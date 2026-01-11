'दुल्हनिया' नुपुर सेनन के एथनिक स्टाइल हर शादी फंक्शन के लिए हैं बेस्ट, यहां देखें लेटेस्ट लुक्स
एक्ट्रेस नुपुर सेनन लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। नुपुर ने शादी में एक से बढ़कर एक डिजाइनर कपड़े पहनें और असल में भी नुपुर बेहद स्टाइलिश हैं। एक्ट्रेस से आप भी फैशन आइडिया ले सकती हैं।
एक्ट्रेस नुपुर सेनन ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन संग शादी कर रही हैं। नुपुर की हल्दी-संगीत के फंक्शन में उनकी बहन कृति ने खूब ठुमके लगाए और दोनों बहनों का लुक भी खूब वायरल हुआ। नुपुर ने अपने लगभग फंक्शन में लहंगा पहना लेकिन अलग स्टाइल में। अगर आप भी शादी के फंक्शन में अलग और सबसे सुंदर दिखना चाहती हैं, तो नुपुर सेनन के कुछ आउटफिट्स से फैशन आइडिया ले सकती हैं। नुपुर वेस्टर्न से लेकर एथनिक तक के ड्रेसेस को बखूबी कैरी करती हैं और डिफरेंट स्टाइल फ्लॉन्ट करती हैं। चलिए आपको नई दुल्हनिया के खास लुक्स दिखाते हैं।
गुलाबी लहंगा
गुलाबी रंग हर फंक्शन की शान होता है। गुलाबी रंग में कई शेड्स आते हैं, जिन्हें आप चुन सकते हैं। नुपुर ने हल्के रंग के गुलाबी लहंगे को चुना है और इसे स्टाइल किया है। उन्होंने लहंगे के साथ फ्रंट स्टाइल में दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, जो खूबसूरत लग रहा है। इस तरह का फैशनेबल लुक आप भी ले सकती हैं। नुपुर ने ओपन हेयर के साथ अपना लुक कंप्लीट किया है।
लाल सूट
अगर सूट स्टाइल कर रही हैं, तो शादी के कार्यक्रमों में थोड़े चटक रंग वाले सूट पहनें। जैसे लाल, नीला, गुलाबी, पर्पल। ऐसे कलर्स अलग से दिखते हैं और सुंदर भी लगते हैं। नुपुर ने लाल रंग का जरी वर्क वाला सूट पहना है, साइड से दुपट्टा स्टाइल किया है और बालों में जूड़ा बनाकर गजरा सजा लिया है।
वेलवेट शरारा साड़ी
आजकल वेलवेट साड़ियों का ट्रेंड खूब चल रहा है और नुपुर ने अलग स्टाइल दिखाते हुए शरारा साड़ी पहनी हुई है। नुपुर की वेलवेट साड़ी में नीचे लाइनिंग डिजाइन है और ये पैंट (शरारा) लुक में है। ये प्री-ड्रेप्ड साड़ी है, जो आसानी से कैरी की जा सकती है। इसके साथ एक्ट्रेस ने ओपन हेयर फ्लैट बेली पहनी हुई है।
बनारसी ग्रीन लहंगा
नुपुर ने बनारसी ग्रीन लहंगा शादी के किसी फंक्शन में पहना हुआ है। बनारसी कपड़े वाले लहंगे इन दिनों ट्रेंड में चल रहे हैं, आप भी इनमें अलग रंग चुन सकती हैं। बनारसी लहंगे में लाल, गुलाबी, नीला, हरा, पीला रंग भी खूब चल रहा है। बनारसी लहंगे के साथ नुपुर ने फ्रंट लुक वाला दुपट्टा लिया है और बालों में जूड़ा बना लिया है।
व्हाइट शरारा
संगीत या किसी अलग फंक्शन में आप शरारार भी पहन सकती हैं। नुपुर ने व्हाइट-गोल्डन कलर का शरारा भी स्टाइल से पहना है। साइड दुपट्टे स्टाइल के साथ हैवी ईयरिंग्स, रिंग के साथ उन्होंने ये लुक पूरा किया है। शरारा आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है।
