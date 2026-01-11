Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनnew bride Nupur Sanon trendy and beautiful ethnic looks for wedding functions
'दुल्हनिया' नुपुर सेनन के एथनिक स्टाइल हर शादी फंक्शन के लिए हैं बेस्ट, यहां देखें लेटेस्ट लुक्स

'दुल्हनिया' नुपुर सेनन के एथनिक स्टाइल हर शादी फंक्शन के लिए हैं बेस्ट, यहां देखें लेटेस्ट लुक्स

संक्षेप:

एक्ट्रेस नुपुर सेनन लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। नुपुर ने शादी में एक से बढ़कर एक डिजाइनर कपड़े पहनें और असल में भी नुपुर बेहद स्टाइलिश हैं। एक्ट्रेस से आप भी फैशन आइडिया ले सकती हैं। 

Jan 11, 2026 11:37 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक्ट्रेस नुपुर सेनन ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन संग शादी कर रही हैं। नुपुर की हल्दी-संगीत के फंक्शन में उनकी बहन कृति ने खूब ठुमके लगाए और दोनों बहनों का लुक भी खूब वायरल हुआ। नुपुर ने अपने लगभग फंक्शन में लहंगा पहना लेकिन अलग स्टाइल में। अगर आप भी शादी के फंक्शन में अलग और सबसे सुंदर दिखना चाहती हैं, तो नुपुर सेनन के कुछ आउटफिट्स से फैशन आइडिया ले सकती हैं। नुपुर वेस्टर्न से लेकर एथनिक तक के ड्रेसेस को बखूबी कैरी करती हैं और डिफरेंट स्टाइल फ्लॉन्ट करती हैं। चलिए आपको नई दुल्हनिया के खास लुक्स दिखाते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गुलाबी लहंगा

Nupur Sanon

गुलाबी रंग हर फंक्शन की शान होता है। गुलाबी रंग में कई शेड्स आते हैं, जिन्हें आप चुन सकते हैं। नुपुर ने हल्के रंग के गुलाबी लहंगे को चुना है और इसे स्टाइल किया है। उन्होंने लहंगे के साथ फ्रंट स्टाइल में दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, जो खूबसूरत लग रहा है। इस तरह का फैशनेबल लुक आप भी ले सकती हैं। नुपुर ने ओपन हेयर के साथ अपना लुक कंप्लीट किया है।

लाल सूट

Nupur Sanon

अगर सूट स्टाइल कर रही हैं, तो शादी के कार्यक्रमों में थोड़े चटक रंग वाले सूट पहनें। जैसे लाल, नीला, गुलाबी, पर्पल। ऐसे कलर्स अलग से दिखते हैं और सुंदर भी लगते हैं। नुपुर ने लाल रंग का जरी वर्क वाला सूट पहना है, साइड से दुपट्टा स्टाइल किया है और बालों में जूड़ा बनाकर गजरा सजा लिया है।

वेलवेट शरारा साड़ी

Nupur Sanon

आजकल वेलवेट साड़ियों का ट्रेंड खूब चल रहा है और नुपुर ने अलग स्टाइल दिखाते हुए शरारा साड़ी पहनी हुई है। नुपुर की वेलवेट साड़ी में नीचे लाइनिंग डिजाइन है और ये पैंट (शरारा) लुक में है। ये प्री-ड्रेप्ड साड़ी है, जो आसानी से कैरी की जा सकती है। इसके साथ एक्ट्रेस ने ओपन हेयर फ्लैट बेली पहनी हुई है।

बनारसी ग्रीन लहंगा

Nupur Sanon

नुपुर ने बनारसी ग्रीन लहंगा शादी के किसी फंक्शन में पहना हुआ है। बनारसी कपड़े वाले लहंगे इन दिनों ट्रेंड में चल रहे हैं, आप भी इनमें अलग रंग चुन सकती हैं। बनारसी लहंगे में लाल, गुलाबी, नीला, हरा, पीला रंग भी खूब चल रहा है। बनारसी लहंगे के साथ नुपुर ने फ्रंट लुक वाला दुपट्टा लिया है और बालों में जूड़ा बना लिया है।

व्हाइट शरारा

Nupur Sanon

संगीत या किसी अलग फंक्शन में आप शरारार भी पहन सकती हैं। नुपुर ने व्हाइट-गोल्डन कलर का शरारा भी स्टाइल से पहना है। साइड दुपट्टे स्टाइल के साथ हैवी ईयरिंग्स, रिंग के साथ उन्होंने ये लुक पूरा किया है। शरारा आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है।

ये भी पढ़ें:Lohri Outfit Ideas: लोहड़ी पर दिखाएं पंजाबी फैशन का जलवा, स्टाइल करें ये सूट्स
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।