्पिरेशन है। उनका यह आउटफिट ना केवल एलिगेंट दिखता है बल्कि यह बताता है कि फेस्टिव फैशन अब बोल्ड और कंटेम्पररी दिशा में बढ़ चुका है। यहां जानें उनके स्टाइलिंग सीक्रेट्स-

  • आउटफिट की एलिगेंस: निया ने व्हाइट सिल्क-बेस्ड लहंगे को चुना जिसमें फाइन सीक्वेन और मिरर एंब्रॉयडरी की गई है। यह कलर हर स्किन टोन पर सूट करता है और फेस्टिव नाइट्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन है।
  • ब्लाउज डिजाइन की खासियत: ऑफ-शोल्डर या स्ट्रैपलेस ब्लाउज ने उनके पारंपरिक लुक में वेस्टर्न टच जोड़ा है। अगर आप भी किसी फंक्शन में एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, तो यह स्टाइल ट्राई किया जा सकता है।
  • दुपट्टे की ड्रेपिंग: निया ने हल्के शिमर वाले दुपट्टे को एक साइड से फ्लो करते हुए कैरी किया जिससे लुक को सॉफ्ट और ग्रेसफुल फिनिश मिला।

  • ज्वेलरी और एक्सेसरीज: उन्होंने अपने लुक को सिर्फ हैवी झुमकों के साथ पूरा किया। इस तरह की स्टेटमेंट ईयरिंग्स बिना ज्यादा ओवरडू किए लुक में रॉयल चार्म जोड़ते हैं।
  • मेकअप और हेयरस्टाइल: ग्लोइंग बेस, न्यूड लिप्स और हल्का आई-मेकअप उनके आउटफिट को कॉम्पलीमेंट कर रहा है। ओपन सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किए बालों ने इसे और नेचुरल रखा।
  • फुटवियर और स्टाइल बैलेंस: इस तरह के लहंगे के साथ सिल्वर या न्यूड हील्स का चुनाव लुक को ग्रेसफुल बनाए रखता है। निया ने भी इसी मिनिमल अप्रोच को अपनाया।

