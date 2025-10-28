Hindustan Hindi News
Neena Gupta says salwar suit is the best outfit for traveling taking care of dirty bathroom floors to comfort
नीना गुप्ता ने ट्रैवलिंग के लिए इस आउटफिट को बताया बेस्ट, गंदे बाथरूम से लेकर कंफर्ट तक का रखता है ख्याल

संक्षेप: ज्यादातर लोग यात्रा करते समय खुद को कंफर्टेबल रखने के लिए ट्रैक पैंट या जैकेट-जींस पहनना पसंद करते हैं। लेकिन नीना इन सब आउटफिट से अलग सलवार-सूट को ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट मानती हैं।

Tue, 28 Oct 2025 02:34 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
अपनी बेबाक राय और बिंदास अंदाज के लिए फेमस रहने वाली नीना गुप्ता सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। रिचर्ड्स के साथ अपना रिलेशनशिप हो या पर्सनल चॉइस की बात, नीना अपने फैंस के साथ अपनी लाइफ की ज्यादातर बातें बड़ी बेबाकी से शेयर करते हुए नजर आती हैं। हाल ही में नीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें उन्होंने खासतौर पर ट्रैवलिंग के लिए एक इंडियन आउट फिट को परफेक्ट बताया है। जी हां, नीना का पसंदीदा आउटफिट सलवार सूट है। ज्यादातर लोग यात्रा करते समय खुद को कंफर्टेबल रखने के लिए ट्रैक पैंट या जैकेट-जींस पहनना पसंद करते हैं। लेकिन नीना इन सब आउटफिट से अलग सलवार-सूट को ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट मानती हैं। नीना का मानना है कि सलवार-सूट यात्रा के दौरान ना सिर्फ पहना हुआ अच्छा लगता है बल्कि आपकी यात्रा को भी बेहद आरामदायक बनाता है। आइए जानते हैं नीना ने इसके पीछे क्या कारण बताए हैं।

सलवार-सूट में छिपा है कंफर्ट

सोशल मीडिया पर शेयर अपने इस वीडियो में नीना गुप्ता कहती हैं कि सलवार-सूट सिर्फ एक ट्रेडिशनल पोशाक नहीं है बल्कि यह आउटफिट बेहद सोच-समझकर डिजाइन किया गया है। ट्रैवल के दौरान यह आपको हर लिहाज से आराम देता है। नीना कहती हैं कि आप ड्रेस को किसी भी मौके और मौसम में ट्रेन, बस यहां तक की हवाई सफर के दौरान भी कैरी कर सकते हैं।

कितना होना चाहिए सलवार का पोचा

नीना गुप्ता ने अपने इस वीडियो में फैंस को बताया कि सलवार का पोचा अगर बहुत ज्यादा चौड़ा हो तो वह ट्रैवलिंग के दौरान बाथरूम के गंदे फर्श को टच करने लगता है। जो स्वच्छता के लिहाज से बिल्कुल गलत होता है। नीना सलाह देती हैं कि अपनी सलवार का पोचा लगभग 12 इंच चौड़ा रखें। ताकि बाथरूम यूज करते समय वह गंदे फर्श से ना टच हो। यह बात सुनने में भले ही छोटी लगती हो लेकिन सेहत, यात्रा और हाइजीन के लिहाज से बेहद जरूरी है।

कितनी होनी चाहिए सलवार की लंबाई

नीना सलवार के पोचे के बाद सलवार की लंबाई पर भी बात करते हुए कहती हैं कि इसे कभी भी ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहिए। सलवार की लंबाई ज्यादा होने पर वह गंदे फर्श को छूने लगेगा। ऐसे में सलवार की लंबाई हमेशा टखनों तक रखें। टखनों तक ऊंची सलवार से पैर ढके रहने के साथ सलवार का कपड़ा भी नीचे से साफ बना रहता है।

सूट का मल्टी यूज

नीना कहती हैं कि सूट के साथ कैरी किया जाने वाला दुपट्टा, सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी नहीं है, बल्कि यात्रा के दौरान, आप इसका कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नीना कहती हैं कि ठंड में यह शॉल तो गर्मी में सिर में रखकर धूप से बचाव किया जा सकता है।

ट्रैक पैंट और सलवार सूट में क्या है बेहतर

ज्यादातर लोग यात्रा के दौरान अपने आराम को ध्यान में रखते हुए ट्रेक पैंट या जींस पहनना पसंद करते हैं। लेकिन इस विचार से अलग नीना मानती हैं कि यात्रा के दौरान पहना हुआ सलवार-कमीज ट्रैक पैंट से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। सलवार-सूट यात्रा के दौरान हवा का प्रवाह बनाए रखने के साथ , शरीर में कसाव महसूस होने से बचाता है। आप सलवार-सूट को जूतियों और स्नीकर्स के साथ कैरी कर सकती हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
