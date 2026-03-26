नवरात्रि Day 8 मां महागौरी: अष्टमी पर पिंक कलर में पाएं खूबसूरत लुक
नवरात्रि के आठवें दिन पिंक रंग पहनना शुभ माना जाता है। यह रंग प्यार, करुणा और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन पिंक आउटफिट पहनकर आप ग्रेसफुल और स्टाइलिश लुक पा सकते हैं।
नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित होता है जिन्हें शुद्धता, शांति और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। इस खास दिन पिंक रंग पहनने की परंपरा है जो प्यार, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा को दिखाता है। पिंक एक ऐसा रंग है जो हर किसी पर खूबसूरत लगता है और आपके लुक को सॉफ्ट और एलिगेंट बनाता है।
नवरात्रि के इस दिन लोग पारंपरिक कपड़ों के साथ हल्का और ग्रेसफुल स्टाइल अपनाना पसंद करते हैं। अगर आप भी इस दिन सबसे अलग और आकर्षक दिखना चाहते हैं, तो पिंक कलर के आउटफिट्स आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं, जो आपको स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और फेस्टिव वाइब्स से भरपूर दिखाएंगे।
महिलाओं के लिए फैशन टिप्स
महिलाएं इस दिन पिंक साड़ी, लहंगा या अनारकली सूट पहन सकती हैं। सिल्क, जॉर्जेट या नेट फैब्रिक में पिंक रंग बहुत खूबसूरत लगता है। इसके साथ गोल्डन या पर्ल ज्वेलरी पहनें जिससे आपका लुक और भी एलिगेंट लगे। अगर आप मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो पिंक कुर्ती के साथ प्लाजो या स्कर्ट ट्राई कर सकती हैं। हल्का मेकअप और पिंक या न्यूड लिपस्टिक आपके लुक को कंप्लीट करेगा।
माधुरी दीक्षित
- माधुरी के पहले लुक की बात करें तो उन्होंने शॉर्ट कुर्ती के साथ डिवाइडर टीमअप किया है जो काफी कूल लुक दे रहा है। लुक को सिंपल रखते हुए उन्होंने मिनिमल स्टाइलिंग की है और परफेक्ट फेस्टिव वाइब्स दे रही हैं।
- वहीं, दूसरा लुक देखें तो माधुरी का ये लुक भी ग्रेस और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बो है। हर उम्र की महिलाओं के लिए यह परफेक्ट है।
पुरुषों के लिए फैशन टिप्स
पुरुष पिंक कुर्ता या शर्ट पहन सकते हैं। इसे व्हाइट या क्रीम पैंट के साथ पेयर करें। यह सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक देता है।
एक्सेसरीज कैसे चुनें?
पिंक रंग के साथ गोल्डन, पर्ल या डायमंड ज्वेलरी सबसे ज्यादा सूट करती है। महिलाएं झुमके या नेकपीस पहन सकती हैं। पुरुष घड़ी या सिंपल ब्रेसलेट से अपना लुक पूरा कर सकते हैं।
साड़ी स्टाइलिंग के मामले में माधुरी का कोई जवाब नहीं हैं। दोनों ही लुक में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं और परफेक्ट फैशन गोल्स दे रही हैं। ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच देना वो बखूबी जानती हैं। पहले लुक में माधुरी ने बालों को खुला रखा है तो वहीं, दूसरे लुक में गजरा लगाकर बन हेयरस्टाइल किया है।
मेकअप और हेयरस्टाइल
- पिंक आउटफिट के साथ सॉफ्ट और ग्लोइंग मेकअप अच्छा लगता है। ब्लश और हाईलाइटर से चेहरा फ्रेश दिखता है।
- हेयरस्टाइल में सॉफ्ट कर्ल्स, पोनीटेल या लो बन ट्राई कर सकते हैं।
क्यों जरूरी है सही रंग?
नवरात्रि में हर दिन का एक खास रंग होता है, जो अलग-अलग भावनाओं और ऊर्जा को दर्शाता है। सही रंग पहनने से आप परंपरा का पालन करते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। पिंक कलर आपको स्टाइलिश और ग्रेसफुल लुक देने के साथ-साथ पॉजिटिव एनर्जी भी देगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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